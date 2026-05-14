Che fine ha fatto Stana Katic dopo Castle? Sparita per anni, ora è pronta a tornare Il thriller The Double è uno degli ultimi film in cui l’abbiamo vista: dopo anni di stop e la maternità, ecco il primo passo verso il suo ritorno con una nuova serie tv

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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The Double è uno dei tanti thriller politici di inizio anni 2010, con Richard Gere e Topher Grace che si inseguono tra spie e doppi giochi. Non è certo rimasto negli annali del cinema, ma in esso recita anche – con un ruolo piccolo ma incisivo – Stana Katic, una di quelle apparizioni che oggi fanno un certo effetto: la guardi e ti chiedi "ma che fine ha fatto?". Quel volto che per anni è stato legato a Castle, la detective che teneva testa a Nathan Fillion con un’energia che sembrava inesauribile. E poi all’improvviso il silenzio, una sparizione quasi chirurgica.

La ferita di Castle e un addio mai davvero spiegato

Vi ricordate com’era finita nel 2016 la sua avventura in Castle? Comunicati strani, tensioni, tagli di budget. Lei e Tamala Jones messe fuori dal cast della serie senza troppe spiegazioni a cavallo tra l’ottava e la nona stagione, che alla fine comunque non si è più fatta. Disse che la cosa l’aveva ferita, e non serviva essere esperti di showbiz per capire che qualcosa in lei si era rotto.

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L’illusione di Absentia e il grande vuoto dopo il 2020

Dopo quella parentesi, nel 2017 arriva un’altra serie, Absentia. Tre stagioni, un ruolo fisico, duro, costruito su misura per farla rientrare nel giro. Sembrava il momento giusto per ripartire e invece no: la serie chiude nel 2020 e da lì Stana scompare letteralmente dai set. Nessun film, nessuna serie, nessun cameo, a eccezione di una comparsata nel 2024 in un’episodio della serie Delitti e misteri a Gibsons (nella quale recitano altri "desaparecidos" della serialità come Kristin Kreuk e Peter Gallagher).

Una vita che cambia: maternità, social e progetti personali

Basta dare un’occhiata al suo Instagram per capire che la sua vita è andata avanti su altri binari. Nel 2022 è diventata madre, e da quel momento i post sono diventati più rari e filtrati, quasi un "dietro le quinte" della vita vera. A proposito, da qualche anno porta avanti il progetto "A Fitter Funner Me": piccole sfide quotidiane che riguardando movimento, alimentazione e benessere, un modo per rimettersi in forma dopo la maternità senza trasformarlo in contenuto patinato e, anzi, invitando la propria fanbase a fare altrettanto. E se sotto ogni post c’è sempre la stessa domanda "quando torni?", il segnale che passa è che il pubblico non l’ha mai dimenticata.

Il primo segnale di movimento e il ritorno in una serie tv

Arriviamo così ai giorni nostri con Entangled, una nuova serie in cui Stana Katic interpreterà un’agente CIA. Il progetto, affidato al produttore esecutivo di Absentia Jeff Frost, è stato annunciato a fine 2025 in sordina, ma l’importante è che qualcosa si stia muovendo e sotto questo punto di vista Entangled sembra proprio il tipo di produzione adatto a rientrare nel giro senza fare troppo rumore. Un passo piccolo è pur sempre un passo, e a giudicare da come reagiscono i fan ogni volta che Stana compare online, il terreno per un ritorno c’è già.

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