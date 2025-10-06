Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallavolo delle ragazze, il grande ciclismo della Coppa Bernocchi e il tennis in Cina

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi per tutti i gusti: dal tennis con il WTA 1000 di Wuhan e l’ATP 1000 di Shanghai su Sky al grande ciclismo con la Coppa Bernocchi su Rai Sport ed Eurosport, fino al volley femminile su Rai Sport e DAZN e alla Serie A di basket con Virtus Bologna-Napoli Basket su Sky. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Il grande volley sulla Rai: Busto Arsizio-Conegliano in prima serata

Alle 15:25 su Rai Sport spazio al ciclismo con la Coppa Bernocchi, una delle corse più attese del calendario italiano. Un appuntamento perfetto per gli appassionati di due ruote che vogliono vivere il pomeriggio all’insegna delle emozioni in gruppo.

Alle 20:30 su Rai Sport appuntamento con la Serie A1 di pallavolo femminile: Busto Arsizio-Conegliano. Una sfida di alto livello che mette di fronte due realtà protagoniste del nostro campionato: ritmo, tecnica e grande qualità in campo per una serata di volley imperdibile.

Grande sport su Sky: tennis da Wuhan e Shanghai, più la Serie A di basket

Su Sky Sport 1 la giornata si apre all’alba con il WTA 1000 di Wuhan: dalle 05:00 la 2a giornata e dalle 06:00 la 1a giornata. A seguire, alle 06:30, riflettori sull’ATP 1000 di Shanghai con la 6a giornata che entra nel vivo. In prima serata, alle 20:00, il parquet della Serie A si accende con Virtus Bologna-Napoli Basket, match di cartello per gli amanti della palla a spicchi.

Su Sky Sport Tennis ampia copertura per il WTA 1000 di Wuhan (2a giornata dalle 05:00 e 1a giornata dalle 06:00) e per l’ATP 1000 di Shanghai con la 6a giornata in due finestre chiave, alle 06:30 e alle 12:30. A Shanghai tiene banco la corsa verso la fase calda del torneo, mentre a Wuhan occhi puntati sul tabellone principale con le big pronte a ritagliarsi spazio nella seconda settimana.

Su Sky Sport Arena ulteriore finestra tennis con il WTA 1000 di Wuhan: dalle 05:00 la 2a giornata e dalle 06:00 la 1a giornata, per non perdere scambi e storie dal circuito femminile.

Su Sky Sport Mix tennis d’élite con l’ATP 1000 di Shanghai: alle 06:30 la 6a giornata, tra incontri che iniziano a pesare e obiettivi sempre più ambiziosi.

Su Sky Sport Basket riflettori sulla Serie A: alle 20:00 in diretta Virtus Bologna-Napoli Basket, una delle partite più attese del primo scorcio di stagione, con intensità e talento in campo.

Altre proposte: Coppa Bernocchi su Eurosport e doppio volley A1 su DAZN

Su DAZN serata di Serie A1 di pallavolo femminile alle 20:30 con due sfide in contemporanea: Monviso-Scandicci, match che promette equilibrio e colpi di classe, e Milano-Bergamo, una classica dal grande fascino per misurare le ambizioni delle due squadre in avvio di stagione.

Nel pomeriggio, alle 15:00 su Eurosport, appuntamento con il ciclismo e la Coppa Bernocchi, gara che mette alla prova sprinter e finisseur in uno scenario ideale per chi ama tattica e finali a tutta.

