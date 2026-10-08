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Stanley Kubrick, all’asta l’ascia di Shining e altri cimeli della storia del cinema: uno vale una fortuna

Dai corridoi dell’Overlook Hotel allo spazio profondo: alcuni tesori di Stanley Kubrick finiscono all'asta. Ma uno in particolare ha una cifra esorbitante.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Per gli appassionati di cinema sarà un’occasione davvero difficile da perdere: alcuni degli oggetti più riconoscibili dell’universo di Stanley Kubrick stanno per lasciare gli archivi del regista per entrare nel mercato dei collezionisti. Eh sì, perché i cimeli del regista saranno messi all’asta, dove verranno esposti oggetti di film come diventati iconici, come l’ascia di Shining. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Stanley Kubrick, i suoi cimeli finiscono all’asta

Il patrimonio cinematografico di Stanley Kubrick sarà messo all’asta in una vendita organizzata da Bonhams a Londra. Prima dell’evento, previsto per febbraio, alcuni degli oggetti più celebri legati ai suoi film saranno esposti in diverse città, tra cui New York, Los Angeles e Parigi. Tra i pezzi più curiosi spiccano l’ascia utilizzata da Jack Nicholson in Shining, valutata tra 30 e 50 mila sterline, e i costumi delle inquietanti gemelle dell’Overlook Hotel, stimati fino a 60 mila sterline. La collezione proviene dagli archivi del regista e comprende anche sceneggiature annotate e altri materiali relativi alla lavorazione di film come Spartacus, Lolita, 2001: Odissea nello spazio ed Eyes Wide Shut.

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L’enigma di Kubrick in un feto cosmico: la cifra folle

A catturare maggiormente l’attenzione, però, è il modello del feto cosmico che compare nella parte finale di 2001: Odissea nello spazio, considerato il pezzo più prezioso della raccolta. La sua valutazione, infatti, può raggiungere le 800 mila sterline. L’oggetto rappresenta una delle immagini più enigmatiche dell’opera di Kubrick e, secondo Claire Tole-Moir di Bonhams, "È l’ultima, enigmatica immagine di uno dei film di fantascienza più influenti della storia del cinema. Simboleggia l’evoluzione, i nuovi inizi, l’innocenza e l’ambiguità. 2001: Odissea nello spazio non è soltanto uno dei migliori film di Kubrick, ma un capolavoro assoluto della settima arte".

Stanley Kubrick, perché Shining e 2001 non invecchiano mai

Tanti film raccontano storie, ma solo pochi hanno la straordinaria capacità di creare un mondo e lasciartici dentro, senza sapere come uscirne. Ecco, i film di Kubrick fanno proprio questo. 2001: Odissea nello spazio ha ridefinito cosa può fare il cinema. La sequenza dell’osso che diventa astronave è probabilmente il salto temporale più audace della storia del montaggio. HAL 9000 resta la macchina più inquietante mai messa in scena, non perché urli, ma perché ragiona.

Shining fa qualcosa di diverso: prende un genere popolare come l’horror e lo trasforma in uno studio sulla dissoluzione della mente, dove l’architettura dell’Overlook Hotel diventa proiezione diretta della psiche di Jack Torrance. La critica lo bocciò all’uscita, ma oggi viene studiato nelle università di mezzo mondo.

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