Stana Katic dimentica i fantasmi del passato di Kate Beckett e apre le porte ai 'veri' mostri: il ritorno in TV è da brividi La star della longeva e celebre serie TV Castle tornerà sul piccolo schermo nel nuovo show ambientato nell'universo Monsterverse.

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Stana Katic, indimenticabile Kate Beckett della serie Castle, tornerà sul piccolo schermo da grande protagonista. Si allarga, infatti, il cast del nuovo progetto targato Legendary e destinato ad Apple TV, ambientato nel celebre universo Monsterverse.

Stana Katic nella nuova serie del Monsterverse (e non da sola): il cast

Ad entrare a far parte del cast di questa nuova serie TV è non solo Stana Katic: al suo fianco ci sarà anche Connie Nielsen, star de Il Gladiatore e Wonder Woman. Le due attrici affiancheranno il protagonista Wyatt Russell, impegnato nel progetto anche come produttore esecutivo. Nel cast figuravano già altri nomi annunciati in precedenza, tra cui Millie Brady, Pilou Asbaek, Corey Stoll, Ralph Ineson e Nyasha Hatendi. Per ora, le informazioni sui ruoli e sui singoli personaggi restano rigorosamente top secret, né si conosce la data d’uscita della serie su Apple Tv.

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Di cosa parla la serie

Creata dallo showrunner Joby Harold, la storia ruota attorno alla figura del colonnello Lee Shaw (interpretato proprio da Wyatt Russell). Il personaggio fa il suo ritorno dopo essere comparso nella serie Monarch: Legacy of Monsters, dove a vestire i panni di una sua versione più matura era stato il padre di Wyatt, Kurt Russell.

La vicenda ci riporta nel 1984, in piena Guerra Fredda. Shaw viene inviato in una rischiosa missione segreta dietro le linee nemiche per fermare i sovietici: il piano di Mosca è infatti quello di risvegliare un nuovo e terrificante Titano, una creatura dalla forza distruttiva tale da potersi scagliare contro gli Stati Uniti e cambiare per sempre gli equilibri del pianeta.

Tutti i film del Monsterverse

L’universo narrativo creato da Legendary ha fatto il suo esordio sul grande schermo nel 2014 con Godzilla, conquistando poi il pubblico con Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters (2019), Godzilla vs. Kong (2021) e il più recente Godzilla x Kong: The New Empire. Per la saga cinematografica, l’appuntamento successivo è fissato per il 2027 con l’uscita del sequel Godzilla x Kong: Supernova. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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