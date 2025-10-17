Lo sport in TV oggi, venerdì 17 ottobre 2025: parte il weekend del GP di F1 degli Stati Uniti I migliori eventi sportivi in onda oggi, venerdì 17 ottobre 2025: la Formula 1 in Texas, la Virtus in Eurolega a Lione, tanto tennis e il ciclismo in Olanda

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. In primo piano il grande basket di Eurolega con Lyon Villeurbanne-Virtus Olidata Bologna, l’automobilismo con il GP Stati Uniti di Formula 1 in tarda serata e il ciclismo con la 3a tappa del Tour of Holland.

Grande sport su Sky: tra Eurolega e GP Stati Uniti

Alle 08:15 su Sky Sport 1 si apre la giornata con il tennis ATP & WTA, prima di una serata di altissimo livello: alle 20:00 spazio all’Eurolega con Lyon Villeurbanne-Virtus Olidata Bologna, seguita dall’automobilismo con il GP Stati Uniti alle 23:30.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alle 20:00 su Sky Sport Basket riflettori sull’Eurolega: Lyon Villeurbanne-Virtus Olidata Bologna promette intensità e atmosfera da grande palcoscenico europeo.

Giornata ricca anche su Sky Sport Mix: dalle 06:00 il tennis ATP & WTA per iniziare presto con i migliori scambi del circuito, poi in prima serata alle 20:45 palla a due per Baskonia-Partizan, un classico incrocio ad alta intensità del basket continentale.

Su Sky Sport Max doppio appuntamento: dalle 06:00 diretta di ATP & WTA, quindi alle 20:45 ovale protagonista con Edimburgh-Benetton Treviso, sfida dello United Rugby Championship che mette di fronte i veneti a un test sempre probante in terra britannica.

Mattinata speciale su Sky Sport Tennis con la 1a Semifinale del WTA 250 Osaka alle 05:00, seguita dalle 06:00 da una lunga finestra dedicata al tennis ATP & WTA, per non perdere ritmo e scambi dalle diverse location del circuito.

Calcio protagonista su Sky Sport Calcio con un pomeriggio-sera a due tempi: alle 18:30 la Bundesliga 2 propone Hannover-Schalke, mentre alle 20:30 la Serie C offre Alcione Milano-Inter U23, un banco di prova interessante per i giovani nerazzurri.

Alle 20:45 su Sky Sport Arena spazio alla Ligue 1 con PSG-Strasburgo, un confronto del massimo campionato francese che regala sempre ritmo e talento.

Notte di motori su Sky Sport F1: alle 23:30 in programma il GP Stati Uniti, tappa dal fascino particolare per orari e scenario, imperdibile per gli appassionati di automobilismo.

Altre proposte: ciclismo su Eurosport e Serie B su DAZN

Alle 14:00 su Eurosport in diretta la 3a tappa del Tour of Holland: percorso da seguire curva dopo curva per gli amanti delle corse a tappe, con possibili colpi di scena nelle fasi centrali e finali.

Serata di calcio italiano su DAZN con la Serie B: alle 20:30 in campo Virtus Entella-Sampdoria, incontro che promette intensità e che può indirizzare morale e classifica già a metà settimana.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche