Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di 1 ottobre 2025: una notte ricca di fiction cult, show musicali, inchieste e grande calcio europeo in chiaro.

Zingaretti trascina Montalbano, Sciarelli riapre i dossier, colpo a Parigi con "Occhi di gatto"

Rai 1, 21:30 — Il Commissario Montalbano – Un covo di vipere. Regia di Alberto Sironi, durata 120’. Nel giallo tratto da Camilleri, il misterioso omicidio dell’imprenditore Cosimo Barletta svela una rete di usura, ricatti e segreti di famiglia. In primo piano Luca Zingaretti (Montalbano), Cesare Bocci (Augello), Peppino Mazzotta (Fazio), Sonia Bergamasco (Livia) e la special guest Valentina Lodovini nei panni di Giovanna Barletta. Un episodio iconico per tensione e colpi di scena, con il tema del "testamento" e la figura-chiave del senzatetto Camastra a ribaltare la prospettiva dell’indagine.

Rai 2, 21:20 — Occhi di gatto. Parigi, ottobre 2024: sfogliando il catalogo di una mostra alla Tour Eiffel, Tamara riconosce un quadro del padre, creduto perduto nell’incendio doloso che distrusse la sua galleria. Con la sorella Alexia pianifica il furto dell’opera, tra dissidi familiari e il fiato sul collo di Quentin Chapuis, ex compagno di Tam e oggi capitano BRB. Nel cast: Camille Lou, Constance Labbé, Claire Romain. Un heist drama al femminile tra memoria, vendetta e verità scomode.

Rai 3, 21:20 — Chi l’ha visto?. La storia del programma (in onda dal 1989) si intreccia con l’attualità: Federica Sciarelli dedica la serata agli sviluppi del delitto di Garlasco, annunciando documenti inediti e nuovi tasselli investigativi. In scaletta anche storie di giovani "smarriti" tra scuola e tecnologia, il caso di Paolo, vittima di bullismo, la scomparsa di Nicola e gli aggiornamenti sul caso Elena Vergari, oltre allo spazio-appelli che ogni settimana mobilita segnalazioni da tutto il Paese.

Labate accende l’attualità, Hunziker riporta la musica in famiglia, Dwayne Johnson guida l’incubo terremoto

Rete 4, 21:33 — Realpolitik. Tommaso Labate conduce l’approfondimento che punta a leggere i fatti "senza filtri", con sondaggi, retroscena e analisi in diretta. Un racconto delle decisioni politiche italiane dentro gli equilibri globali, tra confronto serrato e visione d’insieme.

Canale 5, 21:40 — Io Canto Family. Show musicale che porta in scena 24 coppie dello stesso nucleo familiare. Coach d’eccezione Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri guidano gli aspiranti concorrenti, mentre Patty Pravo e Noemi compongono la giuria. Formula a eliminazioni e montepremi da 50.000 euro per una gara che intreccia emozioni, storie personali e voci di talento.

Italia 1, 21:24 — San Andreas. Disaster-movie ad alta tensione: un sisma di magnitudo 9 devasta la California e un pilota di elicotteri parte da Los Angeles verso San Francisco per salvare la figlia. Nel cast spicca Dwayne Johnson insieme ad Alexandra Daddario, Carla Gugino e Paul Giamatti. Spettacolo di effetti speciali e coraggio in condizioni estreme.

Risate e improvvisazione sul Nove, esperimento d’amore al buio su Real Time

La7, 21:15 — Lezioni di mafie. Dopo la puntata di Otto e mezzo di Lilli Gruber e prima di Barbero risponde, Nicola Gratteri analizza l’evoluzione e il presente della criminalità organizzata. Con Paolo Di Giannantonio e Antonio Nicaso e in dialogo con gli studenti di Roma Tre.

Nove, 21:30 — Comedy Match. Due squadre di comici professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione: umorismo, battute fulminanti e giochi esilaranti per una gara dove il tempismo è tutto. Un’arena brillante che celebra la comicità "senza rete".

Real Time, 21:30 — Matrimonio a prima vista Italia. La versione italiana del format danese: tre coppie di sconosciuti si sposano "al buio" dopo selezioni e test psicologici, poi tre settimane di convivenza davanti alle telecamere prima della scelta finale. Un team di esperti (tra cui il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Loffredi) monitora compatibilità e dinamiche; un esperimento sociale che negli anni ha fatto discutere e appassionare.

Borghese ai fornelli, Troisi nel cuore, su TV8 notte Champions con Barça–PSG, azione con Jason Statham

Sky Cinema 1, 21:15 — Modalità aereo. Una commedia di scambi e identità: l’imprenditore Diego perde il suo smartphone, ritrovato da Ivano che in 24 ore proverà a cambiare la propria vita. Nel cast Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti: ritmo brillante e sguardo ironico sulla dipendenza digitale.

Sky Cinema 2, 21:15 — Laggiù qualcuno mi ama. Mario Martone firma il ritratto di Massimo Troisi tra materiali d’archivio e testimonianze, con il racconto privilegiato della sceneggiatrice Anna Pavignano. Un viaggio affettuoso nell’arte e nell’intimità di un autore che ha segnato il nostro immaginario.

Sky Uno, 21:15 — Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Due celebrity per sera si sfidano in cucina nel ristorante milanese "Il Lusso della Semplicità", guidate dalla brigata di Alessandro Borghese. Tre portate, creatività e palato dei giudici per decretare il migliore "chef per un giorno".

TV8, 20:20 — Tv8 Champions Night. Studio pre-partita con analisi, collegamenti e voci dai campi per entrare nel clima della notte europea.

TV8, 21:00 — Calcio, UEFA Champions League – 2a giornata: Barcellona–PSG. A Montjuïc, il Barcellona di Hans-Dieter Flick ospita i campioni in carica del PSG di Luis Enrique: una super-sfida di girone che promette tecnica, intensità e grandi giocate.

Cielo, 21:20 — Joker – Wild Card. Action-thriller con Jason Statham nei panni di un ex giocatore d’azzardo che rischia tutto per proteggere un’amica dalla violenza di un gangster. Nel cast anche Sofia Vergara e Stanley Tucci: adrenalina, vendetta e Las Vegas come ring.

Champions a tutto schermo: studio, Diretta Gol e highlights firmati Sky Sport

Sky Sport 1, 20:45 — Champions League Show. Antipasto ricchissimo con immagini, interviste ai protagonisti e analisi tattiche per presentare la serata di coppa, dallo studio ai collegamenti a bordo campo.

Sky Sport 1, 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Le partite della massima competizione europea in diretta: cronache, aggiornamenti e racconti dal campo per non perdere un istante della notte più attesa.

Sky Sport Max, 20:45 — Highlights Calcio. Il meglio del calcio internazionale con gol e sintesi dai principali campionati europei: formato rapido e contenuti essenziali.

Sky Sport Max, 21:00 — Calcio, Diretta Gol Champions League. Giro dai campi in tempo reale: tutti i gol e i risultati in contemporanea, per restare sempre sul pezzo mentre la serata entra nel vivo.

