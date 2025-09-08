Stasera in tv (8 settembre), Nicola Porro ritorna ma è già in crisi: la serata rischia di essere un disastro Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 8 settembre 2025: la Nazionale su Rai 1 sfida la commedia cult con Meryl Streep su Canale 5 e il crime di Chicago P.D. su Italia 1.

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, lunedì 8 settembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Israele-Italia e la nostalgia di Discoring: la Rai tra calcio e musica cult

Rai 1 alle 20:45 trasmette Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – 6a giornata (Gruppo I): Israele-Italia. Sul campo neutro di Debrecen, la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso affronta Israele in una partita fondamentale per la corsa ai Mondiali 2026. La diretta sostituisce il consueto appuntamento con Affari Tuoi, in una stagione segnata da continui stop per lasciare spazio agli Azzurri. Il match è molto atteso, con telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani, e rappresenta uno snodo cruciale per la qualificazione.

Rai 2 alle 21:20 propone Formidabile Discoring, uno speciale che ripercorre la storia di uno dei programmi musicali più iconici della Rai, ideato da Gianni Boncompagni. Attraverso 13 anni, 14 edizioni e 411 puntate, si rivivono le sigle, i conduttori e le mode che hanno segnato un’epoca, con videomessaggi e aneddoti dei protagonisti. Un viaggio nella cultura musicale e televisiva italiana che farà emozionare i nostalgici e incuriosire i più giovani.

Rai 3 alle 21:20 manda in onda Dog days, commedia corale con Nina Dobrev, Vanessa Hudgens ed Eva Longoria. Ambientato a Los Angeles, il film intreccia le vite di diversi personaggi e dei loro cani, tra situazioni imprevedibili e momenti di tenerezza. Una pellicola leggera e adatta a tutta la famiglia.

Nicola Porro riapre il caso Garlasco: cronaca e grandi film su Mediaset

Rete 4 alle 21:23 torna Quarta repubblica, il talk show politico condotto da Nicola Porro. La nuova edizione si apre con il caso del delitto di Garlasco, tra nuove indagini, impronte misteriose e la possibile riesumazione del corpo di Chiara Poggi. Ospiti in studio e in collegamento, tra cui Carlo Calenda, Roberto Occhiuto, Alessandro Sallusti, Paolo Mieli e Barbara Palombelli, animeranno il dibattito su attualità, politica e cronaca nera. Il programma, curato da Videonews, si conferma punto di riferimento per chi cerca approfondimenti sui temi caldi del momento.

Canale 5 alle 21:21 propone la commedia cult Il diavolo veste Prada, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. La storia di una giovane aspirante giornalista che si trova a lavorare per una temibile direttrice di una rivista di moda è ormai un classico, capace di divertire e far riflettere sul mondo del lavoro e sulle ambizioni personali.

Italia 1 alle 21:24 trasmette Chicago P.D., serie poliziesca americana giunta alla dodicesima stagione. Le vicende dell’unità di pattuglia e d’intelligence della polizia di Chicago, tra azione, indagini e drammi personali, continuano ad appassionare il pubblico, con ascolti sempre solidi e una fanbase fedele.

Francesco Panella e la docu-serie sugli anni di piombo: viaggi e passioni su La7 e Discovery

La 7 alle 21:15 propone Roma di piombo – Diario di una lotta, docu-serie che racconta il conflitto tra Stato e Brigate Rosse a Roma negli anni ’80, con testimonianze di carabinieri, brigatisti, storici e giornalisti. Un racconto intenso di un periodo di transizione e tensione politica.

Nove alle 21:30 va in onda Little Big Italy, il viaggio di Francesco Panella tra le comunità italiane nel mondo alla ricerca del miglior ristorante italiano. Un format che unisce cucina, storie di emigrazione e passione per il cibo.

Real Time alle 21:35 trasmette Hercai – Amore e vendetta, serie turca che racconta le vicende di Reyyan, nipote di Nasuh, tra amori, vendette e colpi di scena.

Jennifer Lopez e Matthew McConaughey: tra azione e romanticismo su Intrattenimento Sky

Sky Uno alle 21:15 propone MasterChef Usa, la versione americana del celebre talent culinario, dove aspiranti chef si sfidano sotto lo sguardo attento dei giudici per conquistare il titolo e cambiare la propria vita.

TV8 alle 21:30 manda in onda Prima o poi mi sposo, commedia romantica con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. Una wedding planner di successo si trova a dover organizzare il matrimonio dell’uomo di cui si innamora, dando vita a una serie di equivoci e situazioni divertenti.

Cielo alle 21:20 trasmette The Expatriate – In fuga dal nemico, action-thriller con Aaron Eckhart e Olga Kurylenko: un ex agente CIA si trasferisce a Bruxelles con la figlia, ma si trova coinvolto in un pericoloso complotto internazionale.

Motori, atletica e analisi: la serata sportiva di Sky Sport

Sky Sport 1 alle 20:45 trasmette Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026, con le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti.

Sky Sport Max offre una serata interamente dedicata allo sport: alle 19:00 Atletica Leggera, World Athletics Continental Tour, la serie di meeting internazionali di atletica; alle 21:00 Automobilismo, F1 con gli eventi del campionato mondiale; alle 22:00 Race Anatomy F1, l’analisi del gran premio con immagini spettacolari e commenti dei protagonisti; infine, alle 23:00 Icarus Ultra, dedicato alle avventure e alle sfide degli sport outdoor.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

