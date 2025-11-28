Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi: a Copper Mountain è tempo di gigante (non per l'Italia)

I migliori eventi sportivi in onda venerdì 28 novembre 2025: la Coppa del Mondo di sci alpino è negli Usa ma gli azzurri hanno poche chance di vittoria

Lo sport in TV oggi: a Copper Mountain è tempo di gigante (non per l'Italia)

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: 13 appuntamenti tra calcio, sci alpino, rugby e curling. Dalla Coppa del Mondo di sci a Copper Mountain alla Serie A con Como-Sassuolo, passando per l’URC con Ulster-Benetton. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Coppa del Mondo e Nazionali sulla Rai: sci alpino in prima serata e USA-Italia

Alle 01:00 su Rai 2 va in scena Usa-Italia, amichevole internazionale di calcio femminile: un test in notturna che mette di fronte le statunitensi e la selezione italiana.

Alle 08:00 su Rai Sport riflettori sul curling maschile dagli Europei di Lohja 2025 con Svizzera-Italia, una sfida di grande precisione tra la formazione elvetica e quella azzurra.

Nel pomeriggio, alle 18:00 su Rai Sport, la Copper Mountain. Slalom Gigante M (1a manche) inaugura la tappa di Coppa del Mondo: prima frazione dello slalom gigante maschile sulla pista statunitense.

In serata, alle 21:00 su Rai Sport, appuntamento con la Copper Mountain. Slalom Gigante M (2a manche), decisiva per decretare il risultato finale dopo la prova d’apertura.

Grande sport su Sky: Como-Sassuolo guida la serata

Alle 20:45 su Sky Sport Calcio spazio alla Serie A con Como-Sassuolo, match serale che accende la giornata del massimo campionato italiano.

Sul canale Sky Sport Mix, alle 20:30, va in scena la Bundesliga con Borussia Monchengladbach-Lipsia, vetrina del grande calcio tedesco.

Alle 20:45 su Sky Sport Arena l’United Rugby Championship propone Ulster-Benetton, appuntamento di spessore tra la formazione irlandese e il club italiano.

La serata di calcio prosegue alle 20:30 su Sky Sport 1 con Triestina-Pro Patria, sfida di Serie C che valorizza il panorama del calcio italiano.

Alle 20:30 su Sky Sport Max riflettori sul futsal con Napoli-Catania, appuntamento della Serie A di calcio a 5 maschile che promette ritmo e spettacolo.

Altre proposte: Coppa del Mondo su Eurosport e calcio su Dazn

Per gli appassionati di sci alpino, Eurosport segue la tappa di Copper Mountain con due appuntamenti: alle 18:00 la Copper Mountain. Slalom Gigante M (1a manche) e alle 21:00 la Copper Mountain. Slalom Gigante M (2a manche), per vivere l’intero sviluppo dello slalom gigante maschile.

Il calcio non manca su Dazn: alle 20:30 si gioca Cesena-Modena di Serie B, mentre alle 20:45 tocca alla Serie A con Como-Sassuolo, due incroci che animano la serata tra cadetteria e massimo campionato.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

