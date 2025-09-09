Stasera in tv (9 settembre), Zingaretti e Berlinguer: la sfida tra il ritorno di Montalbano e il talk di Rete 4. E Papi accende la musica su Italia 1 Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 9 settembre: la soap turca su Canale 5 sfida il documentario di Barbero su La7 e la commedia biografica con Angelina Jolie su Sky Cinema 2.

Scoprite il meglio della prima serata di martedì 9 settembre 2025: una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico. Se siete indecisi sul programma da scegliere, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi.

Il ritorno di Zingaretti: Montalbano e la musica abruzzese accendono la Rai

Rai 1 alle 21:30 propone Il commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica. L’episodio 23 della fortunata serie, tratto dal romanzo di Andrea Camilleri, vede Luca Zingaretti nei panni di un Montalbano più fragile e tormentato, alle prese con una serie di furti e rapine che coinvolgono l’élite di Vigata. Il commissario si lascia travolgere dal fascino di Angelica, interpretata da Margareth Madè, mentre al suo fianco troviamo Cesare Bocci. La serie, campione di ascolti, torna in onda in occasione del centenario di Camilleri, con le repliche che proseguiranno ogni martedì fino a dicembre. L’episodio, trasmesso per la prima volta nel 2013, mostra un Montalbano diviso tra intuito investigativo e cuore, immerso negli intrighi della Vigata più ricca e in un finale che lascia il segno.

Rai 2 alle 21:20 trasmette La Notte dei Serpenti, il concerto-evento ideato dal Maestro Enrico Melozzi allo Stadio del Mare di Pescara. Una serata dedicata alla cultura e alla musica abruzzese, con artisti e ospiti che celebrano le tradizioni popolari della regione.

Rai 3 alle 21:20 manda in onda La doppia vita di Madeleine Collins, film drammatico con Virginie Efira, Bruno Salomone e Quim Gutiérrez. La storia di Judith, donna divisa tra due identità e due famiglie, tra Francia e Svizzera, che vede il suo fragile equilibrio incrinarsi con conseguenze inevitabili.

Berlinguer e la soap turca: tra attualità e sentimenti su Mediaset

Rete 4 alle 21:23 propone È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer torna a raccontare l’attualità e la cronaca, con faccia a faccia tra politica e spettacolo che animano il dibattito sociale. Il talk show si conferma appuntamento fisso per chi vuole approfondire i temi più discussi del Paese.

Canale 5 alle 21:21 va in onda La notte nel cuore, la soap turca con Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak e Ilker Aksum. La trama segue Sumru, che dopo aver abbandonato i suoi gemelli Nuh e Melek, si trasferisce in Cappadocia e si sposa con un uomo ricco. I figli, cresciuti tra difficoltà e risentimenti, decidono di affrontare la madre per rivendicare ciò che ritengono di meritare. La serie, reduce da ottimi ascolti, si conferma tra le più seguite della stagione Mediaset.

Italia 1 alle 21:23 accende la sfida musicale con Sarabanda – Il torneo dei campioni. I cinque campioni più forti della recente edizione estiva si scontrano nei giochi cult del programma, guidati da Enrico Papi, per aggiudicarsi il titolo di "campione tra i campioni" e un montepremi da 100.000 euro. Due serate speciali tra note, emozioni e colpi di scena.

Barbero, docureality e risate: storie e comicità su La7 e Discovery

La 7 alle 21:15 propone In viaggio con Barbero. Il professore Alessandro Barbero accompagna il pubblico alla scoperta di due concetti opposti, alternando il racconto personale al confronto diretto con il pubblico. Un viaggio tra storia e attualità che coinvolge e fa riflettere.

Nove alle 21:30 trasmette Comedy Match, dove due squadre di comici professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione e battute, per una serata all’insegna dell’umorismo e dei giochi esilaranti.

Real Time alle 21:30 manda in onda La mia vita con la Tourette, docureality che racconta la storia di Baylen Dupree, giovane donna che affronta la sindrome di Tourette con energia e il sostegno della famiglia e del fidanzato.

Angelina Jolie e Barbieri: cinema d’autore e reality su Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 alle 21:15 propone U.S. Palmese, commedia con Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Texeira e Max Mazzotta. La storia di Etienne Morville, calciatore francese dal carattere difficile, che trova una seconda occasione nella squadra calabrese U.S. Palmese grazie a una raccolta fondi guidata da Don Vincenzo.

Sky Cinema 2 alle 21:15 manda in onda Maria, film biografico con Angelina Jolie, Valeria Golino, Haluk Bilginer, Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino. Negli anni Settanta, Maria Callas si ritira a Parigi, lontana dai riflettori e dalle critiche, affrontando la solitudine e il desiderio di tornare a cantare.

Sky Uno alle 21:15 presenta Bruno Barbieri – 4 hotel, il reality in cui quattro albergatori si sfidano ospitando Bruno Barbieri e gli altri concorrenti nelle proprie strutture. Dopo il soggiorno, i partecipanti valutano location, servizi, camere, prezzi e colazione, con il vincitore che ottiene 5.000 euro da investire nella propria attività. Dalla sesta edizione, il programma si apre anche a hotel internazionali, con tappe a Marrakech e Malta.

TV8 alle 21:35 trasmette Bohemian Rhapsody, il film biografico diretto da Bryan Singer con Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Lucy Boynton e Rami Malek, che racconta l’ascesa dei Queen e la vita di Freddie Mercury.

Cielo alle 20:45 propone Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – 6a giornata (Gruppo K): Serbia-Inghilterra, con la nazionale inglese impegnata in una trasferta decisiva per la qualificazione ai mondiali.

Sport e motori: la serata ad alta adrenalina di Sky Sport

Sky Sport 1 alle 20:45 trasmette Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026, con le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti.

Sky Sport Max offre una serata interamente dedicata allo sport: alle 20:00 Beach Volley, King e Queen of the Beach, il torneo estivo dove si sfidano i migliori atleti maschili e femminili; alle 21:00 Vela, SailGP, la competizione internazionale dei catamarani F50; alle 22:00 Motonautica On Board, magazine dedicato al mondo delle imbarcazioni veloci e dei piloti; alle 22:15 Reparto Corse F1, approfondimento sui Gran Premi di Formula 1; alle 22:30 The WRC Magazine, con tutte le novità dal mondo del World Rally Championship.

