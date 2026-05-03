Star Wars Day, a Milano l'evento che tutto i fan della saga stavano aspettando: dopo 40 anni torna in vita la trilogia più amata del cinema
Per lo Star Wars Day arriva a Milano il cine-concerto con orchestra dal vivo, cosplayer ufficiali e il film integrale sul grande schermo
In occasione dello Star Wars Day, Il ritorno dello Jedi arriva per la prima volta in concerto a Milano: il celebre capitolo della saga sarà proiettato integralmente al Teatro Lirico Giorgio Gaber, mentre sul palco l’Orchestra Italiana del Cinema eseguirà dal vivo, in perfetta sincronia, le iconiche musiche di John Williams. L’evento, già sold out a Roma con oltre 5 mila spettatori, è il gran finale del Roma Film Music Festival.
Non solo musica: il cine-concerto diventa una vera esperienza immersiva con la presenza dei cosplayer ufficiali delle legioni riconosciute da Lucasfilm, gadget a tema e un’atmosfera da "festa stellare". Sul grande schermo rivivono le scene cult — dallo scontro tra Luke Skywalker e Darth Vader alla battaglia finale contro la Morte Nera — mentre l’orchestra, diretta da Benjamin Pope, accompagna ogni sequenza dal vivo.
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