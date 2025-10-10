Lo sport in TV oggi, venerdì 10 ottobre 2025: l'Italia U21 affronta la Svezia per gli Europei 2027 Gli eventi sportivi da non perdere oggi, venerdì 10 ottobre, in TV: dall’Italia U21 alle Qualificazioni Mondiali, passando il tennis e l'Eurolega

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi da guardare in televisione. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Tra le proposte da non perdere spiccano Italia-Svezia su Rai 2, Germania-Lussemburgo su Sky Sport 1 e una maratona di tennis con i quarti di finale WTA Wuhan e ATP Shanghai su Sky.

Calcio azzurro sulla Rai: Italia U21-Svezia in diretta

Alle 18:15 su Rai 2 va in scena Italia-Svezia, gara valida per le Qualificazioni Europei U21 2027. Gli Azzurrini affrontano la selezione scandinava in un test di spessore internazionale: un appuntamento ideale per chi vuole vivere il calcio delle nazionali giovanili con la spinta del pubblico di casa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande sport su Sky: qualificazioni mondiali ed emozioni dai quarti ATP/WTA

Su Sky Sport 1 la giornata si apre alle 07:00 con il 2° Quarto di Finale del WTA 1000 Wuhan, prosegue alle 09:00 con il 3° Quarto di Finale dell’ATP 1000 Shanghai e alle 12:30 con il 4° Quarto di Finale. In serata, alle 20:45, riflettori sulle Qualificazioni Mondiali 2026 con Germania-Lussemburgo, per una chiusura ad alto tasso di intensità.

Il canale Sky Sport Tennis dedica l’intera mattinata ai quarti del circuito femminile: alle 07:00 spazio al 2° Quarto di Finale del WTA 1000 Wuhan, seguito alle 09:00 dal 3° Quarto di Finale e alle 13:00 dal 4° Quarto di Finale. Una vetrina d’eccezione per misurare forma e ambizioni delle protagoniste a caccia di un posto in semifinale.

Programmazione ricca anche su Sky Sport Mix: alle 09:00 appuntamento con il 3° Quarto di Finale dell’ATP 1000 Shanghai, quindi alle 12:30 il 4° Quarto di Finale. In serata, alle 20:30, spazio al calcio italiano con la Serie C e la sfida Bra-Carpi, per chi ama l’atmosfera dei campi storici e le storie del nostro campionato.

Alle 20:15 su Sky Sport Basket va in onda Eurolega con Olympiacos-Dubai, un confronto dal sapore internazionale che mette di fronte tradizione e nuove ambizioni nel massimo torneo continentale.

Serata europea anche su Sky Sport Max, dove alle 19:45 scendono in campo due piazze caldissime di Eurolega: Fenerbahce-Stella Rossa, match che promette ritmo e intensità dal primo all’ultimo possesso.

Il pomeriggio di Sky Sport Calcio si apre alle 16:00 con le Qualificazioni Mondiali 2026 e Kazakhistan-Liechtenstein, anticipo perfetto per entrare nel clima internazionale. In serata, alle 20:45, per non perdersi nulla del turno, ecco Diretta Gol, con collegamenti in tempo reale dai campi.

Spazio anche alla Serie C su Sky Sport Arena: alle 20:30 riflettori su Arezzo-Gubbio, una sfida dal sapore classico che esalta tradizioni e rivalità del nostro calcio.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche