Stasera in tv (1 maggio), Bianca Guaccero e Ilary Blasi spariscono e Gianluigi Nuzzi punta al record con Garlasco Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 1 maggio 2026): Park Chan‑wook su Sky Cinema 1, Diego Bianchi con Propaganda Live su La7 e Spider‑Man su Italia 1.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay, mediaset infinity

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 1 maggio 2026: una guida rapida e ragionata ai film, serie, show e sport live per ogni gusto.

Stasera in tv su Rai 1: Dalla strada al palco slitta

Su Rai 1 alle 21:30 Someone like you – L’eco del cuore (2024, 118’, regia di Tiller Russell). Dramma sentimentale tratto dal romanzo di Karen Kingsbury: il giovane architetto Dawson Gage, sconvolto dalla perdita della migliore amica London Queen, intraprende un viaggio personale alla ricerca della sua sorella gemella segreta, separata alla nascita. Nel cast Sarah Fisher, Jake Allyn, Lynn Collins, Robyn Lively e Bart Johnson. Il film campeggia nel prime time della Festa dei Lavoratori, prendendo il posto della puntata dello show Dalla strada al palco, che slitta a domani contro Amici Serale..

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 alle 21:20 Delitti in Paradiso. Richard Poole, detective di Scotland Yard quintessenza dell’eleganza britannica, sbarca nella tropicale Saint Marie per indagare sull’omicidio di un collega: l’adattamento ai ritmi isolani non sarà semplice, mentre un nuovo team lo costringerà a rivedere i suoi metodi. Serie corale con Don Gilet, Shantol Jackson, Shaquille Ali‑Yebuah, Ginny Holder, Don Warrington, Élizabeth Bourgine e Tobi Bakare. Un giallo dal tono solare che la rete propone in serata, come anticipato dalle linee guida del palinsesto della giornata.

Nuzzi riapre i dossier, Meryl Streep detta legge, Spider‑Man volteggia: il prime time Mediaset

Su Rete 4 alle 21:32 Quarto Grado. Il talk investigativo creato da Siria Magri ripercorre i grandi casi di cronaca nera con servizi, ricostruzioni e un parterre di esperti (criminologi, psichiatri, polizia scientifica). Conducono Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nel corso di 15 edizioni e oltre 530 puntate, il programma ha costruito un linguaggio riconoscibile e accessi costanti al dibattito pubblico, generando spin‑off editoriali e televisivi. La puntata di stasera dedicherà ampio spazio alle ultime notizie sul caso di Garlasco, che in queste ore sta vivendo momenti decisivi. I pubblici ministeri di Pavia hanno infatti modificato l’accusa ad Andrea Sempio, ora imputato per omicidio volontario con le aggravanti dei motivi futili e della crudeltà. Secondo l’ipotesi investigativa, il delitto di Chiara Poggi sarebbe stato scatenato da un rifiuto di natura sessuale e il 38enne avrebbe agito senza complici. Proprio la grande attenzione mediatica potrebbe permettere a Gianluigi Nuzzi di conquistare un risultato di share molto importante.

Su Canale 5 alle 21:20 Il diavolo veste Prada (2006, 109’, regia di David Frankel). Cult della commedia ambientata nel fashion system: una neolaureata accetta il ruolo di seconda assistente della direttrice di una prestigiosa rivista, tra prove impossibili e ambizioni. Cast stellare con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. La rete ripropone il titolo‑simbolo proprio mentre si riaccende l’attenzione sul franchise con l’uscita al cinema del secondo capitolo, in una serata in cui il Grande Fratello Vip si ferma strategicamente: il reality di Ilary Blasi tornerà in onda martedì.

Su Italia 1 alle 21:25 Spider‑Man: No Way Home (2021, 150’, regia di Jon Watts). Peter Parker affronta conseguenze e minacce multiversali dopo la rivelazione della sua identità. Nel cast Tom Holland e Zendaya, con Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx e Marisa Tomei; il titolo figura nella top ten dei campioni d’incasso globali della storia del cinema. Tra i protagonisti anche Tom Holland e Zendaya.

Zoro accende Propaganda Live, Crozza in "best of" e feste extralusso: il venerdì de La7 e Discovery

Su La7 alle 21:15 Propaganda Live. Diego Bianchi "Zoro" orchestra tre ore di racconto tra reportage originali, rassegne di Makkox, band live e un tavolo fisso di giornalisti (Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata). Erede di Gazebo, il format unisce sguardo pop, politica e costume con una band resident e momenti cult firmati anche da Zerocalcare e Fabio Celenza.

Su Nove alle 21:30 I migliori Fratelli di Crozza. Il meglio del one‑man show satirico di Maurizio Crozza: la galleria di maschere che ha segnato le ultime stagioni torna in una selezione che alterna risate e attualità.

Su Real Time alle 21:40 Il castello delle cerimonie. Docureality cult nato nel 2014 (già "Il boss delle cerimonie"), ambientato nel Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate. Dopo Antonio Polese, oggi guida Donna Imma Polese, affiancata dalla famiglia. Tra matrimoni, comunioni, diciottesimi e feste extralarge, il programma racconta sfarzo, tradizione e costume napoletano, con guest neomelodiche e momenti iconici entrati nella memoria collettiva.

Park Chan‑wook apre la serata Sky, Cannavacciuolo rianima le cucine, Tarantino e MasterChef chiudono il menu

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 No other choice – Non c’è altra scelta (2025, 139’, regia di Park Chan‑wook). You Man‑su (Lee Byung‑hun), maestro della carta con 25 anni di esperienza, perde all’improvviso il lavoro: tra mutuo, famiglia e dignità da difendere, decide di "farsi spazio" a tutti i costi. Con Yeom Hye‑ran, Son Ye‑jin e Park Hee‑soon: una commedia nera venata di critica sociale.

Su Sky Uno alle 21:15 Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo entra in ristoranti in crisi per ispezionare sala e cucina (igiene, ordine, servizio), assaggiare senza sconti, impostare restyling e nuovo menù e guidare il primo servizio del "nuovo corso". La versione italiana del format britannico è un classico della tv factual dal 2013.

Su TV8 alle 21:40 MasterChef Italia (Stagione 14, Ep. 17). Gli aspiranti chef affrontano Live Cooking e Stress Test seguiti da Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo; tra gli ospiti della stagione la chef Chiara Pavan per prove tecniche e giudizi mirati.

Su Cielo alle 21:20 Kill Bill: Vol. 1 (2003, 100’, regia di Quentin Tarantino). Dopo essere stata massacrata il giorno delle nozze, La Sposa si risveglia dal coma e inizia una vendetta implacabile contro il Deadly Viper Assassination Squad. Con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah e Michael Madsen: katana, citazioni pop e stile iper‑iconico.

Terra rossa, Sprint e Champions: la maratona Sky Sport tra Madrid, F1 e notti europee

Su Sky Sport 1 alle 20:00 Tennis, ATP 1000 Madrid. Il Mutua Madrid Open (ATP 1000 e WTA 1000) dalla Caja Mágica: torneo cardine di maggio, tra maestri della terra e match ad alta intensità nel complesso progettato per il grande tennis moderno.

Su Sky Sport 1 alle 22:00 F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint. L’attesa, i pronostici e le ultime dai box prima della shootout che determina la griglia della Sprint: analisi tecniche, strategie e collegamenti dai team.

Su Sky Sport 1 alle 22:30 Automobilismo, F1. Appuntamento con gli eventi del Mondiale: immagini, focus e aggiornamenti dall’universo della Formula 1.

Su Sky Sport Max alle 20:30 Calcio, UEFA Champions League. Serata di coppa con le sfide della massima competizione europea per club: telecronache, bordocampo e studio per leggere tattiche e protagonisti.

Su Sky Sport Max alle 22:30 Calcio, UEFA Champions League. Secondo slot di programmazione dedicato ai match europei: 90 minuti ad alto tasso agonistico per chiudere la notte di coppa.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche