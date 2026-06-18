Che fine hanno fatto gli Stadio? Dagli esordi con Lucio Dalla al debutto al cinema con Carlo Verdone, fino all'attesissimo ritorno a Sanremo
Cos'è successo e dov'è ora la band che accompagnava Lucio Dalla in concerto agli inizi della propria carriera
La genesi degli Stadio risale alla metà degli anni ’70, quando facevano da band di accompagnamento per i tour di Lucio Dalla. Proprio il cantante bolognese dà loro il nome, ispirandosi all’omonimo quotidiano della sua città. La fondazione ufficiale, tuttavia, risale al 1981, anno in cui propongono il loro primo 45 giri: il lato A era Chi te l’ha detto, mentre il lato B Grande figlio di puttana. Entrambe le canzoni finiscono nella colonna sonora di Borotalco, film di Carlo Verdone.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia degli Stadio e la risposta alla domanda su che fine hanno fatto i turnisti di Lucio Dalla. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
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