Dove vedere le due semifinali della Coppa Davis gratis e in chiaro I migliori eventi sportivi in onda oggi, venerdì 21 novembre 2025: grande tennis (anche senza Sinner), l'Eurolega e il calcio italiano e internazionale

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dalla semifinale di Coppa Davis Italia-Belgio su Rai 1 alla grande Eurolega con Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv su Sky, fino alla Serie B con Catanzaro-Pescara su Dazn.

Coppa Davis su Rai 1, l’Italia sfida il Belgio

Alle 16:00 e alle 18:10 su Rai 1 spazio alla Coppa Davis 2025 – Semifinali: Italia-Belgio. Una giornata di grande tennis a tinte azzurre, con la nazionale impegnata in un confronto che mette in palio l’accesso alla finale.

Ricca proposta anche su Rai Sport: alle 14:30 il Mondiale U17 Qatar 2025 porta in campo Italia-Burkina Faso, mentre in serata alle 20:45 tocca al basket di Serie A2 con Verona-Bergamo. Un doppio appuntamento che unisce talento giovanile e passione per la palla a spicchi.

Eurolega e grande calcio su Sky: Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv guida la serata

Alle 20:30 su Sky Sport Basket riflettori sull’Eurolega con Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, una sfida di alto profilo che promette intensità e spettacolo sin dalla palla a due.

Sempre alle 20:30 la stessa gara di Eurolega, Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, è disponibile anche su Sky Sport 1, per una copertura che esalta uno dei match più attesi della settimana europea.

Alle 20:15 su Sky Sport Max l’Eurolega propone Olympiacos-Paris, altro incrocio dal sapore internazionale per una serata cestistica a tutto tondo.

Su Sky Sport Calcio doppia proposta: alle 18:30 la 2. Bundesliga con Hertha-Eintracht Braunschweig, poi alle 20:45 la Ligue 1 con OGC Nizza-Olympique Marsiglia. Un viaggio tra Germania e Francia per chi ama il grande calcio europeo.

Alle 20:30 su Sky Sport Mix spazio alla Bundesliga con Mainz-Hoffenheim, appuntamento ideale per seguire da vicino il campionato tedesco.

Alle 20:30 su Sky Sport Arena la Serie C mette di fronte Audace Cerignola-Crotone, scontro dal sapore intenso nei campi caldi del calcio italiano.

Altre proposte: Serie B su Dazn e Saudi League su Sportitalia

Alle 20:30 su Dazn la Serie B vive una notte importante con Catanzaro-Pescara, match che promette ritmo e agonismo in pieno stile cadetteria.

Alle 18:30 su Sportitalia riflettori sulla Saudi League con Al Ahli-Al Qadsiah, un confronto che arricchisce il panorama calcistico internazionale della serata.

