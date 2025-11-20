Squid Game: America per Netflix: le prime rivelazioni shock sul nuovo spin-off USA Dopo mesi di attesa emergono dettagli interessanti su Squid Game: America, lo spin-off firmato Fincher: nuovi giochi letali e un cast rinnovato e sorprendente.

Ammettiamolo: per molti, l’idea che Squid Game, la serie di successo trasmessa su Netflix, si sia conclusa con la terza stagione, ha causato non poco dispiacere. Mesi fa, però, una notizia aveva scatenato l’interesse dei fan, ovvero, l’arrivo di uno spin-off americano intitolato Squid Game: America, diretto da David Fincher. Per un lungo periodo, poi, non si hanno avuto più notizie ma, adesso, ci sono delle novità che riguardano questo progetto e che vogliamo subito condividere con voi. Siete pronti? Molto bene, allora proseguite la lettura dell’articolo.

Squid Game: America, le ultime novità sullo spin-off americano

Ebbene sì, dopo un lungo periodo di silenzio assoluto, emergono finalmente novità su Squid Game: America, la versione statunitense della serie coreana prodotta da Netflix e collegata all’universo originale. Il progetto è apparso sul sito della Film and Television Industry Alliance, che indica l’inizio delle riprese per il 26 febbraio 2026 a Los Angeles. Tra i produttori figurano Kim Ji-yeon e Hwang Dong-hyuk, insieme a David Fincher, Zeus Zamani e Rhett Giles, mentre la sceneggiatura sarà curata da Dennis Kelly. Al momento, l’unica attrice confermata è Cate Blanchett. La nuova descrizione ufficiale definisce la serie come uno spin-off ambientato nello stesso mondo di Squid Game, ma focalizzato su come vengono organizzati i giochi negli Stati Uniti: "Una versione statunitense della serie di successo coreana, lo spin-off è ambientato nello stesso mondo, ma ci permette di vedere come i giochi vengono gestiti in America", si legge.

Il progetto proseguirà la storia oltre gli eventi della terza stagione. Attualmente, non abbiamo ulteriori informazioni ma, non temete, noi continueremo ad aggiornarvi per non farvi perdere nessuna novità.

Come si è conclusa la terza stagione di Squid Game e dove vederla in streaming

Se non ricordate come si è concluso Squid Game 3, facciamo un breve riassunto. Nel sesto episodio della serie coreana, nessuno dei giocatori iniziali sopravvive. Anche Gi-hun (Lee Jung-jae) muore, scegliendo di sacrificarsi per proteggere la figlia di Jun-hee, la piccola Player 222, che alla fine vince il premio di 4,56 miliardi di won. L’ultimo gioco, Sky Squid Game, si svolge in un’arena verticale con tre torri e richiede che ogni eliminazione sia convalidata da un pulsante, altrimenti non vale. Gi-hun diventa il custode della bambina e si scontra con il suo padre biologico, Myung-gi, disposto a ucciderla per vincere. Myung-gi muore cadendo, ma il suo decesso non conta perché il pulsante non è stato premuto.

Davanti alle sue ultime tre opzioni (uccidere la bambina, lasciarsi morire insieme a lei o sacrificarsi per farla vincere) Gi-hun sceglie il sacrificio: attiva il pulsante, pronuncia un ultimo discorso ai VIP e al Front Man e si getta nel vuoto. Lee Jung-jae interpreta il suo gesto come un atto d’amore paterno. Potete (ri)vedere l’ultima stagione e anche le prime due di Squid Game in streaming sulla piattaforma Netflix.

