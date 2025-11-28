Lo sport in TV oggi: a Copper Mountain è tempo di gigante (non per l'Italia)
I migliori eventi sportivi in onda venerdì 28 novembre 2025: la Coppa del Mondo di sci alpino è negli Usa ma gli azzurri hanno poche chance di vittoria
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: 13 appuntamenti tra calcio, sci alpino, rugby e curling. Dalla Coppa del Mondo di sci a Copper Mountain alla Serie A con Como-Sassuolo, passando per l’URC con Ulster-Benetton. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.
- Coppa del Mondo e Nazionali sulla Rai: sci alpino in prima serata e USA-Italia
- Grande sport su Sky: Como-Sassuolo guida la serata
- Altre proposte: Coppa del Mondo su Eurosport e calcio su Dazn
Coppa del Mondo e Nazionali sulla Rai: sci alpino in prima serata e USA-Italia
Alle 01:00 su Rai 2 va in scena Usa-Italia, amichevole internazionale di calcio femminile: un test in notturna che mette di fronte le statunitensi e la selezione italiana.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Alle 08:00 su Rai Sport riflettori sul curling maschile dagli Europei di Lohja 2025 con Svizzera-Italia, una sfida di grande precisione tra la formazione elvetica e quella azzurra.
Nel pomeriggio, alle 18:00 su Rai Sport, la Copper Mountain. Slalom Gigante M (1a manche) inaugura la tappa di Coppa del Mondo: prima frazione dello slalom gigante maschile sulla pista statunitense.
In serata, alle 21:00 su Rai Sport, appuntamento con la Copper Mountain. Slalom Gigante M (2a manche), decisiva per decretare il risultato finale dopo la prova d’apertura.
Grande sport su Sky: Como-Sassuolo guida la serata
Alle 20:45 su Sky Sport Calcio spazio alla Serie A con Como-Sassuolo, match serale che accende la giornata del massimo campionato italiano.
Sul canale Sky Sport Mix, alle 20:30, va in scena la Bundesliga con Borussia Monchengladbach-Lipsia, vetrina del grande calcio tedesco.
Alle 20:45 su Sky Sport Arena l’United Rugby Championship propone Ulster-Benetton, appuntamento di spessore tra la formazione irlandese e il club italiano.
La serata di calcio prosegue alle 20:30 su Sky Sport 1 con Triestina-Pro Patria, sfida di Serie C che valorizza il panorama del calcio italiano.
Alle 20:30 su Sky Sport Max riflettori sul futsal con Napoli-Catania, appuntamento della Serie A di calcio a 5 maschile che promette ritmo e spettacolo.
Altre proposte: Coppa del Mondo su Eurosport e calcio su Dazn
Per gli appassionati di sci alpino, Eurosport segue la tappa di Copper Mountain con due appuntamenti: alle 18:00 la Copper Mountain. Slalom Gigante M (1a manche) e alle 21:00 la Copper Mountain. Slalom Gigante M (2a manche), per vivere l’intero sviluppo dello slalom gigante maschile.
Il calcio non manca su Dazn: alle 20:30 si gioca Cesena-Modena di Serie B, mentre alle 20:45 tocca alla Serie A con Como-Sassuolo, due incroci che animano la serata tra cadetteria e massimo campionato.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico
Dallo Slalom Gigante femminile di Soelden alla MotoGP in Malesia, passando per il GP...
Lo sport in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Olimpia Milano-Trapani in diretta
Dalla finale delle ATP Finals e il GP di Valencia alla sfida Italia-Norvegia: volley...
Lo sport in TV oggi, sabato 22 novembre: dalla Formula 1 a Las Vegas, alla Premier League con Newcastle-Manchester City
Dal GP di Las Vegas alla Premier League con tante partite, passando per lo slalom di...
Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv
Dalla Coppa del Mondo di sci da Soelden su Rai Sport ed Eurosport al GP del Messico ...
Lo sport in TV oggi, domenica 23 novembre 2025: Italia-Spagna per la storia, dove vederla in TV
Dalla finale di Coppa Davis Italia-Spagna su Rai 1 al derby Inter-Milan su Dazn, pas...
Super G di Copper Mountain, dove vedere Dominik Paris gratis in TV
I migliori eventi sportivi di oggi, giovedì 27 novembre 2025: tanto calcio europeo, ...
Lo sport in TV oggi, lunedì 10 novembre 2025: ATP Finals, Sinner in diretta e in chiaro. Dove vederlo
Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025: dallo sci alpino al grand...
Lo sport scozzese nato nel 1500 è il grande protagonista della giornata di oggi: dove vederlo
Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 24 novembre 2025: si chiude la giornata di ...