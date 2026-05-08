Spotify, i malumori crescono insieme agli stream: introiti in rialzo e utenti in aumento, ma gli artisti vengono pagati pochissimo. La verità
Il colosso dello streaming musicale è una vetrina necessaria per i piccoli artisti, ma i lati bui continuano a rimanere tali: quali sono le alternative?
Aumento dell’8% degli introiti per Spotify nel primo quarto del 2026. L’app aumenta i prezzi ma gli abbonati non diminuiscono, anzi, crescono: +3 milioni di utenti premium, per un totale di 293 milioni in tutto il mondo. 761 milioni se contiamo anche quelli che usufruiscono del servizio gratuitamente con limitazioni.
Spotify ha stravolto il modo di approcciare e fruire la musica, ma l’azienda fondata da Daniel Ek e Martin Lorentzon è notoriamente ben lontana dall’avere a cuore l’etica e la giusta retribuzione degli artisti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra disamina sul "caso Spotify" e sulla politica da fame per quanto riguarda la paga agli artisti.
Potrebbe interessarti anche
Eurovision 2026: Sal Da Vinci primo negli ascolti su Spotify, ma la verità dietro i numeri potrebbe cambiare tutto
Un primato netto su Spotify e una canzone in vetta alle classifiche, ma dietro i num...
Eurovision 2026: Sal Da Vinci trionfa su Spotify e supera tutti, ma c'è un problema con cui non ha fatto i conti
Sal Da Vinci vola su Spotify con Per sempre sì, ma il primato nasconde più di un’inc...
"Alberto Angela e Taylor Swift, il multiverso”, Ulisse è andato oltre la tv ed è stato un gioiello (anche) per la musica: perché
Il divulgatore Rai ha stupito ancora una volta con un episodio ambientato a New York...
Sal Da Vinci in crisi a pochi giorni dall'Eurovision: sempre più lontano dal podio Spotify, scende in Italia e all'estero
Tra il boom post Sanremo e il raffreddamento delle classifiche, il percorso di Sal D...
Sanremo 2026, il grande flop due mesi dopo: da Sal Da Vinci a Fedez-Masini, i numeri del crollo vertiginoso
Il bilancio degli ascolti in streaming delle canzoni in gara al Festival evidenzia u...
Sal Da Vinci atterra a Vienna, scatta il suo Eurovision 2026. E fa un annuncio attesissimo
Sal Da Vinci arriva a Vienna per l'Eurovision Song Contest e svela una notizia impro...
Samurai Jay, il retroscena sulla voce di Belen in Ossessione: “Non è la sua nell’originale”. E svela a chi appartiene
Il cantante classe '98 ha rivelato un dettaglio inedito sul singolo che ha conquista...
Netflix, doccia fredda per gli utenti: la decisione sui rimborsi fa esplodere il caso. Ma emergono i primi sospetti
A seguito della sentenza di Roma, Netflix ribadisce la propria posizione sui rimbors...