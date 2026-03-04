Trova nel Magazine
Squid Game, la storia continua ma con i VIP: Netflix lancia lo spin-off più spietato di sempre

La nuova sfida di Squid Game avrà come protagonisti i personaggi famosi: arriva The VIP Challenge, il nuovo spin-off che vedrà in gara nomi celeberrimi

Il dettaglio su Squid Game 3: un personaggio ha spoilerato il finale della serie Netflix
Netflix

La sfida più letale della TV si sposta nel mondo delle celebrità. Netflix ha ufficialmente annunciato che Squid Game avrà una nuova storia nella quale saranno i personaggi famosi i veri protagonisti.

Squid Game, i Vip protagonisti della prossima spietata sfida: i nomi del cast

Arriva infatti The VIP Challenge, un’edizione dello spin-off di Squid Game in cui il prestigio conta zero e la sopravvivenza è tutto. Ed è già stato annunciato qualche nome di spicco che si metterà in gioco in questa sfida senza pietà. Nel cast troviamo il campione NBA Tristan Thompson, l’atletico Dylan Efron (direttamente da Dancing with the Stars) e l’icona dei reality Kim Zolciak.

A completare questo gruppo eterogeneo ci saranno la leggendaria Mel B delle Spice Girls, Hannah Godwin (Bachelor Nation), il magnate immobiliare Ryan Serhant e la content creator Kristy Sarah. A dar loro filo da torcere ci sarà anche Viper, il trionfatore della seconda stagione di Squid Game: The Challenge.

Nella nuova sfida torna anche l’amatissimo Viper

Le star non hanno perso tempo e hanno già iniziato a scaldare l’atmosfera sui social, rilasciando alcune dichiarazioni di sfida. Tristan Thompson, condividendo il promo della serie, ha messo subito in chiaro le sue intenzioni bellicose: "Nuovo campo. Nuove regole. Ma la mia mentalità è sempre costruita per vincere. Squid Game: The VIP Challenge, sto arrivando!". La Scary Spice Mel B promette di onorare il suo soprannome: "I giochi stanno per diventare DAVVERO spaventosi, sarò io dietro alla maschera, guardatemi, se ne avete il coraggio!"

Grazie alla sua vittoria decretata dal pubblico da casa che lo ha votato per rientrare, Viper, identificato come "Giocatore 152", si è assicurato un posto nella terza stagione. Il concorrente ha dichiarato a Netflix che intende provocare un "caos totale" durante questo suo ritorno in scena.

Dopo il successo strepitoso di Squid Game, Netflix ha trasformato il concetto di thriller distopico di sopravvivenza in un reality in cui 456 giocatori si sfidano per la cifra record di 4,56 milioni di dollari. La serie ha debuttato nel 2023, seguita da una seconda stagione lo scorso anno. Una terza stagione è in lavorazione e presto scopriremo la sua data d’uscita.

