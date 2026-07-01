Stasera in tv: l’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? sfida Temptation Island di Filippo Bisciglia E in access Affari Tuoi Mundial su Rai 1; al cinema in chiaro Next su Italia 1 e Paradiso amaro su TV8. Su Sky Cinema il biopic Monsieur Aznavour, mentre su Sky Sport magazine e grandi eventi.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio in prima serata di mercoledì 1 luglio 2026: una selezione ricca di approfondimenti, cinema, reality e sport per tutti i gusti.

Sciarelli saluta Chi l’ha visto?, De Martino scalda l’access e Steve Martin fa festa

Rai 1 – Affari tuoi Mundial – 20:30

Edizione speciale del game dei pacchi pensata per accompagnare l’atmosfera dei Campionati del Mondo di calcio: 20 concorrenti dalle regioni italiane si sfidano tra tensione, scelte decisive e sorprese in cassaforte. Il programma di access, guidato da Stefano De Martino, si alterna con gli appuntamenti legati al Mondiale e rimane uno dei rituali più seguiti dal pubblico di inizio serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 – Il padre della sposa – 21:20

Commedia del 1991 diretta da Charles Shyer (105’): un classico con Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams e Martin Short. Tra gag e tenerezza, un papà perfezionista affronta l’uragano organizzativo e sentimentale del matrimonio della figlia, tra suoceri, budget e imprevisti che trasformano la famiglia in una macchina dei ricordi.

Rai 3 – Chi l’ha visto? – 21:15

Serata storica: Federica Sciarelli firma la sua ultima conduzione dopo 22 anni. In primo piano il caso di Elisa Claps: dalla scomparsa del 1993 al ritrovamento e alla condanna di Danilo Restivo, con la testimonianza della madre Filomena Iemma. In scaletta anche il giallo sulla morte della giudice Francesca Ercolini (nuove indagini e sei indagati) e gli sviluppi sul caso di Alessandra Ollari. Una puntata che riassume la missione del programma, tornato a dare voce alle famiglie delle persone scomparse e alla cronaca d’inchiesta.

Brindisi sul caso Garlasco, Bisciglia accende l’estate e Nicolas Cage sfida il futuro

Rete 4 – Zona bianca – 21:33

Giuseppe Brindisi guida una nuova pagina dedicata al delitto di Garlasco: focus su intercettazioni e reperti, con gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, e il consulente della difesa di Andrea Sempio, Armando Palmegiani. In scaletta anche gli altri temi caldi di attualità per un talk che alterna inchieste, analisi e confronto in studio.

Canale 5 – Temptation Island – 21:20

Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia torna a infiammare la prima serata. Sette coppie non sposate e senza figli vivono separate per 21 giorni al Calandrusa Beach & Nature Resort: tra falò, tentazioni e richieste di confronto, si mettono alla prova gelosie, crisi e progetti di vita. Formula rodata e grande coinvolgimento del pubblico, in un’estate che promette sorprese e decisioni al cardiopalma.

Italia 1 – Next – 21:29

Sci‑fi ad alta tensione diretto da Lee Tamahori (2007, 96’). Un uomo (Nicolas Cage) riesce a vedere due minuti nel futuro e diventa l’obiettivo dell’FBI e di terroristi pronti a tutto; nel cast anche Jessica Biel, Julianne Moore, Nicolas Cage e Peter Falk. Un thriller visionario che incastra destino e scelte in una corsa contro il tempo.

Gratteri racconta le mafie, la commedia degli affetti (Ex) e le case‑vacanza più originali

La7 – Lezioni di mafie – 21:15

Il procuratore Nicola Gratteri, con la conduzione di Paolo Di Giannantonio e la partecipazione di Antonio Nicaso, ripercorre storia ed evoluzione della criminalità organizzata in quattro lezioni pensate per gli studenti e per il grande pubblico. Un viaggio nell’attualità dei clan con documenti, analisi e un taglio divulgativo.

Nove – Ex – 21:30

Commedia corale diretta da Fausto Brizzi (2009, 120’): amori finiti, ritorni imprevisti e nuove occasioni che si intrecciano tra equivoci e seconde possibilità. Nel cast volti amatissimi come Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Cristiana Capotondi ed Elena Sofia Ricci. Sorrisi e malinconie per una radiografia ironica dei legami (interrotti) di coppia.

Real Time – Turisti per case – 21:35

Docureality dedicato alle più originali case‑vacanza italiane e all’ospitalità degli host. Ogni puntata mette a confronto due strutture selezionate dagli esperti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi: si valutano Posizione, Home Tour e Ospitalità con giudizi "Ok", "Ottimo" e "Top", fino alla proclamazione del vincitore e alla recensione firmata dai tre giudici.

Aznavour diventa cinema, Borghese mette le star ai fornelli, Clooney emoziona e su Cielo l’alligatore del terrore

Sky Cinema 1 – Monsieur Aznavour – 21:15

Biopic (2024, 133’) diretto da Mehdi Idir e Grand Corps Malade, con Tahar Rahim. Dall’infanzia parigina segnata dalle origini armene al legame con Édith Piaf, fino ai palcoscenici di tutto il mondo: il film racconta la tenacia con cui Charles Aznavour trasforma fragilità e rifiuti in un repertorio di quasi 1.200 brani e in un mito della canzone francese.

Sky Uno – Alessandro Borghese – Celebrity Chef – 21:15

Due personaggi del mondo dello spettacolo si sfidano ai fornelli nel ristorante milanese "Il Lusso della Semplicità": con la brigata di Borghese preparano un menù degustazione in tre portate, tra adrenalina in cucina, servizio in sala e verdetto finale.

TV8 – Paradiso amaro – 21:40

Dramma firmato Alexander Payne (2011, 115’). Dopo un incidente che riduce la moglie in coma, un padre (George Clooney) scopre un tradimento e parte con le figlie tra le isole Hawaii per fare i conti col passato e ritrovare le priorità. Nel cast anche George Clooney e Shailene Woodley: ironia e commozione per una storia di famiglia e perdono.

Cielo – Methgator – 21:20

Horror "creature feature" (2023, 89’): in Florida uno spacciatore, in fuga, getta una busta di metanfetamina nell’acqua. Un alligatore la inghiotte e diventa un predatore fuori controllo, scatenando un incubo tra paludi e canali.

Racchette e storie outdoor: lo show del tennis, la MLB sul diamante e le imprese di Icarus

Sky Sport 1 – Sky Tennis Show – 22:00

Magazine dedicato ai grandi tornei: analisi tecniche, highlights, interviste e focus tattici sui migliori giocatori del circuito. Un punto di vista autorevole per leggere i dettagli che fanno la differenza in campo.

Sky Sport Max – Baseball, MLB – 19:30

La lega professionistica nordamericana in primo piano: lanci millimetrici, fuoricampo e strategie sul diamante per una delle stagioni più spettacolari dello sport USA.

Sky Sport Max – Icarus Ultra – 23:00

Avventure e sfide dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni di ricerca del limite, Icarus si spinge oltre e diventa "Ultra", raccontando imprese, territori e protagonisti che vivono l’adrenalina lontano dagli stadi.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche