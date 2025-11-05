Trova nel Magazine
Torna su Netflix il reality più spietato del mondo con premi da record: si soffre così tanto solo in Squid Game

La seconda stagione del reality più spietato è pronta: giochi psicologici, incubi, sfide, eliminazioni shock e il montepremi più alto di sempre su Netflix.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Per l’immensa gioia dei fan che hanno adorato ogni singola stagione della serie thriller coreana, sta per tornare su Netflix il reality più spietato del pianeta, Squid Game: La Sfida 2. Dopo il successo della prima edizione, la piattaforma scommette nuovamente su questo format. Centinaia di concorrenti da ogni angolo del mondo entreranno in un mondo claustrofobico, dove tensione, astuzia e coraggio saranno l’unica via per sopravvivere. Ogni prova può cambiare le sorti del gioco, e alleanze e strategie saranno messe duramente alla prova. Il montepremi è da capogiro, ma il prezzo della sconfitta è altissimo. Solo chi saprà giocare bene potrà sperare di uscire vincitore.

Squid Game: La Sfida 2, quando escono gli ultimi episodi del reality Netflix

Ebbene sì, Squid Game: La Sfida 2 torna su Netflix. La seconda stagione del reality ispirato al celebre thriller sudcoreano. Dopo il successo della prima edizione (un BAFTA Award e tre nomination agli Emmy), i fan della serie potranno godersi questa nuova Sfida. I concorrenti, di età compresa tra 21 e 77 anni provenienti da tutto il mondo – dal Messico al Giappone, dall’Inghilterra agli Emirati – concorrono per vincere 4,56 milioni di dollari (circa 4,27 milioni di euro), il premio più alto mai offerto in un reality americano. Tra loro figurano un pescatore di aragoste, la controfigura di Robert Pattinson e una cheerleader della NFL. I partecipanti vivono insieme e affrontano prove a eliminazione ispirate alla serie originale, ma reinterpretate in chiave ludica, puntando su strategia, ingegno e psicologia anziché violenza.

Ma arriviamo a ciò che realmente interessa, ovvero, l’uscita degli episodi. La seconda stagione, composta da dieci episodi, ha esordito in streaming su Netflix con i primi quattro il 4 novembre; gli altri tre usciranno l’11 novembre. Gli ultimi tre, invece, inclusa la finale, arriveranno il 18 novembre.

Il successo della serie tv Squid Game

Uscita nel settembre del 2021, Squid Game (su cui si basa il reality sopra citato), è diventata la serie più vista di sempre su Netflix, con oltre 2,2 miliardi di ore visualizzate. La prima stagione è costata 21,4 milioni di dollari e ha generato circa 900 milioni di ricavi. Un successo incredibile che ha indotto la piattaforma a continuare a puntare su questo show (e non ha sbagliato). Nel 2022 ha ricevuto 14 nomination agli Emmy, vincendone 6, tra cui miglior attore e miglior regista. Tuttavia, c’è da dire che la serie ha suscitato polemiche per la violenza mostrata, con petizioni e segnalazioni di esperti che ne denunciano la diffusione tra i minori, nonostante Netflix ne consigli la visione solo sopra i 14 anni.

