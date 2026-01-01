Stasera in tv (1 gennaio), Gerry Scotti non si ferma mai, poi la sfida tra DiCaprio e Tom Cruise Cosa vedere oggi in prima serata? Jurassic World su Sky Cinema 1 duella con Harry Potter su Italia 1, mentre Christian Bale torna con L’impero del sole su La7.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 1 gennaio 2026: una guida completa tra film-evento, show e sport per inaugurare l’anno con la scelta giusta.

Disney apre la notte Rai: Biancaneve incanta, poi il giallo caraibico e l’epopea di Scorsese

Rai 1 alle 21:30 propone Biancaneve e i sette nani (1937, 83’): il classico d’animazione firmato David Hand che ha aperto la strada ai lungometraggi Disney, perfetto per una visione familiare d’inizio anno.

Rai 2 alle 21:30 manda in onda Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero (2025, 89’, regia di Leon Lopez). Pochi giorni prima di Natale un pescatore viene ritrovato senza vita in una villa: l’arma del delitto, rinvenuta a 8.000 km di distanza, trascina Mervin e la squadra in un enigma tra turisti inglesi e segreti isolani. Nel cast Don Gilet, Don Warrington, Elizabeth Bourgine, Shantol Jackson.

Rai 3 alle 21:30 schiera Killers of the Flower Moon (2023, 206’, regia di Martin Scorsese): il resoconto dei delitti ai danni della tribù Osage negli anni ’20, tra petrolio, complotti e l’intervento federale. Con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, un affresco storico teso e magistrale.

Gerry Scotti scalda l’access, Tom Cruise in toga e Hogwarts in agguato: Mediaset all’attacco

Rete 4 alle 21:34 programma Codice d’onore (1992, 138’, regia di Rob Reiner): il legal-thriller culto con Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon e Tom Cruise, tra aule di tribunale, etica militare e testimonianze esplosive.

Canale 5 alle 20:36 apre con La ruota della fortuna: tre concorrenti sfidano sorte e ingegno tra consonanti e vocali fino alla frase finale della "ruota speciale". Il quiz condotto da Gerry Scotti (con la presenza fissa di Samira Lui e la band Fortuna Five, raccontata nei contenuti extra) è diventato un appuntamento quotidiano della fascia d’access, tra siparietti e sorprese in studio.

Canale 5 alle 21:55 prosegue con Santocielo (2023, 120’, regia di Francesco Amato): commedia corale delle feste con Valentino Picone, Barbara Ronchi, Giovanni Storti e Maria Chiara Giannetta, tra equivoci celesti e seconde possibilità.

Italia 1 alle 21:28 riapre Hogwarts con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2003, 136’, regia di Alfonso Cuarón): un evaso di Azkaban mette nel mirino Harry durante il terzo anno a scuola, tra Dissennatori e colpi di scena. Protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Gary Oldman e Maggie Smith.

Christian Bale nell’inferno di guerra, il best of AG&G e il reality immobiliare: la notte La7–Discovery

La7 alle 21:30 propone L’impero del sole (1987, 150’, regia di Steven Spielberg): nella Shanghai del 1941, il giovane Jim viene separato dai genitori e finisce in un campo di concentramento, dove sopravvivenza e amicizie inattese lo forgiano. Con Christian Bale e John Malkovich.

Nove alle 21:30 va in scena The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo 2016: lo spettacolo celebrativo dei 25 anni del trio, una parata degli sketch più amati che hanno fatto storia e risate a teatro e in tv.

Real Time alle 21:30 torna con Casa a prima vista: il docu‑reality (dal 2023) in cui tre agenti di Roma (Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu) e Milano (Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre) cercano la "casa giusta" per il cliente di puntata. Con la voce di Andrea Pellizzari, il programma racconta dinamiche reali del mercato e stili di vita, premiando l’agente che indovina l’immobile vincente.

Jurassic World ruggisce, MasterChef giudica, Frankenstein Junior fa ridere: la notte Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 alle 21:15 lancia Jurassic World: La rinascita (2024, 134’, regia di Gareth Edwards): cinque anni dopo Il dominio, la biosfera equatoriale ospita dinosauri rimasti allo stato brado; tre creature custodiscono la chiave di un farmaco salvavita che può cambiare il destino dell’umanità. Con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali, Ed Skrein.

Sky Uno alle 21:15 continua con MasterChef Italia (St. 15, Ep. 7): Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo guidano gli aspiranti chef tra Mystery Box, prove a tempo e Pressure Test, con un’attenzione sempre più marcata alla sostenibilità. La gara, vero fenomeno tv dal 2011, mette alla prova tecnica, creatività e sangue freddo.

TV8 alle 21:35 celebra la comicità in b/n con Frankenstein Junior (1974, 105’, regia di Mel Brooks): il professor Frederick Frankenstein eredita il castello dell’avo e replica il famigerato esperimento, ma un cervello "sbagliato" scatena conseguenze esilaranti. Cast perfetto guidato da Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Teri Garr, Cloris Leachman, Madeline Kahn.

Cielo alle 21:15 mette in prima linea Infiltrato speciale (2002, 98’, regia di Don Michael Paul): un criminale si introduce ad Alcatraz per scovare 200 milioni in lingotti, mentre l’agente Sasha Petrosevitch tenta di fermarlo con il detenuto Nick. Nel cast Steven Seagal, Morris Chestnut, Ja Rule, Nia Peeples, Tony Plana.

Cielo alle 23:10 chiude con Sky Sport 24 Night: notizie, collegamenti e highlights per rivivere i fatti sportivi della giornata in un appuntamento di seconda serata ad alto ritmo.

Premier, racconti di Di Canio e serata UCL: la lunga corsa di Sky Sport

Sky Sport 1 alle 20:30 inaugura la serata con Di Canio Premier Special: Paolo Di Canio ripercorre storie, rivalità e fascino del campionato inglese con aneddoti da insider e letture tecnico‑tattiche.

Sky Sport 1 alle 21:00 prosegue con Calcio, Premier League: la massima serie inglese in diretta, tra intensità, fisicità e l’atmosfera unica degli stadi britannici.

Sky Sport Max alle 20:30 propone Calcio, Speciale UCL – Cammino Juventus (2025): tutte le tappe dell’ultima Champions bianconera, con partite, gol e reazioni dei protagonisti.

Sky Sport Max alle 21:00 continua con Calcio, Speciale UCL: lo speciale che mette in fila highlights, interviste e approfondimenti dal palcoscenico europeo.

Sky Sport Max alle 21:30 racconta Calcio, Speciale UCL – Cammino Inter (2025): il percorso nerazzurro nell’ultima Champions League, tra momenti chiave e gol decisivi.

Sky Sport Max alle 22:00 chiude il prime time con Race Anatomy F1: l’analisi del Gran Premio con immagini, numeri e voci dei protagonisti per decifrare strategie, soste e mosse che hanno deciso la corsa.

