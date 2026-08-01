Stasera in tv (1 agosto), Bonolis rilancia Ciao Darwin contro il mito di Clint Eastwood e gli Europei di Tuffi da Parigi Cosa vedere stasera? La soap La promessa su Rete 4 sfida l’avventura di Jurassic Park III su Italia 1, mentre il tour Kiss Kiss Way 2026 accende Sky Uno e TV8 e Real Time racconta Harry e Meghan.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 1 agosto 2026: una selezione ricca di cinema cult, show amatissimi e sport europeo in diretta.

Circo, Europei e un leggendario West: Rai tra show e grandi classici

Rai 1 – Il 47° Festival del Circo di Montecarlo alle 21:30. Torna l’appuntamento con l’evento internazionale che incanta ogni età: giocolieri, trapezisti, contorsionisti, acrobati e performer contemporanei in uno spettacolo dal respiro natalizio, tra luci, musica e numeri che tengono col fiato sospeso. Un classico televisivo capace di unire famiglie e appassionati davanti allo schermo.

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Rai 2 – European Aquatics Parigi 2026 alle 21:20. Dalla capitale francese, la 38esima edizione dei campionati continentali: il programma copre le discipline acquatiche in calendario dal 31 luglio al 16 agosto 2026. Una vetrina europea che racconta gare, medaglie e storie in corsia.

Rai 3 – Per un pugno di dollari alle 21:25. Il capolavoro del 1964 firmato Sergio Leone: un pistolero senza nome arriva in una cittadina lacerata da due famiglie rivali e, fingendo alleanze opposte, scatena intrighi e resa dei conti fino alla vendetta finale. Western rivoluzionario, ispirato alle suggestioni di Kurosawa, diventato un successo mondiale grazie allo stile innovativo e all’interpretazione di Clint Eastwood.

Bonolis scalda Canale 5, soap d’epoca e dinosauri: la serata Mediaset si accende

Rete 4 – La promessa alle 21:32. Spagna, 1913: il Palazzo dei marchesi di Luján è il cuore di un intrigo tra nobiltà e segreti. Jana salva la vita a Manuel durante un incidente aereo e chiede di lavorare a Palazzo per cercare giustizia: anni prima la madre è stata uccisa e il fratellino rapito. La giovane indaga tra corridoi e saloni, decisa a svelare i colpevoli. Nel cast: Ana Garcés, Arturo Sancho, Jordi Coll, Manuel Rigueiro, Eva Martín, Joaquín Climent, Antonio Velázquez, Carmen Asecas, Alicia Bercán, Marga Martínez.

Canale 5 – Ciao Darwin alle 21:21. L’iconico show oppone due categorie agli antipodi in una gara ironica e sopra le righe: la squadra vincente andrà a comporre l’"uomo del terzo millennio". Lo spettacolo d’intrattenimento estivo di punta Mediaset, guidato da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, miscela prove, comicità e spirito competitivo in prima serata.

Italia 1 – Jurassic Park III alle 21:20. Avventura firmata Joe Johnston (2001): il ritorno nell’incubo dei dinosauri tra inseguimenti e scelte al limite. Nel cast Sam Neill, William H. Macy, Téa Leoni, Alessandro Nivola e Laura Dern; tra i protagonisti spicca il dottor Alan Grant interpretato da Sam Neill.

Connery in missione, cronaca nera e Royal baby: La7 e Discovery tra mito e reality

La7 – Agente 007 – Licenza di uccidere alle 21:15. Il primo capitolo (1962) della saga di James Bond diretto da Terence Young: l’esordio carismatico di Sean Connery tra intrighi internazionali e fascino senza tempo, con Ursula Andress e Joseph Wiseman in un thriller che ha creato un archetipo dell’action spy.

Nove – Crimini italiani alle 21:30. Analisi dei casi di cronaca nera più controversi del nostro Paese: ricostruzioni, materiali d’archivio e testimonianze per rileggere delitti che hanno segnato l’immaginario collettivo, tra domande irrisolte e nuove piste.

Real Time – Harry e Meghan: erede in arrivo alle 21:40. Gossip, attese e scommesse sul sesso del primogenito dei Sussex: un racconto che ripercorre preparativi, indiscrezioni e tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo erede della casa Windsor.

Estate on the road, risate cult e cavalcate nel deserto: Intrattenimento Sky a tutto ritmo

Sky Cinema 1 – Chiedimi se sono felice alle 21:15. La commedia (2000) di Aldo, Giovanni e Giacomo con Marina Massironi e Antonio Catania: amicizia, teatro e amori incrociati tra gag memorabili e malinconia leggera. Con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti.

Sky Uno – Kiss Kiss Way 2026 alle 21:40. Il tour estivo ufficiale di Radio Kiss Kiss approda in tv con due giornate di eventi gratuiti in ogni città: Villaggio interattivo tra giochi, attività, DJ set e dirette, e poi un grande concerto con artisti italiani e internazionali per un’esperienza che celebra musica ed energia dell’estate.

TV8 – Kiss Kiss Way 2026 alle 21:40. La festa itinerante dell’estate raddoppia anche su TV8: coinvolgimento del pubblico di tutte le età, palco affollato e vibrazioni pop per una serata 100% live.

Cielo – Oceano di fuoco – Hidalgo alle 21:20. Avventura (2004) diretta da Joe Johnston: un leggendario endurance race nel deserto con un cowboy e il suo mustang contro sabbia, fatica e avversari spietati. Con Viggo Mortensen, Zuleikha Robinson e il carismatico Omar Sharif.

Europei dal trampolino: tecnica, coraggio e stile su Sky Sport

Sky Sport 1 – Tuffi, Europei Parigi 2026 alle 20:00. Dalla capitale francese, la 38esima edizione continentale in diretta: piattaforme e trampolini tra precisione e sangue freddo, fino al 6 agosto 2026.

Sky Sport 1 – Tuffi, Europei Parigi 2026 alle 21:20. Secondo appuntamento serale con le gare europee: focus su sincronismi, difficoltà e tuffi che valgono le medaglie.

Sky Sport Max – Tuffi, Europei Parigi 2026 alle 20:00. Copertura estesa delle finali e delle eliminatorie: il pubblico vive in tempo reale i verdetti della rassegna.

Sky Sport Max – Tuffi, Europei Parigi 2026 alle 21:20. In prima serata, spettacolo acquatico tra piattaforme e trampolini: equilibrio, tecnica e coraggio sotto i riflettori di Parigi.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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