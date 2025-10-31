Lo sport in TV oggi, venerdì 31 ottobre 2025: Jannik Sinner verso la semifinale di Parigi, oggi c'è Shelton. Dove vederlo Gli eventi sportivi di oggi, venerdì 31 ottobre 2025: occhi su Parigi dove l'altoatesino gioca i quarti contro l'americano. ma anche calcio, basket e pallanuoto

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dal basket dell’Eurolega al grande tennis dell’ATP Masters 1000 di Parigi, passando per il calcio con Bundesliga, 2. Bundesliga, Serie C e football internazionale.

Pallanuoto su Rai Sport: la Serie A1 accende la serata

Alle 19:30 su Rai Sport appuntamento con la Serie A1 di Pallanuoto Maschile, una serata dedicata agli appassionati della vasca con il massimo campionato nazionale in primo piano.

Grande sport su Sky: Bundesliga e quarti di Parigi-Bercy protagonisti

Su Sky Sport Calcio il calcio tedesco è protagonista: alle 18:30 spazio alla Bundesliga 2 con Elverrsberg-Hannover, mentre in prima serata alle 20:30 riflettori sulla Bundesliga con Augsburg-Borussia Dortmund, per una notte ad alto tasso di intensità.

Sky Sport 1 propone una maratona di grande tennis con l’ATP Masters 1000 Parigi: dalle 14:00 il 1^ Quarto di Finale, alle 16:00 il 2^ Quarto di Finale e alle 19:00 il 3^ Quarto di Finale. Ed è questo che più interessa noi italiani, visto che in campo scenderà Jannik Sinner, reduce da una vittoria in due set contro Cerundolo: affronterà Ben Shelton per approdare in semifinale (e inseguire il sogno di tornare numero 1 al mondo). A seguire, alle 20:30, spazio al calcio italiano con Calcio Serie C Girone C Casertana-Catania.

Programmazione ricchissima su Sky Sport Tennis: si parte alle 06:00 con il circuito ATP & WTA, poi tutto sui quarti dell’ATP Masters 1000 Parigi con il 1^ Quarto di Finale alle 14:00, il 2^ Quarto di Finale alle 16:00, il 3^ Quarto di Finale alle 19:00 e il 4^ Quarto di Finale alle 20:30.

Su Sky Sport Basket l’Eurolega regala un big match alle 19:00 con Monaco-Panathinaikos Aktor, una sfida di altissimo livello nel massimo torneo continentale per club.

Sky Sport Mix alterna tennis e futsal: alle 14:00 va in scena il 1^ Quarto di Finale dell’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy e alle 16:00 il 2^ Quarto di Finale. In serata, alle 20:30, toccherà alla Serie A Futsal con Napoli Futsal-Sandro Abate, per gli appassionati di calcio a cinque.

Su Sky Sport Max la giornata si apre alle 06:00 con il circuito ATP & WTA e si chiude in grande stile alle 20:30 con l’Eurolega: in campo Partizan-Barcellona, match imperdibile per gli amanti della palla a spicchi.

Altre proposte: doppio calcio internazionale su Sportitalia

Su Sportitalia spazio al grande calcio internazionale a tutte le ore: alle 01:15 la Liga Profesional con Instituto-Rosario Central e nel pomeriggio, alle 15:50, la Saudi League con Al Hilal-Al Shabab, due appuntamenti ideali per chi ama seguire i campionati oltreconfine.

