Lo sport in TV oggi, sabato 29 novembre 2025: torna la Formula 1, ma occhio a Juventus-Cagliari Scoprite i migliori eventi sportivi di sabato 29 novembre 2025: dal GP Qatar su Sky Sport F1 a Juventus Cagliari su Dazn, fino al Gigante femminile di Copper Mountain.

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Dal big match di Serie A Milan-Lazio alla velocità della Formula 1 con il GP Qatar, passando per il grande Sci alpino con lo Slalom Gigante femminile di Copper Mountain.

Il grande sci sulla Rai: doppia manche del Gigante femminile

Alle 10 su Rai Sport spazio al calcio a 5 femminile con Iran-Italia, valida per la Coppa del Mondo Filippine 2025: un appuntamento mattutino che apre una giornata ricca di eventi sulla rete sportiva della Rai.

Alle 15:30 su Rai Sport si gioca Cuneo-Novara, sfida di Pallavolo Femminile in Serie A1 che mette di fronte due club storici del nostro volley.

Alle 18 su Rai Sport inizia il grande Sci Alpino con Copper Mountain. Slalom Gigante F (1a manche), tappa di Coppa del Mondo che promette emozioni sul tracciato statunitense.

Alle 21 su Rai Sport si torna tra i pali e i curvoni con Copper Mountain. Slalom Gigante F (2a manche), il segmento decisivo che assegna la vittoria di giornata.

Grande sport su Sky: Milan-Lazio e GP Qatar in primo piano

Su Sky Sport F1 il pomeriggio parla di motori: alle 15 va in scena il GP Qatar di Formula 1, appuntamento clou per gli appassionati dell’automobilismo.

Sky Sport 1 propone un menù completo: alle 15 il GP Qatar di F1, poi in prima serata alle 20:45 il big match di Serie A Milan-Lazio, e a seguire basket NBA con Minnesota-Boston alle 23:15.

Giornata intensa anche su Sky Sport Calcio: si parte alle 13 con la Bundesliga 2 Eintracht B.-Kaiserslautern, quindi alle 15:30 la Bundesliga con Bayern Monaco-St. Pauli; alle 17:30 spazio alla Serie C con Pineto-Ravenna, e in serata alle 20:45 torna la Serie A con Milan-Lazio.

Su Sky Sport Max calcio a tutte le ore: alle 14:30 Picerno-Catania per la Serie C, alle 17 la Ligue 1 con Monaco-PSG e alle 21 ancora Ligue 1 con Marsiglia-Tolosa.

Sky Sport Arena offre un intenso pomeriggio ovale e Premier: alle 14 Zebre Parma-Cardiff per lo United Rugby Championship, alle 16:10 test di spessore con Galles-Sudafrica nell’Autumn Nations Series; poi la Premier League con Everton-Newcastle alle 18:30 e Tottenham-Fulham alle 21.

Sulla finestra multicanale Sky Sport Mix alle 16 va in onda la Premier League con Sunderland-Bournemouth, per chi non vuole perdersi il calcio inglese.

La notte NBA è su Sky Sport Basket: alle 23 appuntamento con Minnesota-Boston, seguito nella notte alle 02:30 da Golden State-New Orleans, due sfide dal sapore di playoff.

Altre proposte: calcio no-stop su Dazn, Primavera su Sportitalia e Coppa del Mondo su Eurosport

Programmazione fittissima su Dazn. Nel pomeriggio di Serie A alle 15 si giocano Genoa-Verona e Parma-Udinese, alle 18 tocca a Juventus-Cagliari e in prima serata alle 20:45 ecco il big match Milan-Lazio. Per la Serie B, alle 15 si parte con un vero multiplex: Empoli-Bari, Pescara-Padova, Reggiana-Frosinone, Sudtirol-Avellino e Venezia-Mantova; a seguire Catanzaro-Virtus Entella alle 17:15 e Palermo-Carrarese alle 19:30. In serata grande volley: alle 20 Monza-Piacenza in SuperLega e alle 20:30 Perugia-Conegliano per la Serie A1 di Pallavolo Femminile.

Sull’emittente Sportitalia la nottata si apre alle 01:30 con la Liga Profesional argentina, match Central Cordoba-Estudiantes. Spazio ai giovani nella Primavera 1 con tre incontri: Parma-Napoli alle 11, Roma-Lecce alle 13 e Torino-Bologna alle 15.

La Coppa del Mondo di Sci Alpino è live anche su Eurosport: alle 18 la Copper Mountain. Slalom Gigante F (1a manche) e alle 21 la Copper Mountain. Slalom Gigante F (2a manche), per vivere integralmente la gara del Gigante femminile.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

