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Che fine farà Heckler? Netflix molla lo spin-off americano di Squid Game: il mistero del progetto bloccato

Netflix mette da parte Heckler, lo spin-off americano di Squid Game con David Fincher alla regia

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Squid game, the challenge
Netflix Media Center

Per mesi è stato uno dei progetti più ambiziosi e misteriosi legati al futuro di Squid Game: uno spin-off americano affidato a David Fincher, il regista che più di altri ha saputo raccontare il lato oscuro dell’animo umano. Ora, però, quel progetto non vedrà mai la luce. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Netflix avrebbe deciso di fermare lo sviluppo di Heckler, il titolo di lavorazione della serie in lingua inglese ambientata nell’universo creato da Hwang Dong-hyuk.

Heckler, lo spin-off di Squid Game che Netflix non realizzerà

L’idea di Heckler era quella di portare l’universo di Squid Game in una nuova dimensione attraverso una serie in lingua inglese, con David Fincher coinvolto nello sviluppo del progetto. Alla sceneggiatura avrebbe dovuto lavorare anche Dennis Kelly, autore della serie britannica Utopia, mentre tra le ipotesi produttive c’era anche la possibilità di girare nel Regno Unito. Il coinvolgimento di Fincher aveva reso lo spin-off uno dei progetti più attesi dai fan: il regista di Fight Club, Seven e Gone Girl sembrava infatti il nome ideale per esplorare il lato più oscuro e psicologico dell’universo creato da Hwang Dong-hyuk. Con il passare del tempo, però, Heckler avrebbe perso spazio nei piani di Netflix. Tra gli elementi che avrebbero contribuito allo stop ci sarebbero gli altri impegni cinematografici di Fincher e una nuova strategia della piattaforma, sempre più orientata verso produzioni internazionali pensate per singoli mercati invece di un unico grande spin-off americano. Va chiarito che non è ancora arrivata una conferma ufficiale sulla cancellazione della serie, ma il progetto sembra essere stato messo in pausa dopo una lunga fase di sviluppo.

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Netflix cancella lo spin-off di Squid Game e libera Fincher

Uno degli elementi che aveva alimentato le speculazioni sul progetto era stato il cameo di Cate Blanchett nel finale di Squid Game, dove interpreta una reclutatrice attiva a Los Angeles. La sua presenza aveva spinto molti spettatori a ipotizzare un collegamento diretto con lo spin-off americano, ma Hwang Dong-hyuk aveva successivamente smentito questa teoria. L’attrice aveva comunque lasciato aperta la possibilità di tornare nell’universo della serie, dichiarandosi disponibile a riprendere il ruolo in futuro e a valutare eventuali nuove apparizioni legate al franchise. Liberato da Heckler, David Fincher può ora concentrarsi sugli altri progetti in programma. Il regista è impegnato con The Adventures of Cliff Booth, il film scritto da Quentin Tarantino e interpretato da Brad Pitt, ambientato nello stesso mondo di C’era una volta a… Hollywood. Tra i possibili prossimi lavori restano anche il prequel televisivo di Chinatown, il western Bitterroot e una nuova collaborazione con Gillian Flynn, sceneggiatrice di Gone Girl.

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