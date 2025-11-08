Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi, sabato 8 novembre 2025: scontro acceso con Parma-Milan e spazio alla Formula 1

Scoprite i migliori eventi sportivi di questo sabato: dalla Serie A con Parma-Milan, al GP di San Paolo su Sky Sport F1, passando per il rugby Italia-Australia.

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, sabato 8 novembre 2025: scontro acceso con Parma-Milan e spazio alla Formula 1

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: 41 appuntamenti in palinsesto tra calcio, motori, tennis, rugby e molto altro. Dalla Serie A con Parma-Milan al fascino del GP San Paolo di Formula 1, passando per Italia-Australia di rugby e le finali WTA: c’è davvero qualcosa per tutti i gusti.

Il grande rugby sulla Rai: Italia-Australia guida la giornata

Alle 14:00 su Rai Sport spazio alla Serie A femminile con Milan-Juventus, una sfida di cartello che apre un pomeriggio ricco per gli appassionati di calcio in rosa.

Alle 16:00 su Rai Sport il palinsesto prosegue con la Serie A1 di basket femminile: Schio-Venezia, derby veneto di grande tradizione e intensità.

Alle 18:30 su Rai Sport riflettori sull’Autumn Nations Series di rugby con Italia-Australia, appuntamento di spessore internazionale per gli Azzurri.

Alle 20:45 su Rai Sport chiude la giornata il grande volley femminile di Serie A1 con Scandicci-Bergamo, incontro che promette spettacolo e qualità.

Grande sport su Sky: Parma-Milan e finali WTA accendono la serata

Su Sky Sport 1 giornata multidisciplinare: alle 15:00 torna la Formula 1 con il GP San Paolo, alle 16:10 Test Match di rugby con Scozia-Nuova Zelanda, alle 18:40 ancora rugby con l’Autumn Nations Series Italia-Australia; chiusura di calcio alle 20:45 con la Serie A e Parma-Milan.

Sky Sport Calcio dedica il pomeriggio alla Premier League: alle 13:30 Tottenham-Manchester United, alle 16:00 Everton-Fulham, alle 18:30 Sunderland-Arsenal; in prima serata, alle 20:45, la Serie A con Parma-Milan.

Sui motori di Sky Sport F1 doppio appuntamento con il GP San Paolo di Formula 1: alle 15:00 e poi ancora alle 19:00 per vivere ogni fase del weekend brasiliano.

Il grande tennis è su Sky Sport Tennis: alle 14:00 le WTA Finals Riyadh 2025 con la Finale Doppio e, a seguire, alle 16:45, l’attesissima Finale Singolare.

Giornata ricchissima su Sky Sport Arena: alle 13:40 Test Match di rugby Irlanda-Giappone, alle 15:55 il tennis con l’ATP 250 Atene – Finale, poi ancora palla ovale alle 18:40 con Inghilterra-Fiji e alle 21:10 con Francia-Sudafrica.

Su Sky Sport Mix doppia proposta: alle 16:30 il tennis con l’ATP 250 Metz – Finale e alle 20:30 il futsal con Cdm Futsal-L84 Torino per la Serie A di calcio a 5 maschile.

Sky Sport Max offre alle 17:30 la Serie C con Ravenna-Torres e alle 21:00 la Premier League con Chelsea-Wolverhampton.

Sui motori di Sky Sport MotoGP appuntamento alle 16:00 con il motomondiale: GP Portogallo.

Altre proposte: Primavera 1 su Sportitalia, MotoGP in chiaro e la Serie A su DAZN

Su Sportitalia mattinata e primo pomeriggio dedicati al calcio: alle 11:00 Primavera 1 con Sassuolo-Lazio, alle 13:00 ancora Primavera 1 con Milan-Juventus, quindi alle 14:50 spazio alla Saudi League con Neom-Al Nassr.

La MotoGP è disponibile anche in chiaro: su TV8 il GP Portogallo inizia alle 15:55, mentre su Cielo è al via alle 16:00 per vivere lo spettacolo delle due ruote.

Calendario fittissimo su DAZN. In Serie A alle 15:00 doppio appuntamento con Como-Cagliari e Lecce-Verona, mentre alle 18:00 va in scena Juventus-Torino e in chiusura, alle 20:45, il big match Parma-Milan. Spazio anche alla Serie B: alle 15:00 partono Empoli-Catanzaro, Frosinone-Modena, Mantova-Padova, Reggiana-Virtus Entella e Sudtirol-Carrarese; poi alle 17:15 tocca a Juve Stabia-Palermo e alle 19:30 a Venezia-Sampdoria.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

