Stasera in tv (1 marzo): De Martino resta in ferie, Franco Battiato dopo Sanremo e Romina Power contro Gerry Scotti Cosa vedere stasera in tv? Il caso Epstein su La7 incalza la cronaca, mentre l’azione di The Expendables accende TV8; su Sky Sport tra Ligue 1, Premier League e SailGP la notte è live.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 1 marzo 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Battiato emoziona Rai 1, Brignano in giallo su Rai 2, Iacona riaccende le inchieste

Rai 1 • 21:30 • Franco Battiato. Il lungo viaggio. Un film biografico (2021, 100’) diretto da Renato De Maria che ripercorre l’infanzia in Sicilia, il rapporto complesso con il padre, gli anni milanesi e le trasformazioni artistiche fino al ritorno alle radici: il ritratto intimo di un artista irripetibile. Nel cast Dario Aita, Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Martina Bonan, Nicole Petrelli, Giulio Forges Davanzati, Cisky Capizzi, Francesco Giulio Cerilli, Anna Castiglia e Joan Thiele. Prima del biopic, però, su Rai 1 c’è l’ultimo atto della settimana del Festival che ha chiuso i battenti ieri sera. In access prime time, al posto di Affari Tuoi di Stefano De Martino (che riprenderà domani la normale programmazione), spazio al DietroFestival con i commenti a caldo dei cantanti e dei conduttori raccolti da Jody Cecchetto.

Rai 2 • 21:00 • Una commedia pericolosa. Commedia (2023, 105’) di Alessandro Pondi con Gabriella Pession, Fortunato Cerlino, Niccolò Senni, Marco Zingaro ed Enrico Brignano. Un responsabile della sicurezza, ossessionato dallo spionaggio, assiste a una lite sospetta della nuova vicina e si getta in un’indagine che mette a rischio integrità e vita.

Rai 3 • 20:30 • Presa diretta. L’appuntamento d’inchiesta guidato da Riccardo Iacona (in onda dal 2009) e scritto con Maria Cristina De Ritis: un viaggio tra servizi, luoghi e punti di vista per leggere politica, società, ambiente, sanità, giustizia ed energia con profondità e proposte. Nel 2013 Iacona ha ricevuto il Premio Nazionale Vincenzo Padula come Miglior conduttore per la sezione Giornalismo.

Giordano all’attacco su Rete 4, Gerry Scotti lancia il Torneo, Le Iene tornano all’assalto

Rete 4 • 21:33 • Fuori dal coro. Mario Giordano orchestra il talk d’approfondimento nato nel 2018: scenografie simboliche, collegamenti, ospiti e rubriche (tra cui "Il punto" di Luisella Costamagna) per un racconto diretto e polemico di politica, economia e cronaca. Dalle tre serate speciali del 2019 alla prima serata stabile, fino all’assetto "senza pubblico" durante la pandemia.

Canale 5 • 21:20 • Chi vuol essere milionario – Il torneo. Il celebre quiz riappare in una formula inedita: sfide a tempo dove, oltre alla preparazione, contano freddezza e gestione della pressione. Nelle ultime settimane la programmazione Mediaset ha rimodulato alcune serate per evitare incroci "monstre" (come la cerimonia olimpica), mentre il prime time del Biscione rilancia il brand a quiz con una competizione verticale e senza respiro.

Italia 1 • 21:13 • Le Iene. Lo storico marchio dell’infotainment ideato da Davide Parenti: reportage, inchieste "in nero", scherzi e interviste nello stile irriverente delle giacche nere e camicia bianca. Dalla striscia del 1997 al prime time del 2004, fino agli spin-off (Mai Dire Iene, Le Iene Presentano) e al recente timone affidato a Veronica Gentili: un archivio di scoop (dai test antidroga ai parlamentari al caso Rossi) e inviati simbolo. L’ospite speciale della puntata di stasera è Romina Power, ex moglie di Al Bano e icona pop della musica del XX secolo.

Il caso Epstein rilancia le ombre a corte, poi amori (im)perfetti su Real Time

La7 • 21:40 • Il caso Epstein – Il racconto continua. Documentario che prosegue l’esplorazione del network di Jeffrey Epstein e dei riflessi sul principe Andrea. Nel recente ciclo, "Il caso Epstein – Andrea, il principe senza privilegi" ha segnato ascolti significativi: un racconto che alterna testimonianze, ricostruzioni e colpi di scena capaci di scuotere opinione pubblica e istituzioni.

Real Time • 21:35 • 90 giorni per innamorarsi: e poi…. Lo spin-off del celebre dating segue le coppie dopo il matrimonio nato con il visto K‑1: tra bilanci, crisi, seconde chance e sorprese, la vita quotidiana mette alla prova decisioni e promesse, tra confessioni e nuovi inizi.

Maghi e mercenari: spettacolo tra Now You See Me 2, 4 Ristoranti e Stallone su TV8

Sky Cinema 1 • 21:15 • Now You See Me 2 – I maghi del crimine. Azione (2016, 129’) di Jon M. Chu: i "Quattro Cavalieri" tornano con un colpo ad alto tasso di illusionismo e tecnologia. Cast corale con Daniel Radcliffe, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Lizzy Caplan, Michael Caine e Morgan Freeman.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il cult culinario nato nel 2015: quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù e prezzo, con la "categoria special" che valorizza il territorio. Voti segreti, ribaltoni col giudizio dello chef e 5.000 euro per reinvestire nell’attività: un format che ha ridefinito la sfida food in tv.

TV8 • 21:35 • I Mercenari – The Expendables. Azione (2010, 103’) diretto da Sylvester Stallone: una squadra d’élite viene ingaggiata per rovesciare un dittatore in Centro America, tra tradimenti e resa dei conti. Con Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts e Bruce Willis.

Cielo • 21:20 • Giorni contati. Azione (1999, 120’) di Peter Hyams con Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Kevin Pollak e Robin Tunney: un thriller adrenalinico che riporta in scena il confronto col Male in un conto alla rovescia verso l’apocalisse. Con il carisma di Arnold Schwarzenegger.

Notti live e vela‑razzo: Ligue 1, Premier e SailGP su Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:45 • Calcio, Ligue 1. Il massimo campionato francese in diretta: il prime time apre la notte europea con tecnica, ritmo e talenti da osservatorio. Tra aggiornamenti, gol e analisi, l’appuntamento anticipa la marcia dei grandi club d’oltralpe.

Sky Sport 1 • 23:15 • La giovane Italia. Rubrica dedicata al calcio italiano: focus sui prospetti azzurri, storie e percorso di crescita. Un laboratorio di idee e talenti per leggere presente e futuro del movimento.

Sky Sport Max • 19:30 • Vela, SailGP. L’adrenalina dei catamarani F50 con foil: partenze esplosive, tattica e velocità in una competizione internazionale che fonde spettacolo e precisione assoluta.

Sky Sport Max • 21:00 • La giovane Italia. Seconda finestra serale sulla cantera azzurra: analisi e racconti per mettere in vetrina volti e progetti del vivaio nazionale.

Sky Sport Max • 21:15 • Calcio, Premier League. Il campionato inglese, il più seguito al mondo: intensità, palcoscenici iconici e giocate decisive in un appuntamento che non lascia tregua, con cronaca e highlights per non perdere nulla.

