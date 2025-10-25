Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico Dallo Slalom Gigante femminile di Soelden alla MotoGP in Malesia, passando per il GP del Messico di Formula 1 e una valanga di calcio e tennis su Sky, Rai, DAZN ed Eurosport

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Dallo Slalom Gigante femminile di Soelden alla MotoGP in Malesia, fino al GP del Messico di Formula 1: calcio, volley, rugby e tanto tennis completano un palinsesto per tutti i gusti.

Il grande sci e volley sulla Rai: Soelden e sfide di alto livello

Su Rai Sport la Coppa del Mondo di sci alpino apre una giornata intensa: alle 10:00 va in scena Soelden. Slalom Gigante F (1a manche), seguita alle 13:00 dalla decisiva Soelden. Slalom Gigante F (2a manche), per una mattinata tutta dedicata alla tecnica tra i pali stretti. Nel pomeriggio spazio al rugby con Roma-Padova (Serie A Elite) alle 14:30, prima di un doppio appuntamento ad alto tasso di spettacolo sotto rete: alle 18:00 in SuperLega maschile Grottazzolina-Verona e, in serata, alle 20:30 la Serie A1 femminile propone Novara-Conegliano.

Grande motori su Sky: GP Malesia e Formula 1 dal Messico

Su Sky Sport MotoGP il weekend malese entra nel vivo: alle 05:00 appuntamento con GP Malesia di Moto3, quindi alle 09:00 i riflettori si spostano sulla classe regina con la gara della MotoGP nel GP Malesia.

Sky Sport 1 accompagna gli appassionati fin dall’alba: alle 05:00 GP Malesia di Moto3 e alle 09:00 la gara di MotoGP. Poi il tennis con le semifinali WTA 250 di Guangzhou alle 10:30 (1a Semifinale) e alle 12:30 (2a Semifinale). Nel pomeriggio Premier League con Chelsea-Sunderland alle 16:00 e Manchester United-Brighton alle 18:30. In serata il basket di Serie A con Derthona Basket-Trapani Shark alle 20:30, prima del grande appuntamento con i motori: alle 23:00 semafori accesi per la Formula 1 e il GP Messico.

Appuntamento interamente dedicato alla Formula 1 su Sky Sport F1 con il GP Messico alle 23:00, per vivere ogni dettaglio del weekend della massima serie a quattro ruote.

Tennis protagonista su Sky Sport Tennis: si parte alle 04:00 con la Finale del WTA 500 Tokyo, mentre alle 07:00 va in scena la 2a Semifinale dello stesso torneo. A seguire, a Guangzhou, le WTA 250 offrono due semifinali alle 10:30 (1a Semifinale) e alle 12:30 (2a Semifinale). Nel pomeriggio riflettori sull’ATP 500: a Vienna 1a Semifinale alle 15:00 e 2a Semifinale alle 16:30.

Su Sky Sport Arena il circuito ATP di fine stagione propone a Basilea la 1a Semifinale alle 15:00 e la 2a Semifinale alle 17:00. In prima serata spazio alla Premier League con Brentford-Liverpool alle 21:00, per una notte di grande calcio inglese.

Sky Sport Calcio apre il pomeriggio alle 13:00 con la Bundesliga 2 e Arminia Bielefeld-Elversberg. Alle 16:00 riflettori sulla Premier League con Newcastle-Fulham, mentre alle 18:30 tocca alla Bundesliga con Borussia Dortmund-Colonia. Chiusura tricolore alle 20:45 con la Serie A e Cremonese-Atalanta.

Sul fronte multisport di Sky Sport Max si parte alle 15:30 con la Bundesliga e il big match Borussia M.-Bayern, alle 18:30 il rugby dell’United Rugby Championship con Benetton Treviso-Stormers, quindi alle 21:05 la Ligue 1 con Lens-Olympique Marsiglia.

Basket a stelle e strisce e campionato italiano su Sky Sport Basket: alle 20:30 sfida di Serie A Derthona Basket-Trapani Shark, mentre nella notte NBA appuntamento imperdibile con Denver-Phoenix alle 02:00.

Il canale vetrina Sky Sport Mix offre un ricco menu: alle 14:30 la Serie C con Union Brescia-Albinoleffe, alle 18:30 l’URC con Leinster-Zebre, quindi alle 20:30 ancora Serie C con Forlì-Pineto.

Altre proposte: calcio su DAZN, sci su Eurosport e Sprint MotoGP su TV8

La Coppa del Mondo di sci alpino è in primo piano su Eurosport con il doppio appuntamento di Soelden: alle 10:00 Soelden. Slalom Gigante F (1a manche) e alle 13:00 Soelden. Slalom Gigante F (2a manche), per vivere integralmente la gara femminile tra i pali larghi.

Calendario fittissimo su DAZN: alle 15:00 la Serie A propone Parma-Como e Udinese-Lecce, mentre la Serie B presenta un vero e proprio multiplex con Avellino-Spezia, Monza-Reggiana, Sampdoria-Frosinone, Sudtirol-Cesena e Virtus Entella-Pescara. Nel pomeriggio, alle 17:15, si gioca Carrarese-Venezia; alle 18:00 riflettori sulla Serie A con Napoli-Inter; in serata spazio al volley femminile con Cuneo-Perugia alle 19:30 e al grande calcio con Catanzaro-Palermo sempre alle 19:30, prima del posticipo di A Cremonese-Atalanta alle 20:45.

Primavera 1 protagonista su Sportitalia: alle 11:00 in campo Cremonese-Inter, a seguire alle 13:00 Milan-Cesena e nel pomeriggio, alle 15:00, Roma-Torino, per una giornata completa dedicata ai talenti del vivaio.

Sui canali in chiaro spazio anche ai motori: su TV8 alle 09:00 appuntamento con la GP Malesia (Gara Sprint) della MotoGP, ideale antipasto della domenica di gare.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

