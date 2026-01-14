Il creatore di Squid Game torna a sorprenderci con una serie letale su Netflix: non ci sarà pietà per nessuno
Hwang Dong-hyuk, il creatore di Squid Game arriva un nuovo incredibile thriller coreano: casinò, inganni e scommesse pericolose con protagonista Jung So-min.
Avete già dimenticato Squid Game? No, vero? Ne eravamo sicuri. Ebbene, sappiate che con questa notizia che stiamo per darvi, non la dimenticherete ancora per un po’. Il creatore dello show di successo, Hwang Dong-hyuk, è pronto a tornare su Netflix con una nuova serie, The Dealer, che non vi farà rimpiangere le tute verdi. Si tratta di un dramma poliziesco in cui non mancheranno azioni commesse senza alcun tipo di scrupolo (sì, esatto, proprio in pieno stile Squid Game). Vediamo insieme tutti i dettagli.
The Dealer, Netflix ‘punta tutto’ sulla nuova serie coreana del creatore di Squid Game: cosa sappiamo
Netflix ‘fiuta’ sempre i titoli che possono rivelarsi un successo e, proprio per questo motivo, ha approvato The Dealer, un dramma poliziesco coreano ambientato nei casinò, creato da Hwang Dong-hyuk (Squid Game). La serie segue Geonhwa, una croupier il cui matrimonio viene annullato dopo una truffa immobiliare. Costretta a tornare in un mondo pericoloso dal quale aveva cercato di fuggire, dovrà sfruttare abilità nascoste per riprendere il controllo della sua vita. La sceneggiatura è di Ohnooy e Lee Tae-young, mentre la regia segna il debutto di Choi Young-hwan, noto direttore della fotografia. Hwang Dong-hyuk partecipa come produttore e la produzione è affidata a Firstman Studio, già dietro Squid Game. Per quanto riguarda il cast, lo show vede la presenza di attori molto noti in Corea:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- Jung So-min (interpreta Geonhwa)
- Ryoo Seung-bum (è Hwang Chisu, un giocatore indebitato coinvolto nel piano di Geonhwa)
- Lee Soo-hyuk (veste i panni di Jo Jun, un rivale imprevedibile)
- Ryu Kyung-soo (interpreta Choi Wooseung, il fidanzato detective di Geonhwa)
Squid Game: America, i primi dettagli sulla serie di David Fincher
Il remake americano di Squid Game, diretto da David Fincher e intitolato Squid Game: America, inizierà le riprese il 26 febbraio 2026 a Los Angeles. Lo show vedrà Fincher alla regia, con Hwang Dong-hyuk e Kim Ji-yeon come produttori esecutivi, sceneggiatura di Dennis Kelly e Cate Blanchett nel cast. La serie sarà ambientata nello stesso universo della versione originale, mostrando come i giochi vengano organizzati negli Stati Uniti, e si colloca dopo gli eventi della serie coreana. Al momento i dettagli della trama rimangono sconosciuti, ma si conferma la presenza dei giochi e un legame con il finale ambiguo della terza stagione, lasciando aperta la possibilità del ritorno di Front Man. Ad oggi, Squid Game è la serie Netflix più popolare di sempre e, quindi, sulla base di ciò, ci si aspetta un’espansione internazionale del franchise, pur mantenendo coerenza con l’originale.
Potrebbe interessarti anche
Squid Game: America per Netflix: le prime rivelazioni shock sul nuovo spin-off USA
Dopo mesi di attesa emergono dettagli interessanti su Squid Game: America, lo spin-o...
Squid Game, la storia non è finita e continua in America: Netflix lancia la bomba
La storia di Squid Game non è finita e continua in America: le ultime indiscrezioni ...
Squid Game 3, il cast completo dell'attesissimo finale della serie di Netflix: chi torna
La rivolta dei giocatori è fallita, la resa dei conti tra Gi-hun e il Front Man sta ...
Il meme di Squid Game sull’Italia e Sanremo conquista il web: cosa succede davvero
Gli attori di Squid Game si sono sfidati in un quiz su Sanremo e l’Italia: risposte ...
5 serie TV coreane da vedere assolutamente su Netflix che vi faranno rivalutare Squid Game
Ecco 5 serie TV coreane su Netflix imperdibili e adatte anche al pubblico più esigen...
Torna su Netflix la serie Tv più spietata del mondo con premi da record: si soffre molto più che in Squid Game
La seconda stagione del reality più spietato è pronta: giochi psicologici, incubi, s...
Netflix combina un guaio: il cameo che spoilera il futuro di Squid Game
La freddezza di Cate nel gran finale svela il futuro della serie Netflix Squid Game:...
Netflix, da Stranger Things a The Crown: le serie che hanno stravolto le regole della tv
Da Mindhunter a Love, Death & Robots: le serie tv del Colosso dello streaming che ha...