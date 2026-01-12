Una serie tv Netflix ha ispirato uno stalker nella vita reale: l’incubo è accaduto davvero Non è una semplice serie ma il racconto di una terribile storia vera: 13 anni di pedinamenti e minacce, fino al rapimento di una donna da parte di uno stalker.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Una mente malata, purtroppo, può davvero fare cose agghiaccianti, incapaci di essere comprese e giustificate. Un esempio è la macabra storia raccontata in una nuova docuserie targata ABC News Studios, Stalking Samantha: 13 Years of Terror, che, come potrete dedurre, è incentrata su un caso di stalking durato oltre dieci anni, conclusosi con un rapimento, e ispirato alla serie Netflix You. Sembra assurdo da credere, vero? E invece, dovreste farlo perché è una storia vera. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Stalking Samantha: 13 Years of Terror, la storia del rapimento ispirato dalla serie You

E’ proprio vero, se ci pensate: quanto è sottile la linea che separa la realtà dalla finzione? Il più delle volte sembra quasi inesistente. E’ quanto emerge da Stalking Samantha: 13 Years of Terror, la nuova docuserie di ABC News Studios. La serie racconta lo stalking subìto da Samantha Stites per oltre dieci anni, culminato in un rapimento ispirato alla serie Netflix You. Samantha ha ripercorso per la prima volta il suo incubo, spiegando come il suo aggressore fosse inizialmente apparso innocuo, per poi sviluppare comportamenti sempre più inquietanti: la seguiva al lavoro, in palestra e perfino mentre faceva la spesa. Nonostante un ordine restrittivo le garantisse protezione, il sistema legale si rivelò un ostacolo: "Avevo paura che, se l’avessero negata anche di persona, si sarebbe arrabbiato e avrebbe cercato di farmi del male. Non ho mai avuto la possibilità di affrontarla, perché poi sono stata rapita".

Il rapimento avviene nelle prime ore del mattino. Samantha si ritrova in un bunker improvvisato: "Mi sono ritrovata in una vera e propria camera di tortura. Le pareti erano rivestite con pannelli insonorizzanti. Ho capito subito che nessuno mi avrebbe sentita urlare". Il rapitore si era ispirato alla serie You: "Ha visto questo stalker vivere una relazione "reale" con delle donne. In un certo senso, questo ha legittimato nella sua mente il fatto di non essere l’unico".

Dove vedere Stalking of Samantha in streaming

Come c’è da aspettarsi, questa serie sarà un pugno allo stomaco per tutti coloro che la guarderanno perché racconterà dettagliatamente la complessità di una vicenda reale e spaventosa, sulla quale è impossibile non fermarsi a riflettere. Stalking Samantha: 13 Years of Terror la trovate in streaming sulla piattaforma Disney+.

Di cosa parla You, la serie che ha ispirato lo stalker di Samantha Stites

Come vi abbiamo già riferito, lo stalker di Samantha Stites si è ispirato alla serie thriller-psicologica You, trasmessa su Netflix, e adesso vi sveliamo di cosa parla. Joe Goldberg è il direttore di una libreria a New York, che dopo una delusione sentimentale, si innamora di Guinevre Beck, giovane aspirante scrittrice. La sua attrazione diventa rapidamente ossessione: la spia, la pedina e cerca informazioni sulla sua vita attraverso i social, scoprendo che dietro l’immagine perfetta di Beck si nascondono fragilità e inganno. Contemporaneamente, Joe sviluppa un legame con Paco, il figlio dei vicini, rivivendo i propri traumi infantili. La sua ossessione lo porta a invadere la vita di Beck e a eliminare ogni ostacolo tra loro, mostrando i limiti pericolosi della passione e del controllo. Nel cast vi sono i seguenti attori:

Penn Badgley

Charlotte Ritchie

Griffin Matthews

Anna Camp

Madeline Brewer

Amy-Leigh Hickman

Tati Gabrielle

Tilly Keeper

Ed Speleers

