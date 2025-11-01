Stasera in tv (1 novembre), Ballando con le stelle si infiamma, e Paola Cortellesi torna con Petra Cosa vedere stasera in tv? Rai 2 punta su S.W.A.T. mentre La7 schiera In altre parole, e su Sky Sport 1 torna la Serie A.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di 1 novembre 2025: una selezione ricchissima tra show, cinema, serie e sport live per soddisfare ogni gusto.

Carlucci accende la gara, Tosca emoziona Roma: la notte Rai tra show, azione e grande lirica

Rai 1 — 21:25 — Ballando con le stelle. Ventesima edizione del dancing show di Milly Carlucci, con la giuria capitanata da Carolyn Smith. Riflettori su una puntata intensa, tra la "ballerina per una notte" Maria Esposito e le storie in pista dei concorrenti, da Barbara D’Urso a Andrea Delogu. Momenti di emozione e cronaca dal programma (dalle pagine social al dietro le quinte), con i commenti in Sala delle Stelle firmati Massimiliano Rosolino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 — 21:20 — S.W.A.T.. La serie d’azione (2022) segue una squadra d’élite impegnata in operazioni ad alto rischio a Los Angeles: nel cast Shemar Moore, Jay Harrington, Alex Russell, Lina Esco, David Lim e Patrick St. Esprit. Episodi adrenalinici tra tattica, negoziazioni e dilemmi personali.

Rai 3 — 20:50 — Opera di Roma: Tosca. Ritorno filologico dell’allestimento originale del 1900 al Teatro Costanzi, ricostruito sotto la supervisione dell’Archivio Ricordi. Sul podio Daniel Oren, regia di Alessandro Talevi. Nel cast Eleonora Buratto (Tosca), Jonathan Tetelman (Cavaradossi), Luca Salsi (Scarpia) con Gabriele Sagona, Domenico Colaianni e Matteo Mezzaro. Una serata nel cuore della tradizione pucciniana.

Neeson in caccia, Bonolis arbitro del talent: il sabato Mediaset tra colpi di scena e fantasy

Rete 4 — 21:33 — Un uomo tranquillo. Thriller (2018) di Hans Petter Moland: un autista di spazzaneve vede stravolgersi la vita dopo l’assassinio del figlio da parte di un cartello della droga, e imbocca la strada della vendetta. Nel cast Liam Neeson, Tom Bateman, Laura Dern, Emmy Rossum. Un vigilante "improbabile" ma determinato in un crescendo di tensione.

Canale 5 — 21:20 — Tu si que vales. Il talent‑varietà dei record torna con la squadra: Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Regole chiare: tre giudici per la luce verde o rossa, due voti della giuria popolare, ripescaggi ed eliminazioni; con cinque consensi accesso diretto alla finale. Performance spettacolari, storie e sorprese per una prima serata ad alto ritmo.

Italia 1 — 21:21 — PERCY JACKSON e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini. Fantasy (2010) di Chris Columbus: un ragazzo scopre di essere figlio di Poseidone e parte per recuperare la folgore di Zeus. Nel cast Logan Lerman, Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, con Pierce Brosnan, Uma Thurman, Sean Bean, Kevin McKidd, Catherine Keener, Rosario Dawson, Steve Coogan e Joe Pantoliano. Avventura mitologica tra accademie "speciali" e divinità fuori dagli schemi.

Gramellini analizza, Nove duella: La7 e Discovery tra confronto e caso clinico

La7 — 20:35 — In altre parole. Il talk‑rotocalco di Massimo Gramellini – erede di "Le parole" – seleziona le "parole chiave" della settimana per raccontare l’attualità con ospiti fissi (Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni, Laura Bonasera). Diretta dagli studi di Roma: analisi, racconto e leggerezza.

Nove — 21:30 — Accordi e disaccordi. Un format in cui un tema, due ospiti e un’ora di confronto cercano la sostanza oltre gli slogan: dialogo serrato, argomentazioni e idee messe alla prova in un’arena che bandisce l’ambiguità.

Real Time — 21:45 — Dottor Hekim – Medico geniale (S1, Ep. 13, 2019). Ates, specialista in malattie infettive e nefrologia, geniale e anticonformista, guida un team competitivo affrontando casi estremi e ignorando le convenzioni dell’ospedale. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Cortellesi è Petra, X Factor si scalda, Gomorra resta cult: il palinsesto Sky

Sky Cinema 1 — 21:15 — Petra (Stagione 3, Ep. 1). Regia di Maria Sole Tognazzi. L’ispettrice Petra Delicato (Genova, mobile) e il vice ispettore Monte sono ormai una coppia investigativa affiatata, tra casi complessi e vita privata in bilico. Nel cast Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi, Simone Liberati, Antonio Zavatteri, Manuela Mandracchia, Francesco Colella, Sergio Romano.

Sky Cinema 2 — 21:15 — September 5 – La diretta che cambiò la storia. Dramma storico (2024) di Tim Fehlbaum: durante le Olimpiadi di Monaco 1972, un giovane produttore tv, guidato dal leggendario Arledge, gestisce la diretta di una crisi con ostaggi, cambiando per sempre il giornalismo live. Con Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch, Zinedine Soualem.

Sky Uno — 21:25 — X Factor Italia (Stagione 19, Ep. 8). Il talent entra nella fase calda: identità artistiche, scelte dei giudici e performance in crescita verso i Live. Tra i volti in ascesa di questa stagione, giovani promesse e coach pronti a plasmarne il percorso.

TV8 — 21:00 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il cult competitivo mette in gara quattro ristoratori della stessa area con giudizi su location, servizio, menù, prezzo e una "categoria special". I voti incrociati si sommano a quelli di Borghese, che può ribaltare la classifica: in palio 5.000 euro per migliorare il locale. Nel tempo il format ha introdotto bonus/categorie special e consolidato una community di appassionati della ristorazione.

Cielo — 21:20 — Gomorra – La serie (Stagione 2, Ep. 3). Dal cuore della Napoli criminale, il cult nato dalla regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima. Nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti: potere, sangue e faide che hanno riscritto l’immaginario del crime italiano.

Serie A live, Di Canio racconta la Premier, poi rugby: Sky Sport

Sky Sport 1 — 20:45 — Calcio, Serie A. Diretta del massimo campionato italiano: cronache, analisi e aggiornamenti in tempo reale per vivere il turno tra campo e studi, con tattica, sintesi e voci dei protagonisti.

Sky Sport 1 — 22:45 — Di Canio Premier Special. Speciale curato e raccontato da Paolo Di Canio: storie e grandi rivalità della Premier League, tra aneddoti, sguardo tattico e fascino del campionato inglese.

Sky Sport Max — 21:00 — Rugby, Test Match. Le "amichevoli" di preparazione ai grandi tornei internazionali: intensità, fisicità e schemi in vista degli appuntamenti clou della stagione.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche