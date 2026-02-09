Star Wars, Mandalorian e Grogu: un’avventura pazzesca per il fenomeno della cultura pop Nel trailer del Super Bowl, Mandalorian e Grogu sfrecciano sulla neve tra Tauntaun e avventura: la Disney prepara il grande ritorno di Star Wars al cinema.

Stanotte, in tanti hanno visto il Super Bowl, il mega evento sportivo americano che, ogni anno, regala non solo una finale epica ma anche tanto spettacolo, tra esibizioni live e grandi sorprese. Tra esse, senza dubbio, vi sono i trailer dei vari film in uscita che sono stati svelti e tra questi vi è anche quello del film Star Wars – The Mandalorian & Grogu. Di seguito, vi sveliamo tutti i dettagli.

Star Wars – The Mandalorian & Grogu, il trailer del film promette una grande avventura

Al Super Bowl 2026, nel bel mezzo degli annunci di tanti altri trailer di film in uscita, Disney ha deciso di non mostrare all’evento tutti i personaggi iconici di Star Wars, puntando invece su uno spot di 30 secondi con il Mandaloriano e Grogu trascinati nella neve da una flotta di Tauntaun. La voce narrante, simile a quella di Sam Elliott, parla della scelta del proprio cammino e del legame indissolubile tra i personaggi. Lo spot, basato sulla serie TV Disney+ vincitrice di 15 Emmy, si prepara a diventare il grande evento del Memorial Day 2026. Disney ha già avuto successi simili trasformando produzioni TV in hit cinematografiche, come High School Musical 3, e detiene record di incassi stagionali con titoli come Lilo & Stitch e Solo: A Star Wars Story.

Jackson George, VP marketing creativo Disney, ha sottolineato che Grogu non è solo un personaggio, ma un fenomeno della cultura pop che porta leggerezza e connessione emotiva accanto al Mandaloriano. Lo spot, diretto da Jon Favreau, offre al pubblico un assaggio della saga cinematografica di Star Wars sul grande schermo.

Star Wars – The Mandalorian & Grogu: di cosa parla il film

Mando e Baby Yoda torneranno al cinema con The Mandalorian e Grogu, il primo film di Star Wars dopo L’Ascesa di Skywalker del 2019. Ma di cosa parla? Stando alla trama, dopo la caduta dell’Impero, i signori della guerra imperiali continuano a seminare caos in tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica cerca di salvaguardare tutto ciò per cui la Ribellione ha lottato, l’esercito si rivolge al leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e al suo giovane compagno, Grogu, per affrontare le nuove minacce. Riguardo alla pellicola, Pedro Pascal, in un’intervista ha affermato: "E’ incredibile far parte di qualcosa che ha avuto un’influenza così forte su di me da bambino. Era un desiderio segreto fin dall’inizio, per quanto cinematograficamente sofisticato fosse". Inoltre, ha aggiunto che gli autori in The Mandalorian & Grogu "supereranno loro stessi come cineasti, e sarà un viaggio, un’avventura splendida ed emozionante".

