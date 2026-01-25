Trova nel Magazine
Star Wars Maul - Shadow Lord: quando esce la nuova serie Lucasfilm

Uno dei cattivi più amati di sempre ritorna per una nuova serie su Disney+: Star Wars Maul - Shadow Lord.

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Star Wars Maul - Shadow Lord: tutto sulla nuova serie Lucasfilm

Star Wars Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata Lucasfilm Animation, debutterà il 6 aprile su Disney+, con due episodi disponibili ogni settimana, di cui possiamo oggi godere un’anticipazione grazie a uno speciale teaser trailer. Gli ultimi due episodi debutteranno il 4 maggio, in occasione della festa di Star Wars per eccellenza, lo Star Wars Day. Ambientata dopo gli eventi di Star Wars: The Clone Wars, l’avventura mostra Maul che trama per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta fuori dal controllo dell’Impero. Lì incrocia il cammino di un giovane Padawan Jedi disilluso, che potrebbe diventare l’apprendista che sta cercando a sostegno della sua implacabile ricerca di vendetta.

Star Wars Maul – Shadow Lord è l’ennesima trovata geniale di Dave Filoni

Star Wars Maul – Shadow Lord è creata da Dave Filoni ed è basata su Star Wars e sui personaggi creati da George Lucas. La serie è sviluppata da Dave Filoni e Matt Michnovetz. Brad Rau è il supervising director. Dave Filoni, Athena Yvette Portillo, Matt Michnovetz, Brad Rau, Carrie Beck, e Josh Rimes sono gli executive producer. Alex Spotswood è il co-executive producer. Nella versione originale, il cast vocale è composto da Sam Witwer nel ruolo di Maul, Gideon Adlon in quello di Devon Izara, il candidato all’Oscar Wagner Moura nei panni di Brander Lawson, Richard Ayoade in quelli di Two-Boots, Dennis Haysbert nelle vesti del Maestro Eeko-Dio-Daki, Chris Diamantopoulos in quelle di Looti Vario, Charlie Bushnell nel ruolo di Rylee Lawson, Vanessa Marshall in quello di Rook Kast, David C. Collins nei panni di Spybot, A.J. LoCascio in quelli di Marrok e Steve Blum in quelli di Icarus.

Star Wars Maul – Shadow Lord: un nuovo tassello del puzzle

Ricordiamo che questo è un ulteriore tassello del grandioso mosaico a tema che Disney, Disney+ e Lucasfilm hanno portato avanti negli ultimi anni per espandere la mitologia della saga, con un lavoro che continuerà subito dopo con un film per il cinema che continua uno dei più grandi successi della piattaforma. Il Mandaloriano e Grogu, difatti, intraprenderanno la loro missione più emozionante di sempre in Star Wars: The Mandalorian and Grogu, una nuovissima avventura Star Wars targata Lucasfilm in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 20 maggio 2026. L’Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre la nascente Nuova Repubblica cerca di proteggere tutto ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto, ha arruolato l’aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu. Diretto da Jon Favreau, Star Wars: The Mandalorian and Grogu vede anche la partecipazione di Sigourney Weaver ed è prodotto da Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, con musiche composte da Ludwig Göransson.

Articolo a cura di Marco Lucio Papaleo

