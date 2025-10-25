Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico

Dallo Slalom Gigante femminile di Soelden alla MotoGP in Malesia, passando per il GP del Messico di Formula 1 e una valanga di calcio e tennis su Sky, Rai, DAZN ed Eurosport

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Dallo Slalom Gigante femminile di Soelden alla MotoGP in Malesia, fino al GP del Messico di Formula 1: calcio, volley, rugby e tanto tennis completano un palinsesto per tutti i gusti.

Il grande sci e volley sulla Rai: Soelden e sfide di alto livello

Su Rai Sport la Coppa del Mondo di sci alpino apre una giornata intensa: alle 10:00 va in scena Soelden. Slalom Gigante F (1a manche), seguita alle 13:00 dalla decisiva Soelden. Slalom Gigante F (2a manche), per una mattinata tutta dedicata alla tecnica tra i pali stretti. Nel pomeriggio spazio al rugby con Roma-Padova (Serie A Elite) alle 14:30, prima di un doppio appuntamento ad alto tasso di spettacolo sotto rete: alle 18:00 in SuperLega maschile Grottazzolina-Verona e, in serata, alle 20:30 la Serie A1 femminile propone Novara-Conegliano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Grande motori su Sky: GP Malesia e Formula 1 dal Messico

Su Sky Sport MotoGP il weekend malese entra nel vivo: alle 05:00 appuntamento con GP Malesia di Moto3, quindi alle 09:00 i riflettori si spostano sulla classe regina con la gara della MotoGP nel GP Malesia.

Sky Sport 1 accompagna gli appassionati fin dall’alba: alle 05:00 GP Malesia di Moto3 e alle 09:00 la gara di MotoGP. Poi il tennis con le semifinali WTA 250 di Guangzhou alle 10:30 (1a Semifinale) e alle 12:30 (2a Semifinale). Nel pomeriggio Premier League con Chelsea-Sunderland alle 16:00 e Manchester United-Brighton alle 18:30. In serata il basket di Serie A con Derthona Basket-Trapani Shark alle 20:30, prima del grande appuntamento con i motori: alle 23:00 semafori accesi per la Formula 1 e il GP Messico.

Appuntamento interamente dedicato alla Formula 1 su Sky Sport F1 con il GP Messico alle 23:00, per vivere ogni dettaglio del weekend della massima serie a quattro ruote.

Tennis protagonista su Sky Sport Tennis: si parte alle 04:00 con la Finale del WTA 500 Tokyo, mentre alle 07:00 va in scena la 2a Semifinale dello stesso torneo. A seguire, a Guangzhou, le WTA 250 offrono due semifinali alle 10:30 (1a Semifinale) e alle 12:30 (2a Semifinale). Nel pomeriggio riflettori sull’ATP 500: a Vienna 1a Semifinale alle 15:00 e 2a Semifinale alle 16:30.

Su Sky Sport Arena il circuito ATP di fine stagione propone a Basilea la 1a Semifinale alle 15:00 e la 2a Semifinale alle 17:00. In prima serata spazio alla Premier League con Brentford-Liverpool alle 21:00, per una notte di grande calcio inglese.

Sky Sport Calcio apre il pomeriggio alle 13:00 con la Bundesliga 2 e Arminia Bielefeld-Elversberg. Alle 16:00 riflettori sulla Premier League con Newcastle-Fulham, mentre alle 18:30 tocca alla Bundesliga con Borussia Dortmund-Colonia. Chiusura tricolore alle 20:45 con la Serie A e Cremonese-Atalanta.

Sul fronte multisport di Sky Sport Max si parte alle 15:30 con la Bundesliga e il big match Borussia M.-Bayern, alle 18:30 il rugby dell’United Rugby Championship con Benetton Treviso-Stormers, quindi alle 21:05 la Ligue 1 con Lens-Olympique Marsiglia.

Basket a stelle e strisce e campionato italiano su Sky Sport Basket: alle 20:30 sfida di Serie A Derthona Basket-Trapani Shark, mentre nella notte NBA appuntamento imperdibile con Denver-Phoenix alle 02:00.

Il canale vetrina Sky Sport Mix offre un ricco menu: alle 14:30 la Serie C con Union Brescia-Albinoleffe, alle 18:30 l’URC con Leinster-Zebre, quindi alle 20:30 ancora Serie C con Forlì-Pineto.

Altre proposte: calcio su DAZN, sci su Eurosport e Sprint MotoGP su TV8

La Coppa del Mondo di sci alpino è in primo piano su Eurosport con il doppio appuntamento di Soelden: alle 10:00 Soelden. Slalom Gigante F (1a manche) e alle 13:00 Soelden. Slalom Gigante F (2a manche), per vivere integralmente la gara femminile tra i pali larghi.

Calendario fittissimo su DAZN: alle 15:00 la Serie A propone Parma-Como e Udinese-Lecce, mentre la Serie B presenta un vero e proprio multiplex con Avellino-Spezia, Monza-Reggiana, Sampdoria-Frosinone, Sudtirol-Cesena e Virtus Entella-Pescara. Nel pomeriggio, alle 17:15, si gioca Carrarese-Venezia; alle 18:00 riflettori sulla Serie A con Napoli-Inter; in serata spazio al volley femminile con Cuneo-Perugia alle 19:30 e al grande calcio con Catanzaro-Palermo sempre alle 19:30, prima del posticipo di A Cremonese-Atalanta alle 20:45.

Primavera 1 protagonista su Sportitalia: alle 11:00 in campo Cremonese-Inter, a seguire alle 13:00 Milan-Cesena e nel pomeriggio, alle 15:00, Roma-Torino, per una giornata completa dedicata ai talenti del vivaio.

Sui canali in chiaro spazio anche ai motori: su TV8 alle 09:00 appuntamento con la GP Malesia (Gara Sprint) della MotoGP, ideale antipasto della domenica di gare.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1

Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1

Dal GP degli Stati Uniti di Formula 1 e dal GP d’Australia di MotoGP a Roma-Inter e ...
Sport oggi in Tv 11 ottobre

Lo sport in TV oggi, sabato 11 ottobre: Djokovic domina le semifinali ATP a Shanghai e Norvegia-Israele in diretta

I migliori eventi sportivi di sabato 11 ottobre: dalle Qualificazioni Mondiali con E...
Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Lo sport in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere il Gp Stati Uniti in chiaro e gratis in Tv

Lo sport in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere il Gp Stati Uniti in chiaro e gratis in Tv

Scoprite i migliori eventi sportivi di domenica 19 ottobre 2025: dal GP degli Stati ...
Lo sport in TV oggi, venerdì 17 ottobre 2025: parte il weekend del GP di F1 degli Stati Uniti

Lo sport in TV oggi, venerdì 17 ottobre 2025: parte il weekend del GP di F1 degli Stati Uniti

I migliori eventi sportivi in onda oggi, venerdì 17 ottobre 2025: la Formula 1 in Te...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, grande volley e ciclismo

Lo sport in TV oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, grande volley e ciclismo

Eurolega con Virtus Bologna-Monaco su Sky Sport 1, Eurocup con Reyer Venezia su Sky ...
Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Finali di tennis da Shanghai e Wuhan su Sky, Superbike da Estoril e grande ciclismo ...
Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland

Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland

Un sabato di grande calcio tra Serie A, Premier e top campionati europei: tutte le p...
MotoGP Malesia, dove vederla in tv e in streaming: Biaggi Shock "Bagnaia via dalla Ducati"

MotoGP Malesia, dove vederla in tv gratis e in streaming: Biaggi shock "Bagnaia lascia Ducati"

L'incredibile indiscrezione di Max Biaggi lascia tutti attoniti: dove vedere il GP d...

ENEL

Obiettivo elettrificazione

Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile

LEGGI

Personaggi

Venus Williams

Venus Williams
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
Juliana Moreira

Juliana Moreira
Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963