Star Wars non finirà mai: ecco i migliori film in sviluppo nel futuro del Franchise

Ormai è ufficiale: Kathleen Kennedy non sarà più presidente della Lucasfilm, la casa di produzione creata da George Lucas e ceduta a Disney nel 2012. Nell’attesa di capire a chi passerà il timone (con tutta probabilità al Direttore Creativo Dave Filoni, la mente dietro a Clone Wars e a The Mandalorian), facciamo una panoramica dei film in sviluppo nel futuro di Star Wars. Perchè la guida potrà non essere più la stessa (con gioia da parte di una frangia cospicua di fan), ma i progetti in cantiere rimangono tantissimi. Vediamo quali sono, analizzando l’intervista rilasciata da Kathleen Kennedy a Deadline.

Quanti film di Star Wars sono ancora in cantiere: i progetti ancora in sviluppo

Partiamo dal progetto affidato a James Mangold, regista di film come Logan, Indiana Jones e il Quadrante Maledetto o il recente A Complete Unknown: definito da Kennedy come "incredibile" e una pellicola "che rompe gli schemi", è attualmente il più incerto. Molto ambizioso dal punto di vista creativo, è momentaneamente in sospeso e "in secondo piano", sempre riprendendo le parole dell’ormai ex presidente di Lucasfilm. Non è un caso che Mangold sia al momento impegnato a dirigere un altro film, ovvero High Side, un poliziesco con protagonista Timothée Chalamet.

Il film commissionato a Taika Waititi (Thor: Ragnarock e Love and Thunder, ma anche Jojo Rabbit) rimane "piuttosto vivo", almeno dal punto di vista creativo. Il regista neozelandese, stando a quanto rivelato da Kennedy, ha consegnato una sceneggiatura completa, che è stata definita "esilarante" e "grandiosa". Il film è ancora in fase di sviluppo e con l’avvicendamento alla presidenza di Lucasfilm il suo destino appare incerto, subordinato alle decisioni del nuovo team dirigenziale.

Il destino della nuova trilogia di Star Wars di Simon Kinberg e il film su Lando Calrrissian con Donald Glover

Il progetto attualmente più strutturato in quella della Lucasfilm rimane la nuova trilogia di Star Wars scritta da Simon Kinberg (vari film degli X-Men e Invasion). Il regista aveva presentato una bozza di sceneggiatura ad agosto, definita da Kennedy come "molto buona, ma non all’altezza delle aspettative". La storia da allora è stata completamente rielaborata, con Kinberg che ha recentemente consegnato uno script da 70 pagine, mentre il lavoro completo dovrebbe arrivare attorno a marzo. Kennedy ha confermato che Dave Filoni e Lynwen Brennan (Amministratrice generale di Lucasfilm) sono fortemente allineati con la visione di Kinberg, che mira a dare il via a una nuova trilogia che trasporterebbe Star Wars fino a oltre il 2030.

Più avanti del previsto il lavoro sul film stand-alone dedicato a Lando Calrissian e curato da Donald Glover in persona. Kennedy ha confermato che l’attore e cantante ha consegnato una sceneggiatura completa e che, a oggi, è tra i pochi con del materiale tangibile già pronto per essere filmato.

David Fincher… nell’universo di Star Wars?

A quanto pare, sì, sebbene si tratti ancora di uno stadio embrionale. Kathleen Kennedy ha infatti riferito che il regista è in contatto con Lucasfilm, ma senza un impegno formale. Per l’ex presidente dello studio, i primi colloqui con Fincher sono stati "esplorativi" e il tutto è ancora molto in bilico. A far tentennare il cineasta di Denver ci sarebbe il lungo impegno richiesto da Disney, che pretende una collaborazione "da tre a cinque anni". Stesso discorso per Alex Garland (Ex Machina, Civil War, 28 giorni dopo), che si sarebbe avvicinato a Lucasfilm ma senza ancora impegnarsi formalmente.

Nell’intervista non si fa menzione di due progetti molto chiacchierati, ovvero Star Wars: Rogue Squadron, di Patty Jenkins, e Star Wars: New Jedi Order, di Sharmeen Obaid-Chinoy (il film sequel dedicato alla Rey di Daisy Ridley. Sono stati cancellati? Purtroppo, non è dato saperlo. Kennedy ha però confermato l’esistenza della pellicola The Hunt for Ben Solo. Il film, che sarebbe dovuto essere diretto da Steven Soderbergh e con protagonista Adam Driver, ha tutti gli effetti una sceneggiatura pronta, ma l’ex presidente di Lucasfilm si è detta pessimista sulla sua effettiva realizzazione.

Star Wars è ormai a un bivio: in quale direzione sta andando il franchise?

Quanto emerso dalle parole di Kathleen Kennedy è che Star Wars, inteso come franchise, è arrivato a un bivio. Molti dei lavori "in sospeso" sono figli delle visioni fortemente personali dei diversi registi coinvolti, andando in diversi casi fuori dal seminato tradizionale della saga. Qualcosa che, evidentemente, innervosisce i piani alti di Disney, più abituati a muoversi nella propria, affidabile zona di comfort. Il destino finale dei progetti di Mangold, Waititi e Glover è appeso alla volontà della nuova dirigenza, formata quasi certamente da Dave Filoni e Lynwen Brennan, mentre la nuova trilogia scritta da Simon Kinberg sembra quella più vicina a essere realizzata.

In attesa di capire quale sarà il futuro del franchise, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con Star Wars, ovvero The Mandalorian & Grogu, in uscita al cinema il prossimo 20 maggio, e la stagione 2 di Ahsoka, che debutterà su Disney Plus nel corso di quest’anno. A questi si aggiunge Star Wars: Starfighter (28 maggio 2027), il primo progetto originale del franchise che introdurrà una nuova storyline e dei nuovi personaggi mai visti prima e creati appositamente dal regista/sceneggiatore Shawn Levy.

