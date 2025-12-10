Sportitalia, regia manda in onda "I Watussi", Mpasinkatu sotto choc: "Scorretto", Criscitiello stempera: "Ti sei offeso?"
Un episodio nato in diretta e bollato come semplice goliardia interna esplode sui social, tra indignazione, legittime richieste di chiarimenti e retroscena.
Quella che doveva essere una normale presentazione della prossima Coppa d’Africa su Sportitalia è diventata in poche ore un caso che ha catturato l’attenzione del pubblico. Un momento andato in diretta, ripreso e condiviso sui social, ha dato vita a una serie di reazioni che hanno raccontato una realtà inizialmente distorta, poi riportata alla sua proporzione grazie alle parole dei protagonisti.
SportItalia: l’episodio esploso in diretta
Durante la presentazione del palinsesto, parlando della Coppa D’Africa, dalla regia è partita all’improvviso la canzone "I Watussi", scatenando risate fragorose nello studio. Il clima ha coinvolto quasi tutti, tranne che per Malù Mpasinkatu, apparso subito contrariato mentre cercava di intervenire dicendo: "Non mi sembra corretto mandare in onda questa canzone ora". Le risate però non si sono fermate. Perfino Gianluigi Longari, che avrebbe dovuto occuparsi dell’analisi delle quote, è stato travolto dal caos del momento, rovinando il senso stesso del collegamento.
Michele Criscitiello: la chiusura tesa e il momento non compreso
Una volta rientrati in studio, Michele Criscitiello ha provato a stemperare la situazione chiedendo: "Ti sei offeso, Malù?", ricevendo una risposta secca e chiarissima: "No, non sono offeso, ma sono arrabbiato". La puntata si è chiusa mentre le telecamere mostravano Mpasinkatu ancora intento a parlare, segno evidente che il risentimento non era svanito. Da casa, però, quell’immagine è stata percepita come altro: un frammento isolato che ha immediatamente generato nuove accuse.
Le parole che ribaltano tutto e il ruolo del fonico
Quando le polemiche hanno iniziato a crescere, Malù e Criscitiello hanno chiarito l’accaduto. Mpasinkatu ha spiegato: "Io e Michele siamo come fratelli. Siamo cresciuti insieme, anzi l’ho cresciuto io", rimettendo al centro un rapporto personale solido, che nulla aveva a che vedere con l’idea di tensioni profonde. Sulla canzone, ha aggiunto: "È una sciocchezza come tante. Sono rimasto un po’ basito? Sì, ma è stata una trovata del fonico, non c’entra Michele. Con lui non c’è nessun problema, non c’è nessun razzismo". A conferma, Criscitiello ha spiegato che il fonico è parte integrante del programma, quasi un personaggio esterno che interviene spesso, ricordando quasi un gioco radiofonico che a una trasmissione televisiva tradizionale. Il conduttore ha raccontato che in passato la stessa canzone era già stata utilizzata durante le presentazioni legate alla Coppa d’Africa e che nel contesto di Sportitalia quel tipo di interventi non è raro. Le parole dei diretti interessati hanno stemperato la vicenda, ma emerge comunque come alcune volte le scelte televisive, per quanto fatte potenzialmente in buona fede, risultano comunque inopportune e fuoriluogo.
