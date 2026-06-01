Stasera in tv (1 giugno), Claudio Amendola chiude (per sempre?) I Cesaroni, Alberto Angela saluta con Leonardo Da Vinci Cosa vedere stasera in tv lunedì 1 giugno 2026? Da Ulisse - Il piacere della scoperta (Rai 1) e Quarta Repubblica (Rete 4), ecco i programmi in onda in prima serata.

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Ufficio stampa mediaset, Raiplay

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farvi scappare oggi, 1 giugno 2026.

Alberto Angela illumina Leonardo: scelte estreme su Rai 2, Maggioni indaga l’attualità

Rai 1 • 21:30 • Ulisse, il piacere della scoperta – Leonardo genio universale. Alberto Angela guida un viaggio dal Rinascimento alla modernità, toccando Francia, Milano e Firenze per seguire l’ultima stagione creativa di Leonardo Da Vinci. Un racconto che prova a penetrare il suo enigma interiore: scienziato, pittore, ingegnere, musicista, scultore e architetto in una sola mente, tra capolavori e intuizioni che hanno cambiato il mondo.

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Rai 2 • 21:20 • The unknown – Fino all’ultimo bivio. Dodici concorrenti, divisi in squadra blu e arancione, iniziano bendati un viaggio senza punti di riferimento in Calabria. Al centro del format la scelta continua tra "Noto" e "Ignoto", con prove fisiche e mentali fino alla "Casa Madre": chi vince ottiene benefici, chi perde affronta l’eliminazione. In finale la sfida diventa individuale per decretare l’unico vincitore. Ritmo, imprevisti e tensione strategica per un adventure game dal sapore road.

Rai 3 • 21:15 • Newsroom. Un progetto che fonde linguaggi del reportage e serialità digitale per raccontare grandi temi globali e l’attualità. Documenti, testimonianze e analisi costruiscono contesto e chiavi di lettura in un prime time che punta a informare con chiarezza e profondità.

Porro all’attacco, Amendola alla Garbatella, Parigi sotto assedio: la notte Mediaset alza i toni

Rete 4 • 21:33 • Quarta repubblica. Il talk del lunedì condotto da Nicola Porro (in onda dal 2018) racconta politica, società, economia e fatti del giorno con servizi d’apertura e un dibattito serrato tra ospiti in studio e in collegamento. Non mancano gli spazi comici curati da Gene Gnocchi e la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica", dove gli opinionisti si schierano pro o contro una tesi, arricchendo il confronto. Nel tempo il programma ha ospitato un parterre ricorrente di volti come Vittorio Sgarbi, Daniele Capezzone, Piero Sansonetti, Hoara Borselli, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Federico Rampini e Pietro Senaldi, evolvendo formula e ritmo senza perdere l’impronta pop e incisiva.

Canale 5 • 21:21 • I Cesaroni (stagione 7, episodio 6; regia di Francesco Vicario e Stefano Vicario). La famiglia simbolo della Garbatella torna in tv con una stagione‑evento fra nostalgia, nuovi equilibri e scontri generazionali. Nel cast spiccano Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Debora Villa, Edoardo Pesce e Maurizio Mattioli. Un ritorno che gioca con i ricordi senza rinunciare a temi contemporanei e a un tono corale che ha fatto la storia della serie Mediaset. Quella in onda stasera sarà l’ultima puntata della nuova (e poco fortunata) stagione. Mediaset infatti ha deciso di ripristinare la formula del doppio episodio, galloppando verso un gran finale che, visti gli ascolti deludenti che hanno accompagnato questa ottava stagione, potrebbe chiudere per sempre la serie Tv.

Italia 1 • 21:16 • Attacco al potere: Paris has fallen (stagione 1, episodio 5). A Parigi, un commando guidato dal temuto Jacob Pearce assalta l’ambasciata britannica durante un evento di alto profilo, puntando al Ministro della Difesa francese. L’agente di protezione Vincent si allea con l’astuta Zara dell’MI6 per arginare l’attacco, ma il piano nasconde un disegno molto più ambizioso. Nel cast Tewfik Jallab, Ritu Arya, Sean Harris, Ana Ularu, Camille Rutherford, Jérémie Covillault, Emmanuelle Bercot, Nathan Willcocks, Laurent Lucas.

Augias allena il dubbio, Panella incorona i sapori, Melek commuove

La7 • 21:15 • La torre di Babele. Corrado Augias guida un approfondimento che intreccia storia e attualità con politica, economia e cultura. Ogni puntata accoglie un "ospite guida" e materiali tra libri, interviste e servizi esterni per seminare dubbi legittimi e allenare il pensiero critico. Il debutto del format (dicembre 2023) ha registrato ottimi riscontri, diventando rapidamente un punto di riferimento del lunedì sera di La7.

Nove • 21:30 • Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella viaggia nelle città con grandi comunità italiane e mette a confronto tre locali tricolori per eleggere il migliore. Identità, storie personali e sapori autentici diventano una sfida che celebra l’italianità nel mondo con gusto e curiosità.

Real Time • 21:45 • Melek – Il coraggio di una madre (2025, stagione 1, episodio 15). Melek vive da anni a Berlino lontano dalle proprie radici, moglie e madre di tre figli: un annuncio drammatico sconvolge la sua quotidianità e la costringe a rimettere in discussione scelte e legami. Nel cast, tra gli altri, Nehir Erdoğan, Kutsi e Şerif Sezer: una dizi che parla di sentimenti, resilienza e rinascita.

Daddario in fuga d’amore, Forest irriverente, una chef all’Eliseo: la notte Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • Die in a gunfight – Un buon modo per morire (2021, 92’, regia di Collin Schiffli). In una rivisitazione moderna di Romeo e Giulietta, Ben e Mary riaccendono un amore proibito tra famiglie rivali, precipitando in un mondo di sicari, segreti e tradimenti. Un action romantico dal passo pop con Diego Boneta, Alexandra Daddario e Justin Chatwin.

Sky Uno • 21:30 • GialappaShow. La Gialappa’s Band rimette in moto l’irriverenza, con Mago Forest alla guida: commenti ai programmi più noti, clip, parodie e un cast di comici e ospiti per un ritmo da varietà contemporaneo e senza filtri.

TV8 • 21:50 • GialappaShow – Best of. Il meglio delle gag, dei tormentoni e delle rubriche più amate in una selezione che condensa l’essenza dello show firmato Gialappa’s, per una seconda serata tutta da ridere.

Cielo • 21:20 • La cuoca del Presidente (2012, 95’, regia di Christian Vincent). Una chef di provincia diventa la cuoca personale del Presidente francese, conquistandone il palato con piatti semplici e gustosi. All’Eliseo, però, gelosie e sospetti serpeggiano tra staff e corridoi del potere. Con Catherine Frot, Jean d’Ormesson, Hippolyte Girardot e Arthur Dupont.

Palla a due e notte Champions: la corsa di Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:00 • Basket, Serie A. Finestre live, analisi e highlights dal massimo campionato italiano di pallacanestro: intensità, tattica e gestione dei possessi pesanti per una serata che prepara e racconta le grandi sfide del parquet.

Sky Sport Max • 21:30 • Calcio, UEFA Champions League. La competizione per club più prestigiosa d’Europa accende la prima serata: copertura in grande stile, con studio, analisi e immagini dalla notte delle stelle. Un appuntamento per respirare l’atmosfera delle grandi notti europee tra pre, live e commenti di fine gara.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

I Cesaroni - Il ritorno Canale 5 21:20

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