Can Yaman contro Simona Ventura: cosa succede stasera in TV
Cosa vedere in TV stasera, lunedì 1 dicembre 2025? Il bell'attore turco interpreta Sandokan, il Grande Fratello prova a resistere e Giletti e Porro indagano su Garlasco
Scoprite il meglio disponibile nella sera di 1 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.
Can Yaman ruggisce: Sandokan accende Rai1, il thriller di Guy Ritchie e Giletti riapre il caso Garlasco
Sandokan – Rai 1 – 21:30
Dopo anni di attesa, la nuova epopea ispirata ai romanzi di Salgari sbarca in prima serata: Can Yaman guida il kolossal Lux Vide nei panni della "Tigre della Malesia", tra battaglie contro il "cacciatore di pirati" Lord James Brooke e una storia d’amore che punta a diventare saga. Nel cast internazionale spiccano Alanah Bloor (Lady Marianna), Ed Westwick (Lord Brooke), Alessandro Preziosi (Yanez) e John Hannah (Sergente Murray). La fiction, girata tra Réunion, Lazio, Toscana e Calabria, va in onda per quattro lunedì, fino al 22 dicembre.
The covenant – Rai 2 – 21:20
Guy Ritchie firma un war-thriller ad alta tensione con Jake Gyllenhaal, Dar Salim ed Emily Beecham. Il sergente John Kinley, ferito in Afghanistan, viene salvato dall’interprete Ahmed, disposto a tutto pur di trascinarlo in salvo attraverso territori ostili: un racconto di lealtà, debito morale e sopravvivenza.
Lo stato delle cose – Rai 3 – 21:20
Massimo Giletti torna con inchieste e documenti sul delitto di Garlasco: tra i temi, nuovi elementi sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi, la ricostruzione dei verbali e le accuse incrociate tra investigatori. In scaletta anche il caso Orlandi e l’inchiesta sulla spiaggia di Mondello. In studio, confronto con ospiti d’eccezione e un serrato fact-checking per rimettere in fila fatti e responsabilità.
Ventura riaccende il GF, Porro all’attacco: il talk di Rete 4 e l’adrenalina di Fast & Furious 9
Quarta Repubblica – Rete 4 – 21:33
Il talk di Nicola Porro (Videonews) incrocia politica, economia e cronaca con reportage, ospiti in studio e la rubrica "Processo di Quarta Repubblica". Storia, linguaggio diretto e spazi di satira firmati Gene Gnocchi per leggere i fatti della settimana senza filtri.
Grande Fratello – Canale 5 – 21:20
Simona Ventura guida una Casa sempre più divisa: dopo la proclamazione della prima finalista Giulia, la puntata rilancia scontri, nomination e colpi di scena con il televoto che porta al secondo finalista e a una nuova eliminazione. Tra gli sviluppi: l’"affaire boxer", tensioni tra i concorrenti più esposti e possibili provvedimenti. In studio opinionisti fissi, con il consueto vivace confronto in diretta.
Fast e Furious 9 – The Fast Saga – Italia 1 – 21:30
Justin Lin riporta in pista Dom Toretto (Vin Diesel) e la "family": un complotto globale costringe Dom a fronteggiare il fratello rinnegato Jakob (John Cena), tra inseguimenti impossibili e acrobazie estreme. Con Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Nathalie Emmanuel, la saga spinge ancora oltre il suo vocabolario d’azione.
Augias tra storia e attualità, Panella sfida i ristoranti del mondo, amori e vendette su Real Time
La torre di Babele – La7 – 21:15
Corrado Augias tesse un dialogo tra storia e presente per "capire il perché delle cose": libri, ospiti, dossier e collegamenti per costruire ponti tra grandi temi e cronaca. Un impianto elegante e divulgativo, con finale "a sorpresa" legato all’argomento della puntata.
Little Big Italy – Nove – 21:30
Francesco Panella viaggia nelle città del mondo dove l’italianità è di casa. Tre ristoranti, tre sfide su autenticità, legame con la tradizione e "gusto di casa", fino al verdetto: storytelling del territorio e mano in cucina per conquistare il palato del ristoratore romano.
Hercai – Amore e vendetta (St. 3, Ep. 31) – Real Time – 21:35
A Midyat (Mardin) la giovane Reyyan (Ebru Şahin) – disprezzata dal nonno Nasuh – s’innamora di Miran (Akın Akınözü), erede degli Aslanbey allevato nel culto della vendetta. Melodramma, onore, identità e antichi rancori muovono la dizi turca, sostenuta da un ampio cast (Ayda Aksel, Oya Unustası, Gülçin Santırcıoğlu, Feride Çetin, Serhat Tutumluer). Un amore ostacolato che si gioca tra legami familiari e resa dei conti.
Pattinson nel futuristico "Mickey 17", Day‑Lewis in "Il filo nascosto", Gialappa’s raddoppia e Stallone torna con "Rocky II"
Mickey 17 – Sky Cinema 1 – 21:15
Bong Joon‑ho dirige Robert Pattinson in un sci‑thriller concettuale: Mickey Barnes è un dipendente "sacrificabile" in una missione di colonizzazione su Niflheim. Ogni morte comporta una rigenerazione in un nuovo corpo con memorie quasi intatte: un paradosso identitario che mette in crisi etica e catena di comando. Con Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo e Toni Collette.
Il filo nascosto – Sky Cinema 2 – 21:15
Paul Thomas Anderson scolpisce un dramma raffinato nella Londra Anni ’50: lo stilista Reynolds Woodcock (Daniel Day‑Lewis) trova in Alma (Vicky Krieps) musa e compagna, ma lavoro e sentimento si scontrano in un rapporto di potere e dipendenze sottili. Con Lesley Manville, ricamo magistrale su ambizione e controllo.
GialappaShow – Sky Uno – 21:35
Il nuovo varietà della Gialappa’s Band, con Mago Forest al timone e un cast comico corale: "moviola" della tv tra tormentoni, sketch e ospiti a sorpresa. Ritmo alto e sarcasmo tagliente per setacciare la settimana televisiva.
GialappaShow – TV8 – 21:35
La versione in chiaro rilancia divertimento e rubriche "acchiappa‑trend": un secondo appuntamento per chi vuole godersi il meglio del programma senza pay tv.
Rocky II – Cielo – 21:20
Sylvester Stallone (regista e protagonista) riaccende la saga: Rocky Balboa, tra amore e riscatto, ritrova il ring per la rivincita contro Apollo Creed. Con Talia Shire, Burgess Meredith e Burt Young, un sequel culto sul valore della perseveranza.
Serie C in diretta e WRC by night: la maratona Sky Sport tra campo, storie e motori
Calcio, Serie C – Sky Sport 1 – 20:30
Finestra serale sulla terza serie italiana: intensità di provincia, giovani in vetrina e stadi caldi. Una diretta che incastra sfide e aggiornamenti, con studio e approfondimenti a corredo.
La giovane Italia – Sky Sport 1 – 22:45
Rubrica‑racconto dedicata a storie di calcio e di crescita: il format intreccia percorsi sportivi e vita, mostrando come il successo sia un viaggio condiviso che genera impatto sulla comunità. Da non perdere per chi ama scoprire volti e traiettorie del nuovo movimento azzurro.
Back in the game – Sky Sport Max – 21:45
Storie vere di sport e rinascita: il percorso degli atleti tra cadute, ripartenze e reti di sostegno. Intrattenimento e ispirazione per affrontare la quotidianità con consapevolezza.
Automobilismo, WRC – Sky Sport Max – 22:00
Il Mondiale Rally (WRC) corre in notturna: prove speciali, assetti estremi e spettacolo su sterrati e asfalti. La massima competizione dei rally raccontata con focus tecnico e adrenalina a cielo aperto.
