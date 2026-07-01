Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv: l’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? sfida Temptation Island di Filippo Bisciglia

E in access Affari Tuoi Mundial su Rai 1; al cinema in chiaro Next su Italia 1 e Paradiso amaro su TV8. Su Sky Cinema il biopic Monsieur Aznavour, mentre su Sky Sport magazine e grandi eventi.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Federica Sciarelli - Chi l'ha visto?
IPA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio in prima serata di mercoledì 1 luglio 2026: una selezione ricca di approfondimenti, cinema, reality e sport per tutti i gusti.

Sciarelli saluta Chi l’ha visto?, De Martino scalda l’access e Steve Martin fa festa

Rai 1Affari tuoi Mundial20:30
Edizione speciale del game dei pacchi pensata per accompagnare l’atmosfera dei Campionati del Mondo di calcio: 20 concorrenti dalle regioni italiane si sfidano tra tensione, scelte decisive e sorprese in cassaforte. Il programma di access, guidato da Stefano De Martino, si alterna con gli appuntamenti legati al Mondiale e rimane uno dei rituali più seguiti dal pubblico di inizio serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 2Il padre della sposa21:20
Commedia del 1991 diretta da Charles Shyer (105’): un classico con Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams e Martin Short. Tra gag e tenerezza, un papà perfezionista affronta l’uragano organizzativo e sentimentale del matrimonio della figlia, tra suoceri, budget e imprevisti che trasformano la famiglia in una macchina dei ricordi.

Rai 3Chi l’ha visto?21:15
Serata storica: Federica Sciarelli firma la sua ultima conduzione dopo 22 anni. In primo piano il caso di Elisa Claps: dalla scomparsa del 1993 al ritrovamento e alla condanna di Danilo Restivo, con la testimonianza della madre Filomena Iemma. In scaletta anche il giallo sulla morte della giudice Francesca Ercolini (nuove indagini e sei indagati) e gli sviluppi sul caso di Alessandra Ollari. Una puntata che riassume la missione del programma, tornato a dare voce alle famiglie delle persone scomparse e alla cronaca d’inchiesta.

Brindisi sul caso Garlasco, Bisciglia accende l’estate e Nicolas Cage sfida il futuro

Rete 4Zona bianca21:33
Giuseppe Brindisi guida una nuova pagina dedicata al delitto di Garlasco: focus su intercettazioni e reperti, con gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, e il consulente della difesa di Andrea Sempio, Armando Palmegiani. In scaletta anche gli altri temi caldi di attualità per un talk che alterna inchieste, analisi e confronto in studio.

Canale 5Temptation Island21:20
Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia torna a infiammare la prima serata. Sette coppie non sposate e senza figli vivono separate per 21 giorni al Calandrusa Beach & Nature Resort: tra falò, tentazioni e richieste di confronto, si mettono alla prova gelosie, crisi e progetti di vita. Formula rodata e grande coinvolgimento del pubblico, in un’estate che promette sorprese e decisioni al cardiopalma.

Italia 1Next21:29
Sci‑fi ad alta tensione diretto da Lee Tamahori (2007, 96’). Un uomo (Nicolas Cage) riesce a vedere due minuti nel futuro e diventa l’obiettivo dell’FBI e di terroristi pronti a tutto; nel cast anche Jessica Biel, Julianne Moore, Nicolas Cage e Peter Falk. Un thriller visionario che incastra destino e scelte in una corsa contro il tempo.

Gratteri racconta le mafie, la commedia degli affetti (Ex) e le case‑vacanza più originali

La7Lezioni di mafie21:15
Il procuratore Nicola Gratteri, con la conduzione di Paolo Di Giannantonio e la partecipazione di Antonio Nicaso, ripercorre storia ed evoluzione della criminalità organizzata in quattro lezioni pensate per gli studenti e per il grande pubblico. Un viaggio nell’attualità dei clan con documenti, analisi e un taglio divulgativo.

NoveEx21:30
Commedia corale diretta da Fausto Brizzi (2009, 120’): amori finiti, ritorni imprevisti e nuove occasioni che si intrecciano tra equivoci e seconde possibilità. Nel cast volti amatissimi come Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Cristiana Capotondi ed Elena Sofia Ricci. Sorrisi e malinconie per una radiografia ironica dei legami (interrotti) di coppia.

Real TimeTuristi per case21:35
Docureality dedicato alle più originali case‑vacanza italiane e all’ospitalità degli host. Ogni puntata mette a confronto due strutture selezionate dagli esperti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi: si valutano Posizione, Home Tour e Ospitalità con giudizi "Ok", "Ottimo" e "Top", fino alla proclamazione del vincitore e alla recensione firmata dai tre giudici.

Aznavour diventa cinema, Borghese mette le star ai fornelli, Clooney emoziona e su Cielo l’alligatore del terrore

Sky Cinema 1Monsieur Aznavour21:15
Biopic (2024, 133’) diretto da Mehdi Idir e Grand Corps Malade, con Tahar Rahim. Dall’infanzia parigina segnata dalle origini armene al legame con Édith Piaf, fino ai palcoscenici di tutto il mondo: il film racconta la tenacia con cui Charles Aznavour trasforma fragilità e rifiuti in un repertorio di quasi 1.200 brani e in un mito della canzone francese.

Sky UnoAlessandro Borghese – Celebrity Chef21:15
Due personaggi del mondo dello spettacolo si sfidano ai fornelli nel ristorante milanese "Il Lusso della Semplicità": con la brigata di Borghese preparano un menù degustazione in tre portate, tra adrenalina in cucina, servizio in sala e verdetto finale.

TV8Paradiso amaro21:40
Dramma firmato Alexander Payne (2011, 115’). Dopo un incidente che riduce la moglie in coma, un padre (George Clooney) scopre un tradimento e parte con le figlie tra le isole Hawaii per fare i conti col passato e ritrovare le priorità. Nel cast anche George Clooney e Shailene Woodley: ironia e commozione per una storia di famiglia e perdono.

CieloMethgator21:20
Horror "creature feature" (2023, 89’): in Florida uno spacciatore, in fuga, getta una busta di metanfetamina nell’acqua. Un alligatore la inghiotte e diventa un predatore fuori controllo, scatenando un incubo tra paludi e canali.

Racchette e storie outdoor: lo show del tennis, la MLB sul diamante e le imprese di Icarus

Sky Sport 1Sky Tennis Show22:00
Magazine dedicato ai grandi tornei: analisi tecniche, highlights, interviste e focus tattici sui migliori giocatori del circuito. Un punto di vista autorevole per leggere i dettagli che fanno la differenza in campo.

Sky Sport MaxBaseball, MLB19:30
La lega professionistica nordamericana in primo piano: lanci millimetrici, fuoricampo e strategie sul diamante per una delle stagioni più spettacolari dello sport USA.

Sky Sport MaxIcarus Ultra23:00
Avventure e sfide dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni di ricerca del limite, Icarus si spinge oltre e diventa "Ultra", raccontando imprese, territori e protagonisti che vivono l’adrenalina lontano dagli stadi.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Aldo, Giovanni e Giacomo con Paola Cortellesi, protagonisti di 'Tu la conosci Claudia'?

I film in TV stasera: dalla commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo alla fantascienza di 'Next'

Da Next su Italia 1 alle emozioni di Paradiso amaro su TV8, passando per il biopic M...
Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island

Stasera in tv: non solo Mondiali e cinema, parte Temptation Island con Filippo Bisciglia

Cosa vedere stasera in tv? Thriller d’autore con Mothers’ instinct su Rai 2, legalit...
Federica Sciarelli

Stasera in tv, Sciarelli riapre i dossier con “Chi l’ha visto?”, Brindisi accende “Zona bianca”

Cosa vedere oggi? L’access di Rai 1 si affida ad “Affari tuoi”, mentre Canale 5 prop...
chi l'ha visto ultima puntata 1 luglio addio federica sciarelli

Federica Sciarelli, l’addio a 'Chi l’ha visto?' sarà speciale: la scelta simbolica per l’ultima puntata. Cosa vedremo stasera

Mercoledì 1 luglio 2026 Federica Sciarelli saluta Chi l’ha visto? dopo 22 anni: nell...
Nicola Porro - Quarta Repubblica

Stasera in tv: Porro accende il confronto, D’Alessio e Incontrada lo show

Cosa vedere oggi in prima serata: Augias su La7 guida La torre di Babele, mentre su ...
Ascolti 24 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (24 giugno): Temptation Island parte col botto e sfiora il record, Scotti da sogno

Il reality show condotto da Filippo Bisciglia debutta al 27,9% di share, Mondiali co...
Dino Zoff con la Coppa del Mondo vinta nel 1982

Stasera in tv: Dino Zoff racconta l’epopea azzurra e sfida la festa di SuperKaraoke

Cosa vedere stasera in tv? L’analisi antimafia di Lezioni di mafie (La7, approfondim...
Paolo Bonolis e Stefano De Martino

Stasera in tv (20 giugno), De Martino riaccende Affari Tuoi e Bonolis guida Ciao Darwin

Cosa vedere stasera in tv? Emilia Clarke in Above Suspicion su Sky Cinema 1 sfida Pa...
Ascolti 17 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (17 giugno): altro boom ‘mondiale’ con Inghilterra-Croazia, Canale 5 floppa, De Martino torna ma si arrende a Scotti

La partita sfiora il 31% di share su Rai 1, Book Club si ferma all’11,8%, bene Sciar...

Cantine Amadei

Il modello d’impresa Made in Parma

Filiera corta, agricoltura biologica e digitale

LEGGI

Personaggi

Federica Sciarelli

Federica Sciarelli
Sara Temptation Island 2026

Sara di Temptation Island
diamante crispino temptation island

Diamante Crispino
Carmelo Abbate

Carmelo Abbate

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963