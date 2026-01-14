Il creatore di Squid Game torna a sorprenderci con una serie letale su Netflix: non ci sarà pietà per nessuno Hwang Dong-hyuk, il creatore di Squid Game arriva un nuovo incredibile thriller coreano: casinò, inganni e scommesse pericolose con protagonista Jung So-min.

Avete già dimenticato Squid Game? No, vero? Ne eravamo sicuri. Ebbene, sappiate che con questa notizia che stiamo per darvi, non la dimenticherete ancora per un po’. Il creatore dello show di successo, Hwang Dong-hyuk, è pronto a tornare su Netflix con una nuova serie, The Dealer, che non vi farà rimpiangere le tute verdi. Si tratta di un dramma poliziesco in cui non mancheranno azioni commesse senza alcun tipo di scrupolo (sì, esatto, proprio in pieno stile Squid Game). Vediamo insieme tutti i dettagli.

The Dealer, Netflix ‘punta tutto’ sulla nuova serie coreana del creatore di Squid Game: cosa sappiamo

Netflix ‘fiuta’ sempre i titoli che possono rivelarsi un successo e, proprio per questo motivo, ha approvato The Dealer, un dramma poliziesco coreano ambientato nei casinò, creato da Hwang Dong-hyuk (Squid Game). La serie segue Geonhwa, una croupier il cui matrimonio viene annullato dopo una truffa immobiliare. Costretta a tornare in un mondo pericoloso dal quale aveva cercato di fuggire, dovrà sfruttare abilità nascoste per riprendere il controllo della sua vita. La sceneggiatura è di Ohnooy e Lee Tae-young, mentre la regia segna il debutto di Choi Young-hwan, noto direttore della fotografia. Hwang Dong-hyuk partecipa come produttore e la produzione è affidata a Firstman Studio, già dietro Squid Game. Per quanto riguarda il cast, lo show vede la presenza di attori molto noti in Corea:

Jung So-min (interpreta Geonhwa)

Ryoo Seung-bum (è Hwang Chisu, un giocatore indebitato coinvolto nel piano di Geonhwa)

Lee Soo-hyuk (veste i panni di Jo Jun, un rivale imprevedibile)

Ryu Kyung-soo (interpreta Choi Wooseung, il fidanzato detective di Geonhwa)

Squid Game: America, i primi dettagli sulla serie di David Fincher

Il remake americano di Squid Game, diretto da David Fincher e intitolato Squid Game: America, inizierà le riprese il 26 febbraio 2026 a Los Angeles. Lo show vedrà Fincher alla regia, con Hwang Dong-hyuk e Kim Ji-yeon come produttori esecutivi, sceneggiatura di Dennis Kelly e Cate Blanchett nel cast. La serie sarà ambientata nello stesso universo della versione originale, mostrando come i giochi vengano organizzati negli Stati Uniti, e si colloca dopo gli eventi della serie coreana. Al momento i dettagli della trama rimangono sconosciuti, ma si conferma la presenza dei giochi e un legame con il finale ambiguo della terza stagione, lasciando aperta la possibilità del ritorno di Front Man. Ad oggi, Squid Game è la serie Netflix più popolare di sempre e, quindi, sulla base di ciò, ci si aspetta un’espansione internazionale del franchise, pur mantenendo coerenza con l’originale.

