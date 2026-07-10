Star Trek compie 60 anni e torna a stupire: arriva Strange New Worlds, la nuova avventura dell'Enterprise Dal 1966 a oggi Star Trek ha superato i confini della fantascienza diventando un fenomeno culturale. Ora il franchise celebra 60 anni con l'arrivo su Paramount+ di Strange New Worlds

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Per sei decenni Star Trek ha rappresentato molto più di una semplice saga di fantascienza. Dal suo debutto nel 1966, il viaggio dell’Enterprise è diventato uno specchio della società, affrontando temi come il progresso, l’inclusione e le grandi sfide dell’umanità. Ora il celebre universo creato da Gene Roddenberry si prepara a una nuova tappa con Star Trek: Strange New Worlds, l’ultimo capitolo della saga in arrivo su Paramount+.

Star Trek compie 60 anni: il viaggio dell’Enterprise continua la nuova serie

Per sessant’anni Star Trek ha rappresentato molto più di una semplice saga di fantascienza. Dal suo debutto nel 1966, il viaggio dell’Enterprise è diventato uno specchio della società, affrontando temi come il progresso, l’inclusione e le grandi sfide dell’umanità. Ora il celebre universo creato da Gene Roddenberry si prepara a una nuova tappa con Star Trek: Strange New Worlds, l’ultimo capitolo del franchise in arrivo su Paramount+.

Era il 1966 quando la navicella Enterprise iniziava il suo viaggio televisivo, dando vita a un fenomeno destinato a superare i confini dello schermo. Da allora Star Trek ha attraversato sei decenni tra serie tv e film, costruendo un’eredità culturale unica e diventando uno dei marchi più riconoscibili della fantascienza mondiale.

Il prossimo appuntamento per i fan sarà il 23 luglio, quando su Paramount+ debutterà Star Trek: Strange New Worlds. A guidare l’Enterprise sarà ancora il comandante Christopher Pike, interpretato da Anson Mount. L’attore ha raccontato il lato più umano del suo personaggio, spiegando: "Ho la sensazione che Pike soffra della sindrome dell’impostore. Questo è il suo piccolo segreto. Crede che sia stato fatto un errore nel promuoverlo a capitano, ma penso che questo sia anche uno dei punti di forza dei grandi leader: non essere mai troppo sicuri di sé". Curiosamente, nel corso della sua lunga storia, l’universo di Star Trek ha ospitato anche alcune apparizioni insolite: tra i personaggi passati dalla saga figurano infatti Carlo Ancelotti e Lorella Cuccarini, presenti in piccoli ruoli.

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Da sempre oltre la fantascienza: perché Star Trek continua a parlare alla società

La serie continuerà a sviluppare la visione del futuro immaginata da Gene Roddenberry, mantenendo al centro un messaggio di apertura e speranza. Tra i personaggi destinati ad avere un’evoluzione importante ci sarà la comandante Una Chin-Riley, interpretata da Rebecca Romijn, che vedrà cambiare profondamente il proprio percorso narrativo.

L’attrice ha anticipato questa trasformazione spiegando: "Dopo aver trascorso tanto tempo a nascondere la sua vera identità, nella quarta stagione la vedremo molto più libera e sicura di sé. Chiederà al capitano di guidare più missioni e mostrerà una leadership molto più forte". Nel corso dell’evento si è parlato anche del ruolo sociale che Star Trek ha avuto nel corso degli anni. Anson Mount ha sottolineato come la saga abbia spesso affrontato questioni delicate e attuali, dichiarando: "Star Trek ha sempre toccato nervi scoperti della società, ma non credo che Roddenberry cercasse di essere apertamente politico… sono poi gli spettatori a politicizzare quelle risposte". Anche Celia Rose Gooding, interprete di Nyota Uhura, ha evidenziato il valore della prospettiva proposta dalla serie, soprattutto in un periodo storico complesso: "Viviamo un momento di forti tensioni nel mondo. Strange New Worlds non ignora il presente, ma prova a immaginare un mondo migliore. L’ottimismo di Star Trek è eterno".

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