Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio Tanti appuntamenti sportivi per oggi, venerdì 3 ottobre 2025: Bologna sfida Valencia, in Asia si gioca a rete per punti pesanti e riparte la Serie A (e non solo)

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: 20 appuntamenti tra calcio, basket, tennis e ciclismo. Per tutti i gusti: dalla Serie A con Verona-Sassuolo, all’Eurolega con Valencia-Virtus Bologna, fino al grande tennis dall’ATP 1000 di Shanghai e dal WTA 1000 di Pechino, senza dimenticare il ciclismo su Eurosport.

Il grande basket sulla Rai: Mestre-Cento in Serie A2

Alle 21:00 su Rai Sport spazio alla Mestre-Cento di Serie A2. Una sfida di alta intensità che apre il fine settimana della palla a spicchi italiana in prima serata: ritmo, giovani interessanti e punti pesanti in palio per gli equilibri di inizio stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande sport su Sky: Verona-Sassuolo e una notte di Eurolega

Su Sky Sport Calcio alle 20:45 riflettori sulla Serie A con Verona-Sassuolo: al Bentegodi un confronto che pesa per la corsa salvezza, con i gialloblù a caccia di risposte davanti al proprio pubblico e i neroverdi determinati a dare continuità ai recenti segnali di crescita.

Su Sky Sport 1 alle 20:30 va in scena la Serie C con Latina-Benevento, un classico incrocio da categorie calde e stadi passionali: intensità e dettagli possono fare la differenza.

Su Sky Sport Basket alle 20:30 appuntamento di lusso in Eurolega con Valencia-Virtus Bologna: la Segafredo mette alla prova ambizioni e profondità contro una delle piazze più calde d’Europa.

Giornata ricchissima su Sky Sport Arena: dalle 06:30 copertura dell’ATP 1000 Shanghai – 3a giornata con sessioni anche alle 12:15 e alle 12:30; in serata, alle 20:15, altra grande sfida di Eurolega con Panathinaikos-Barcellona, tradizione e talento allo stato puro.

Programmazione premium anche su Sky Sport Max: alle 09:00 e alle 12:00 spazio al WTA 1000 Pechino – Quarti di finale, con protagoniste e temi caldi della corsa alle Finals; in serata, alle 20:30, si accende il calcio a 5 con Catania-Genzano di Serie A Futsal.

Sul canale Sky Sport Tennis giornata ATP con il Day 3 dell’ATP 1000 Shanghai dalle 06:30 e nuova sessione dalle 12:30: tabellone profondo, sorprese dietro l’angolo e attenzione massima dopo il forfait di uno dei big che ridisegna gli equilibri di fine stagione.

Su Sky Sport Mix doppio appuntamento: alle 06:30 prosegue l’ATP 1000 Shanghai – 3a giornata, mentre alle 21:00 arriva la Premier League con Bournemouth-Fulham per un venerdì sera di grande calcio internazionale.

Altre proposte: ciclismo su Eurosport e Primavera su Sportitalia

Doppia dose di ciclismo su Eurosport: alle 14:00 scatta la Giro di Croazia – 4a tappa, terreno per attaccanti e velocisti resistenti; alle 16:00 tocca al Tour of Münsterland, classica di fine stagione ideale per testare gambe e strategie in vista degli ultimi appuntamenti dell’anno.

Calcio giovanile di qualità su Sportitalia: alle 14:30 Sassuolo-Cremonese e alle 16:30 Genoa-Bologna in Primavera 1. Due partite che mettono in vetrina prospetti, idee e intensità, con punti importanti per classifica e fiducia.

Per chi preferisce lo streaming, Dazn propone alle 20:45 Verona-Sassuolo di Serie A, alternativa utile per seguire il match anche fuori casa.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche