Amazon riaccende lo Stargate: nuova serie epica in arrivo su Prime Video

Stargate ritorna su Prime Video: Martin Gero e il team originale riportano il celebre franchise sci-fi con nuove avventure interstellari pronte a stupire i fan.

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Incredibile, ma vero! Amazon fa tornare lo Stargate sugli schermi. Il franchise sci-fi, amatissimo dai fan di vecchia data, tornerà con una nuova serie esclusiva per Prime Video, guidata da Martin Gero, già protagonista (dietro le quinte) delle precedenti stagioni. Dopo il film cult del 1994 e le storie di SG-1, Atlantis e Universe, l’universo dei portali interstellari si prepara a vivere una nuova avventura. Cosa dobbiamo aspettarci? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più.

Stargate, in arrivo una nuova serie sci-fi per Prime Video

Stargate tornerà in televisione grazie a una nuova serie prodotta da Amazon MGM Studios per Prime Video. A guidare il progetto sarà Martin Gero, già parte del team storico del franchise e creatore di Blindspot. Lo show riporterà l’universo dello Stargate sul piccolo schermo, con il celebre macchinario capace di trasportare chiunque attraverso il cosmo. La produzione vedrà al fianco di Gero Joby Harold e Tory Tunnell di Safehouse Pictures, Dean Devlin e Roland Emmerich del film del 1994, e i veterani Brad Wright e Joe Mallozzi. Il progetto segue l’acquisizione di MGM da parte di Amazon nel 2022. Stargate, nato dal film del 1994, ha generato diverse serie TV: SG-1, Atlantis, Universe, lo show animato Infinity e la webserie Origins.

Gero ha sottolineato il legame personale con la saga e l’entusiasmo di guidarne la nuova fase, promettendo storie straordinarie sia ai fan storici sia ai nuovi spettatori: "Venti anni fa, il mio primo vero lavoro in televisione è stato come Story Editor di Stargate: Atlantis. Ho trascorso cinque anni lavorando a tutte e tre le serie, Stargate mi ha insegnato tutto sul fare televisione, è scritto nel mio DNA. Sono incredibilmente elettrizzato che Amazon MGM Studios mi abbia affidato la guida di questo incredibile franchise nella sua prossima fase. Per chi ha mantenuto attivo il cancello grazie a convention, rewatch, e incrollabile fede, questa è per voi. E per chi si avvicina per la prima volta al nostro mondo, vi prometto che aspetta qualcosa di straordinario."

Di cosa parla il film Stargate (1994) e dove vederlo in streaming

Per chi non lo ricordasse, il film Stargate, del 1994, e diretto da Roland Emmerich, vede nel cast Kurt Russell, James Spader, Jaye Davidson, Viveca Lindfors, Alexis Cruz, Mili Avital. Il professor Daniel Jackson, un linguista che viene reclutato dal governo degli Stati Uniti per decifrare simboli su un antico dispositivo chiamato "Stargate". Insieme a un team militare guidato dal colonnello Jack O’Neil, lo attiva e si ritrova in un mondo simile all’antico Egitto, dove dovranno affrontare Ra, un alieno che si fa passare per un dio e domina il territorio, diventando i leader della resistenza contro il tiranno. Trovate la pellicola in streaming su Prime Video ed Apple TV.

