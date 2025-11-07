Lo sport in TV oggi, venerdì 7 novembre 2025: è la sera di Barcellona-Real Madrid, dove vederla in TV I migliori eventi sportivi di venerdì 7 novembre 2025: semifinali WTA Finals (senza italiane) a Riyadh, tanto calcio internazionale e il "clasico" in versione cestistica

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: sono 23 gli appuntamenti in palinsesto, con proposte capaci di soddisfare ogni appassionato. Tra le chicche spiccano le semifinali delle WTA Finals su Sky Sport Tennis, la grande Eurolega con Barcellona-Real Madrid su Sky Sport Arena e il calcio internazionale su Sportitalia, senza dimenticare la serata su Dazn con Serie A e Serie B.

Grande tennis e basket su Sky: semifinali WTA Finals e super sfide di Eurolega

Su Sky Sport Tennis la giornata si accende con un programma di altissimo livello: alle 13:30 va in scena la WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Doppio, seguita alle 16:00 dalla WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Singolare. La corsa al titolo continua alle 18:00 con la WTA Finals Riyadh 2025 – 2a Semifinale Singolare e si chiude alle 20:00 con la WTA Finals Riyadh 2025 – 2a Semifinale Doppio, per una giornata interamente dedicata alle regine del circuito.

Su Sky Sport Mix spazio al tennis ATP e al grande calcio tedesco: alle 15:30 prende il via la ATP 250 Metz – 1a Semifinale, mentre alle 18:00 si completa il quadro con la ATP 250 Metz – 2a Semifinale. In serata, alle 20:30, riflettori sulla Bundesliga con Werder-Wolfsburg, una sfida che promette ritmo e intensità.

Su Sky Sport Basket doppio appuntamento tra Europa e Italia: alle 18:30 palla a due per Eurolega – Efes-Olimpia Milano, con i biancorossi attesi da un confronto dal peso specifico importante sul palcoscenico continentale; alle 20:45, invece, spazio alla LBA con Serie A – Reggio Emilia-Universo Treviso, match utile a misurare ambizioni e stato di forma delle due squadre.

Su Sky Sport Calcio il grande calcio italiano accompagna la prima serata: alle 20:45 va in onda Serie A – Pisa-Cremonese, un confronto che promette intensità e punti pesanti.

Su Sky Sport Max pomeriggio tennistico e sera di calcio: alle 16:00 parte la ATP 250 Atene – 1a Semifinale, seguita alle 18:00 dalla ATP 250 Atene – 2a Semifinale. In serata, alle 20:30, riflettori accesi sulla Serie C – Campobasso-Sambenedettese, gara che accende l’interesse degli appassionati del calcio di provincia.

Su Sky Sport 1 ampia copertura multicampo: alle 13:30 la WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Doppio apre il pomeriggio, alle 16:00 segue la WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Singolare e alle 18:00 la WTA Finals Riyadh 2025 – 2a Semifinale Singolare; chiusura alle 20:45 con il campionato italiano di basket, Serie A – Reggio Emilia-Universo Treviso.

Su Sky Sport Arena appuntamento da non perdere con l’Eurolega: alle 20:30 va in scena Barcellona-Real Madrid, una sfida di altissimo profilo tra due corazzate del basket europeo.

Altre proposte: calcio su Sportitalia e serata di Serie A e B su Dazn

Su Sportitalia la giornata inizia all’alba del palinsesto: all’01:00 arriva la Liga Profesional – Rosario Central-San Lorenzo, perfetta per i nottambuli. Nel pomeriggio, alle 15:00, spazio al vivaio con Primavera 1 – Parma-Cesena, mentre alle 18:30 il focus si sposta sulla penisola arabica con Saudi League – Al Najma-Al Hilal, incrocio di grande interesse per gli appassionati del calcio internazionale.

Su Dazn due gare per la vostra prima serata: alle 20:30 si gioca Serie B – Spezia-Bari, preludio al calcio che prosegue alle 20:45 con Serie A – Pisa-Cremonese, per un doppio appuntamento che alterna intensità e ambizioni tra cadetteria e massima serie.

