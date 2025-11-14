Lo sport in TV oggi, venerdì 14 novembre 2025: Sinner torna in campo (ma per una partita che non conta) I migliori eventi sportivi di venerdì 14 novembre 2025: alle ATP Finals Jannik incontra Shelton ma è già in semifinale. Grande basket europeo per Olimpia e Virtus

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. In evidenza le ATP Finals di Torino con Sinner-Shelton su Rai 2, l’Eurolega con Olimpia Milano-Olympiacos su Sky Sport 1 e Sky Sport Basket, oltre a Polonia-Italia per le Qualificazioni Europei U21 2027 su Rai 3 e Rai Sport.

Tennis d’élite sulla Rai: Sinner sfida Shelton alle Finals

Alle 14:00 su Rai 2 le ATP Finals Torino 2025 (6a giornata) mettono in campo Sinner-Shelton: il match promette di essere atletico e potente, anche se non è utile ai fini del proseguimento del cammino dell’azzurro, già qualificato alla semifinale di domani contro De Minaur, sconfitto martedì da Musetti.

Alle 16:00 su Rai 3 spazio alle Qualificazioni Europei U21 2027 con Polonia-Italia, confronto internazionale che vale punti pesanti nel percorso verso il torneo continentale.

Alle 19:30 su Rai Sport la Serie A1 di pallanuoto femminile propone Padova-Trieste, incontro di cartello che mette di fronte due realtà importanti del movimento italiano.

Alle 20:45 su Rai Sport torna il calcio con le Qualificazioni Europei U21 2027: Polonia-Italia offre un secondo appuntamento per seguire la nazionale Under 21 nella serata televisiva.

Grande basket e ATP Finals su Sky: Milano sfida l’Olympiacos

Su Sky Sport 1 la giornata si apre alle 11:30 con le ATP Finals Torino 2025, Doubles R.R. Sess. Diurna, prosegue alle 14:00 con Singles R.R. Sess. Diurna e alle 18:00 con Doubles R.R. Sess. Serale, quindi alle 20:30 riflettori sull’Eurolega con Olimpia Milano-Olympiacos, una classica del basket europeo.

Su Sky Sport Tennis il menu è interamente dedicato alle Finals: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale, per una full immersion tra sessione diurna e serale.

Su Sky Sport Mix doppio appuntamento con le ATP Finals: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna e alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna; in serata, alle 20:30, spazio al calcio a 5 di Serie A con L84 Torino-Roma.

Su Sky Sport Basket alle 20:30 va in scena l’Eurolega con Olimpia Milano-Olympiacos, gara ad alto tasso tecnico con in campo stelle e tradizione del basket continentale.

Su Sky Sport Arena alle 20:30 l’Eurolega propone Barcellona-Virtus Bologna, altra sfida di grande fascino che completa una serata tutta da vivere per gli appassionati italiani.

Su Sky Sport Calcio il programma delle Qualificazioni Mondiali 2026 parte alle 18:00 con Finlandia-Malta e prosegue alle 20:45 con Diretta Gol, finestra per seguire in simultanea i principali match della serata.

Su Sky Sport Max alle 18:45 il Torneo Internacional De La Linea propone la sfida di basket femminile Italia-Spagna, mentre alle 20:45 il calcio di Serie C scende in campo con Arezzo-Bra.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

