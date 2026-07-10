Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Star Trek compie 60 anni e torna a stupire: arriva Strange New Worlds, la nuova avventura dell'Enterprise

Dal 1966 a oggi Star Trek ha superato i confini della fantascienza diventando un fenomeno culturale. Ora il franchise celebra 60 anni con l'arrivo su Paramount+ di Strange New Worlds

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Star Trek compie 60 anni e torna a stupire: arriva Strange New Worlds, la nuova avventura dell'Enterprise

Per sei decenni Star Trek ha rappresentato molto più di una semplice saga di fantascienza. Dal suo debutto nel 1966, il viaggio dell’Enterprise è diventato uno specchio della società, affrontando temi come il progresso, l’inclusione e le grandi sfide dell’umanità. Ora il celebre universo creato da Gene Roddenberry si prepara a una nuova tappa con Star Trek: Strange New Worlds, l’ultimo capitolo della saga in arrivo su Paramount+.

Star Trek compie 60 anni: il viaggio dell’Enterprise continua la nuova serie

Per sessant’anni Star Trek ha rappresentato molto più di una semplice saga di fantascienza. Dal suo debutto nel 1966, il viaggio dell’Enterprise è diventato uno specchio della società, affrontando temi come il progresso, l’inclusione e le grandi sfide dell’umanità. Ora il celebre universo creato da Gene Roddenberry si prepara a una nuova tappa con Star Trek: Strange New Worlds, l’ultimo capitolo del franchise in arrivo su Paramount+.
Era il 1966 quando la navicella Enterprise iniziava il suo viaggio televisivo, dando vita a un fenomeno destinato a superare i confini dello schermo. Da allora Star Trek ha attraversato sei decenni tra serie tv e film, costruendo un’eredità culturale unica e diventando uno dei marchi più riconoscibili della fantascienza mondiale.
Il prossimo appuntamento per i fan sarà il 23 luglio, quando su Paramount+ debutterà Star Trek: Strange New Worlds. A guidare l’Enterprise sarà ancora il comandante Christopher Pike, interpretato da Anson Mount. L’attore ha raccontato il lato più umano del suo personaggio, spiegando: "Ho la sensazione che Pike soffra della sindrome dell’impostore. Questo è il suo piccolo segreto. Crede che sia stato fatto un errore nel promuoverlo a capitano, ma penso che questo sia anche uno dei punti di forza dei grandi leader: non essere mai troppo sicuri di sé". Curiosamente, nel corso della sua lunga storia, l’universo di Star Trek ha ospitato anche alcune apparizioni insolite: tra i personaggi passati dalla saga figurano infatti Carlo Ancelotti e Lorella Cuccarini, presenti in piccoli ruoli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Da sempre oltre la fantascienza: perché Star Trek continua a parlare alla società

La serie continuerà a sviluppare la visione del futuro immaginata da Gene Roddenberry, mantenendo al centro un messaggio di apertura e speranza. Tra i personaggi destinati ad avere un’evoluzione importante ci sarà la comandante Una Chin-Riley, interpretata da Rebecca Romijn, che vedrà cambiare profondamente il proprio percorso narrativo.
L’attrice ha anticipato questa trasformazione spiegando: "Dopo aver trascorso tanto tempo a nascondere la sua vera identità, nella quarta stagione la vedremo molto più libera e sicura di sé. Chiederà al capitano di guidare più missioni e mostrerà una leadership molto più forte". Nel corso dell’evento si è parlato anche del ruolo sociale che Star Trek ha avuto nel corso degli anni. Anson Mount ha sottolineato come la saga abbia spesso affrontato questioni delicate e attuali, dichiarando: "Star Trek ha sempre toccato nervi scoperti della società, ma non credo che Roddenberry cercasse di essere apertamente politico… sono poi gli spettatori a politicizzare quelle risposte". Anche Celia Rose Gooding, interprete di Nyota Uhura, ha evidenziato il valore della prospettiva proposta dalla serie, soprattutto in un periodo storico complesso: "Viviamo un momento di forti tensioni nel mondo. Strange New Worlds non ignora il presente, ma prova a immaginare un mondo migliore. L’ottimismo di Star Trek è eterno".

Potrebbe interessarti anche

Morto Jeff Olson: addio al genio degli effetti visivi che ha dato vita a Star Wars La Minaccia Fantasma

Jeff Olson è morto: addio al genio dietro il successo di Star Wars e Chi ha incastrato Roger Rabbit

Il veterano degli effetti visivi della Industrial Light and Magic si è spento il 21 ...
Orlando Bloom ne 'Le crociate'

I film in TV stasera: dalle risate di 'Mi presenti i tuoi' all'epica medievale de 'Le crociate'

Dalla commedia Mi presenti i tuoi? su Italia 1 all’epico Le Crociate sul Nove, passa...
MobLand 3, Tom Hardy sarà nel cast della terza stagione della serie Paramount+

MobLand 3, pace fatta (finalmente): Tom Hardy rimane, la terza stagione della serie Paramount si farà

Risolte le tensioni dietro le quinte: Tom Hardy torna in MobLand, il cast resta al c...
Il manifesto di 'Robin Hood' con Russell Crowe

I film in TV: serata di classici tra 'Robin Hood', 'Ritorno al futuro III' e 'Matrix'

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 25 giugno 2026: dal cul...
Anne Hathaway e Meryl Streep ne 'Il diavolo veste Prada'

I film in TV stasera: tra commedie, azione e thriller spunta 'Il diavolo veste Prada'

31 titoli tra azione, commedie e fantascienza: da Big Game – Caccia al presidente su...
Tom Hardy cacciato da Mobland? Liti e comportamenti folli sul set: "Un suicidio professionale"

Guai grossi per Tom Hardy, cacciato da MobLand per liti e comportamenti folli sul set della serie: "Un suicidio"

L'attore si sarebbe reso protagonista di comportamenti molto spiacevoli sul set al p...
È morto Anthony Guidera, l'attore de Il Padrino III aveva 65 anni: la causa della morte e il messaggio commovente della moglie

È morto Anthony Guidera, l'attore de Il Padrino III aveva 65 anni: la causa della morte e il messaggio commovente della moglie

L'attore de Il Padrino III, The Rock e Armageddon ha lasciato il figlio e la moglie,...
Shrek, Ciuchino avrà uno spin-off e Eddie Murphy gli presterà la sua voce

Shrek, Ciuchino stanco di stare sempre un passo indietro: Eddie Murphy lo porta al cinema con uno spin-off che potrebbe svelare un grande segreto

DreamWorks scommette su Ciuchino: il prequel "Donkey" svelerà nel 2028 chi era davve...
Pilar Fogliati agli Italian Global Series con una serie tv tratta dal romanzo dell'autrice de L'Allieva

Italian Global Series, Pilar Fogliati e Raoul Bova in concorso. Premiato Lino Banfi e Francesca Chillemi torna protagonista

Matilde Gioli sarà la madrina dell'evento in programma dal 3 all'11 luglio e in cui ...

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Estate in quota

Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie

LEGGI

Personaggi

Chiara Capitta

Chiara Capitta
Michele Mari

Michele Mari
Catena Fiorello

Catena Fiorello
Ilaria Capua

Ilaria Capua

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963