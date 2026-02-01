Stasera in tv (1 febbraio), Gerry Scotti (in crisi) sfida Le Iene, Belen trascina Fazio contro Report Cosa vedere stasera in tv? Ranucci riporta Report su Rai 3, Le Iene graffiano su Italia 1 e su Sky Uno torna 4 Ristoranti; azione su Cielo con Liam Neeson

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 1 febbraio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Stasera in TV (1 febbraio): Cuori 3 debutta su Rai 1, Ranucci riapre i dossier

Rai 1 • 21:30 • Cuori — La terza stagione della serie ambientata alle Molinette di Torino riparte nel 1974: innovazioni pionieristiche (contropulsatore, defibrillatore portatile, Holter artigianale, primi tentativi di angioplastica) si intrecciano con i turbamenti privati di Delia e Alberto. In corsia arrivano nuovi equilibri con un primario rigoroso, mentre la vita mette alla prova tutti, tra vecchi fantasmi e amori inattesi. Protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari, con un ricco ensemble che comprende anche Daniele Pecci, Gaia Messerklinger, Laura Adriani e Marco Bonini. La regia è di Riccardo Donna: tra revolverate del destino e batticuori, la serie racconta un’Italia che cambia e un reparto che immagina il futuro della cardiochirurgia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 • 21:00 • Mio padre è un sicario — Azione dal respiro thriller (2023, regia di Tim Brown): una madre e sua figlia finiscono in un pericoloso intrigo criminale e chiedono aiuto al nonno della ragazza, un ex sicario oggi senzatetto alle Cayman. Il passato riemerge, tra resa dei conti e fuga disperata. Cast con Nicolas Cage, Ron Perlman, Ashley Greene, Ernie Hudson e Jackie Earle Haley.

Rai 3 • 21:00 • Report — Il programma d’inchiesta nato nel 1994 e guidato oggi da Sigfrido Ranucci torna con indagini su scandali italiani e internazionali, poteri e appalti. Stile rigoroso, testimonianze, documenti e ricostruzioni per illuminare zone d’ombra e riaccendere il dibattito pubblico.

Gerry Scotti tra La Ruota della Fortuna e il Milionario

Rete 4 • 21:33 • Fuori dal coro — Il talk di Mario Giordano (ideato con Paolo Mosca e Carlo Bertotti) alterna interviste, inchieste e collegamenti, con una conduzione viscerale e scenografie "parlanti" a supporto dei temi caldi di politica, cronaca ed economia. Nato nel 2018, è approdato stabilmente alla prima serata con puntate ad ampio respiro.

Canale 5 • 20:37 • La ruota della fortuna — Tre concorrenti si sfidano tra consonanti e vocali, appesi ai colpi dell’imprevedibile ruota. Il quiz cult, oggi affidato a Gerry Scotti, accompagna l’access con ritmo, giochi speciali e la manche finale a buste: l’unico concorrente rimasto tenta l’assalto alla "Ruota delle Meraviglie". Il format mescola cultura pop, fortuna e sangue freddo.

Canale 5 • 21:50 • Chi vuol essere milionario – Il torneo — Il celebre quiz torna con una formula ad alta tensione: tempi serrati, qualificazioni, sfide a eliminazione e niente "ritiri facili". Oltre alla preparazione, contano gestione degli aiuti e nervi saldi per scalare la piramide fino al milione. Gerry Scotti orchestra un meccanismo che ricorda le grandi competizioni sportive, tra ranking e sorpassi in extremis. Dopo i successi delle prime puntate di questa edizione, però, ultimamente gli ascolti sono in picchiata. Le ultime tre emossioni sono state seguite dal 18%, 16,6% e 15,8% di share. Per Gerry Scotti è un calo preoccupante che si aggiunge alla flessione de La Ruota della Fortuna, che nelle ultime settimane si è vista raggiungere e superare dal competitor Affari Tuoi.

Italia 1 • 21:13 • Le Iene — Dal 1997 il programma di infotainment ideato da Davide Parenti mescola reportage, satira, scherzi e interviste nello stile graffiante delle "iene" in completo nero. Inchieste su politica e società, cult virali, ospiti e fuori campo iconici hanno reso lo show un archivio in evoluzione di provocazioni e scoop.

Misery terrorizza la prima serata su La7; su Real Time case, inviti e colpi di scena

La7 • 21:15 • Misery non deve morire — Thriller (1990, regia di Rob Reiner): dopo un incidente, uno scrittore finisce nelle mani di un’infermiera che, fan ossessiva, lo costringe a "resuscitare" la sua eroina letteraria. Con James Caan, Kathy Bates (Oscar alla miglior attrice), Lauren Bacall e Frances Sternhagen: incubo claustrofobico e tensione crescente.

Nove • 20:40 • Che tempo che fa – Fabio Fazio riapre il suo salotto televisivo con l’ospitata di Belen Rodriguez. In studio anche il cantante Geolier.

Real Time • 20:40 • Casa a prima vista — Docu‑reality immobiliare ispirato al format francese Chasseur d’Appart: a Roma e Milano tre agenti (tra cui Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu nella Capitale; Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre nel capoluogo lombardo) ascoltano i desideri del cliente e propongono tre soluzioni. Voce narrante di Andrea Pellizzari: il professionista che centra il "colpo di fulmine" vince la puntata.

Real Time • 21:45 • 90 giorni per innamorarsi: e poi… — Le coppie più memorabili rientrano in scena per raccontare cosa è successo dopo il matrimonio nato col conto alla rovescia del visto K‑1: bilanci, nuove sfide, svolte inattese e qualche scossa sentimentale.

Inside Man su Sky Cinema 1, Borghese ribalta i voti

Sky Cinema 1 • 21:15 • Inside Man: Most Wanted — Thriller (2019, regia di M.J. Bassett): un assalto alla Federal Reserve di New York si trasforma in un sequestro lungo dieci ore. Un negoziatore e un’agente dell’FBI provano a salvare gli ostaggi e sventare un piano ben più complesso di una rapina. Con Aml Ameen, Rhea Seehorn e Roxanne McKee.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e categoria "special". I voti di Borghese possono ribaltare la classifica, in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale: ritmo da gara, identità del territorio e impresa raccontata sul campo.

TV8 • 21:35 • Il giustiziere della notte — Action (2018, regia di Eli Roth): un chirurgo di Chicago, devastato dall’irruzione in casa che uccide la moglie e la figlia, diventa un "vigilante" deciso a farsi giustizia. Protagonista Bruce Willis, con Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue e Dean Norris.

Cielo • 21:15 • Honest Thief — Thriller (2020, regia di Mark Williams): un leggendario rapinatore vuole cambiare vita dopo l’amore, ma l’accordo per consegnarsi all’FBI si trasforma in una trappola orchestrata da agenti corrotti. Braccato, sceglie di restituire colpo su colpo. Con Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan e Anthony Ramos.

Notte Sky Sport: diretta di Serie C e rugby verso il 6 Nazioni

Sky Sport 1 • 20:30 • Calcio, Serie C — Appuntamento con il campionato più "italiano" che ci sia: rivalità storiche, stadi caldi e giovani in rampa di lancio per una serata di calcio vero raccontata con telecronache, bordocampo e aggiornamenti costanti.

Sky Sport Max • 21:05 • Rugby, United Rugby Championship — Il torneo transnazionale a 15 che unisce club gallesi, irlandesi, italiani, scozzesi e sudafricani (ex Pro14): fisicità e tecnica si intrecciano in sfide dall’alto tasso d’impatto.

Sky Sport Max • 23:00 • Rugby, Speciale Rugby Pre 6 Nazioni — Analisi, chiavi tattiche e voci dal campo per entrare nel clima del Torneo più antico del mondo: approfondimenti, lavagne e storie in attesa del calcio d’inizio.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche