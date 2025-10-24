Lo sport in TV oggi, venerdì 24 ottobre 2025: le Azzurre alla prova del Giappone, sfida durissima per la Virtus I migliori eventi sportivi in onda venerdì 24 ottobre 2025: la Nazionale femminile incontra il Giappone, Bologna alla prova del Panathinaikos, ma anche tennis e Serie B

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi, con appuntamenti per tutti i gusti: dal grande calcio con Milan-Pisa e l’amichevole femminile Italia-Giappone al basket di Eurolega con Virtus Bologna-Panathinaikos, fino al tennis del WTA 500 Tokyo e ai motori con la Superbike.

Calcio femminile e basket sulla Rai: l’Italia sfida il Giappone

Alle 18:15 su Rai 2 va in onda Italia-Giappone, amichevole internazionale di calcio femminile: un test di livello per le Azzurre, ideale per misurarsi contro una scuola storicamente organizzata e intensa.

Alle 20:00 su Rai Sport spazio alla palla a spicchi di Serie A2 con Torino-Milano: un confronto che promette ritmo e fisicità, perfetto per aprire il weekend cestistico con ambizioni e giovani in vetrina.

Grande sport su Sky: Milan-Pisa illumina la serata, con Eurolega, tennis e motori tutto il giorno

Su Sky Sport 1 la giornata si apre alle 11:30 con la programmazione ATP & WTA, quindi in prima serata alle 20:45 riflettori sulla Serie A con Milan-Pisa, sfida tra rossoneri e toscani che accende San Siro e il venerdì di campionato.

Su Sky Sport Calcio appuntamento alle 20:45 con Milan-Pisa di Serie A, per vivere azione e tattica con ampia copertura dedicata al match del giorno.

Su Sky Sport Arena doppio calcio: alle 18:30 Schalke-Darmstadt di Bundesliga 2, un classico incrocio della cadetteria tedesca dal grande seguito, e alle 20:30 Foggia-Team Altamura di Serie C, tra tradizione e voglia di risalita nei professionisti.

Su Sky Sport Basket alle 20:00 ecco l’Eurolega con Virtus Bologna-Panathinaikos: incrocio tecnico di altissimo livello tra una big italiana e una corazzata greca, con atmosfera da grandi notti europee.

Su Sky Sport Tennis l’alba parla giapponese: alle 05:00 va in scena la WTA 500 Tokyo – 1a Semifinale, seguita dalle 06:00 dalla programmazione ATP & WTA per non perdere i colpi migliori del circuito.

Su Sky Sport Max giornata intensissima: alle 05:00 rombano i motori con la Superbike – GP Aragon, dalle 06:00 continua il grande tennis ATP & WTA, e alle 20:30 si chiude con il futsal di Serie A in CDM Futsal-Pomezia, spettacolo e gol ad alta intensità.

Su Sky Sport Mix dalle 06:00 ancora spazio al meglio del ATP & WTA, per iniziare la mattinata tra scambi veloci e storie dal circuito.

Altre proposte: Primavera 1 su Sportitalia e due grandi sfide su Dazn

Pomeriggio di vivaio su Sportitalia con il Primavera 1: alle 14:30 Frosinone-Bologna, occasione per scoprire i talenti gialloblù e rossoblù, e alle 16:30 Sassuolo-Parma, match dal sapore tecnico tra due scuole giovanili molto attente alla crescita dei propri prospetti.

In serata su Dazn doppio appuntamento con il calcio: alle 20:45 Milan-Pisa di Serie A, partita che mette di fronte ambizioni e identità di gioco, e alle 20:30 Modena-Empoli di Serie B, sfida dal peso specifico importante per la corsa in classifica.

