Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo coi brividi per Claudio Baglioni, poi stravolgono Annalisa: "Sono senza parole" Pio e Amedeo tornano in prima serata con Stanno tutti invitati e divertono tra musica, siparietti e ospiti speciali. Scopriamo tutto quello che è successo nella puntata in onda il 2 aprile su Canale 5

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Torna la comicità sfacciata e irriverente di Pio e Amedeo, che in occasione dei loro 25 anni di carriera nel mondo dello spettacolo hanno deciso di festeggiare con un nuovo show in onda su Canale 5 nella prima serata di giovedì 2 aprile 2026. Il duo comico presenta Stanno tutti invitati, show pensato come un grande racconto tra comicità e celebrazione. Ad impreziosire la prima puntata grandi ospiti da Annalisa a Claudio Baglioni, passando per Paolo Bonolis, Nek, Luca Argentero e Massimo Ranieri. Vediamo cosa è successo tra esibizioni musicali, momenti di spettacolo e siparietti costruiti sull’imprevedibilità della vulcanica coppia pugliese.

Stanno tutti invitati, puntata del 2 aprile 2026: cosa è successo

I comici aprono la prima puntata di Stanno tutti invitati con l’energia divenuta marchio di fabbrica e accolgono il pubblico in studio, prima vittima preferita delle loro frecciatine: "Ma hai visto come sono vestiti qua da noi? negli altri show vanno in giacca e cravatta, qua con la felpa" inizia Amedeo, mentre Pio cerca di tenerlo a bada. Il primo ospite della serata è Claudio Baglioni, storico cantautore del quale Amedeo è grande fan: "Sono tuo ammiratore da 60 anni, sei un mito". Il trio regala momenti di musica misti a siparietti divertenti e il duo decide che è arrivato il momento, per Baglioni, di appendere il microfono al chiodo: "Che ne pensi di andare in pensione e farti una bella crociera, ti fai fare i massaggi", e poi ancora: "Vai a vedere i cantieri e ti rilassi". Lo show continua con l’arrivo di Paolo Bonolis e la presenza del presentatore scatena i comici: "Hai visto quante cose belle, stiamo sprecando tutti i soldi di Mediaset che hai fatto tu". Il trio gioca a replicare "Chi ha incastrato Peter Pan" storico programma del conduttore, che si trova costretto a rispondere alle domande scomode dei bambini: "Hai mai lavorato in nero?", "Come riuscivi a resistere alle ballerine di ciao darwin?". Il presentatore sta al gioco e si diverte con i più piccoli.

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Annalisa continua il momento musicale esibendosi con un medley dei suoi successi e riceve la sorpresa dei due comici che si vestono con gli stessi abiti sexy utilizzati da lei nel video dell’ultimo singolo Canzone estiva. "Sono senza parole davvero" replica la cantante.

Non manca la commozione con l’arrivo della mamma di Pio, che sale sul palco in occasione degli 80 anni che compierà nei prossimi giorni e riceve le belle parole del figlio: "Non tel’ho mai detto, ma grazie per tutto quello che hai fatto per me". Il regalo per il compleanno della signora è l’arrivo di Massimo Ranieri, suo cantante preferito, che si esibisce con un mix dei suoi successi, tra cui "Perdere l’amore" insieme ad Amedeo. Lo show continua con l’arrivo di Luca Argentero e Pio si scatena nell’intervista: "Possiamo dire che noi siamo il tuo Sorrentino e tu il nostro Servillo?" chiede il comico mentre l’attore replica divertito: "Si può dire quello che volete". Arriva il momento delle domande scomode e Amedeo è maestro in questo: "Dimmi, chi è peggio a recitare tra Stefano Accorsi e Raoul Bova?". "Ma non si dice, sono nostri amici" replica Pio, mentre Amedeo rincara la dose: "Ma che amici, chi li conosce".

Torna il momento della musica con l’arrivo di Cristina D’Avena, che canta le sigle dei cartoni animati che l’hanno resa celebre con l’accompagnamento dei due comici travestiti come i personaggi dei cartoni.

Si continua con un monologo del duo, che celebra la canzone neomelodica e dopo i complimenti a Sal Da Vinci, Pio e Amedeo ci tengono a fare un appello a Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi ma soprattutto prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo: "Stefano lo facciamo per te, porterai Nek e il vincitore di questo contest a Sanremo". Proprio il cantante emiliano e giudice di The Voice si unisce ai due per completare la giuria del nuovo talent, nel quale si susseguono gli artisti protagonisti della musica neomelodica. Lo show del duo comico si conferma un successo, mantiene le aspettative e regala una ventata di risate, divertimento e leggerezza che profumano di show televisivo d’altri tempi.

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