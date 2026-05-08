Spotify, i malumori crescono insieme agli stream: introiti in rialzo e utenti in aumento, ma gli artisti vengono pagati pochissimo. La verità Il colosso dello streaming musicale è una vetrina necessaria per i piccoli artisti, ma i lati bui continuano a rimanere tali: quali sono le alternative?

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Aumento dell’8% degli introiti per Spotify nel primo quarto del 2026. L’app aumenta i prezzi ma gli abbonati non diminuiscono, anzi, crescono: +3 milioni di utenti premium, per un totale di 293 milioni in tutto il mondo. 761 milioni se contiamo anche quelli che usufruiscono del servizio gratuitamente con limitazioni.

Spotify ha stravolto il modo di approcciare e fruire la musica, ma l’azienda fondata da Daniel Ek e Martin Lorentzon è notoriamente ben lontana dall’avere a cuore l’etica e la giusta retribuzione degli artisti.

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Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra disamina sul "caso Spotify" e sulla politica da fame per quanto riguarda la paga agli artisti.

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