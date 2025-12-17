Sal Da Vinci - Stasera che sera: ospiti, scaletta ufficiale e De Martino 'tagliato' da Canale 5 Mercoledì 17 dicembre Sal Da Vinci porta in tv il concerto “Stasera che sera! Special edition” con ospiti d’eccezione e una scaletta di grandi successi.

La magia di Napoli arriva direttamente in televisione: oggi, mercoledì 17 dicembre Canale 5 trasmetterà in prima serata Stasera che sera! Special edition, il concerto indimenticabile di Sal Da Vinci che a settembre ha infiammato Piazza del Plebiscito. Un evento unico, tra emozioni, ospiti d’eccezione e le note dei suoi grandi successi, pronto a conquistare il pubblico da casa. Ecco tutte le anticipazioni della serata

"Sal Da Vinci – Stasera…che sera!", anticipazioni e ospiti del concerto del 17 dicembre

Stasera Sal Da Vinci (che ieri è apparso nella puntata de La Ruota della Fortuna con tanto di fuoriprogramma) non sarà solo: sul palco ci sarà un’orchestra di 45 elementi (diretta dal Maestro Adriano Pennino) e amici e colleghi che hanno segnato la sua carriera e che hanno condiviso con lui momenti importanti della vita artistica. Tra gli ospiti, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, Fausto Leali, Renato Zero, Federica Abbate, Clementino, Raf, Paolo Bonolis e Martina Stella, oltre al conduttore Fabio Esposito. Anche il figlio Francesco Da Vinci salirà accanto al padre per rendere la serata ancora più speciale.

L’artista, nato a New York, continua il suo anno d’oro iniziato con la hit virale Rossetto e Caffè, cantata anche al fianco dei The Kolors a Sanremo 2025, e proseguito con l’inedito L’amore e tu. In più, Sal sta portando avanti il programma Pazzi di pizza con Fabio Esposito su Food Network, confermando una versatilità che va oltre la musica. Il cantante racconta che, più che un concerto in tv, lo spettacolo racconterà storie di vita: "Loro hanno cantato la mia storia e io la loro", racconta. Dietro le quinte, la serata è stata vissuta come una festa dai protagonisti, con emozioni che hanno contagiato il pubblico presente, arrivato anche dall’estero. Va ricordato che Sal Da Vinci sarà uno cantanti che parteciperà al Festival di Sanremo 2026, dove presenterà la canzone "Per sempre sì" 16 anni dopo "Non riesco a farti innamorare", il brano con cui si si classificò al terzo posto nel 2009.

Sal Da Vinci, la scaletta ufficiale del concerto evento

Lo show di Sal Da Vinci – Stasera che sera propone un repertorio di 31 brani tra classici, hit recenti e medley speciali, per tre ore di musica intensa. Ecco la scaletta ufficiale e i brani cantati durante la serata:

Videomessaggio di Sabrina Ferilli

"Stasera che sera"

"Viento"

"Non riesco a farti innamorare" con Gigi D’Alessio

"Annarè" con Gigi D’Alessio

"Il mercante di stelle"

"Nei giardini che nessuno sa" con Renato Zero

"Nanà" con Renato Zero

"Tu si ‘na cosa grande"

"Rossetto e caffè"

"Guaglione"

Medley Anni 80

"L’amore e tu" con Raf

Medley di Renato Carosone con Stefano De Martino

"Anema e core" con Serena Brancale

Medley di "Maruzzella" con Serena Brancale

"Senza un motivo" con Serena Brancale (omaggio a Ornella Vanoni)

"Prega ora" (poesia)

"O surdato nnammurato"

"D’istinto di cuore" con Fausto Leali

Medley dei successi di Fausto Leali

"Vera" con Francesco Da Vinci e Gianni Guarracino

"Dimenticarsi" con Francesco Da Vinci

"A città ‘e Pullecenella" con Clementino

"Don Raffae"

Medley Napoli

"Il cielo blu di Napoli" con Federica Abbate

Medley "Una volta ancora", "Supereroi" e "Episodio d’amore" con Federica Abbate

"Non è vero che sto bene"

"Voglio ancora amarti" (dedicata al papà Mario)

"Rossetto e Caffè Remix"

De Martino canta con Sal Da Vinci (ma sparisce dal concerto)

Tra i momenti clou della serata anche il medley di Renato Carosone cantato con Stefano De Martino, che probabilmente però sarà tagliato dal montaggio Tv di Canale 5. A svelarlo è stato Dagospia pochi giorno dopo la reigistrazione del concerto: "Nessuna ‘censura’… Mediaset ha acquistato il concerto ‘fatto e finito’ da Vivo Concerti. L’ex di Belen non avrebbe firmato la liberatoria perché legato da un contratto in esclusiva con la Rai."

Concerto Sal da Vinci su Canale 5: orario, diretta o replica?

Stasera che sera andrà in onda stasera in tv (17 dicembre) in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente ondemand sul portale Mediaset Infinity. Il concerto non sarà trasmesso in presa diretta: si tratta infatti di un evento registrato lo scorso 6 settembre nella location di Piazza del Plebiscito a Napoli. Subito dopo lo show, Sal Da Vinci ha condiviso con i suoi fan sui social l’emozione per una serata indimenticabile:

"Ho realizzato un sogno"

