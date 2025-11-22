Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi, sabato 22 novembre: dalla Formula 1 a Las Vegas, alla Premier League con Newcastle-Manchester City

Dal GP di Las Vegas alla Premier League con tante partite, passando per lo slalom di Gurgl e il grande rugby delle Autumn Nations Series.

Lo sport in TV oggi, sabato 22 novembre: dalla Formula 1 a Las Vegas, alla Premier League con Newcastle-Manchester City

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Dal GP Las Vegas di Formula 1 all’attesissima Napoli-Atalanta di Serie A, passando per lo slalom maschile di Gurgl in Coppa del Mondo e un ricco menu di rugby internazionale.

Rai tra rugby azzurro e Coppa del Mondo di sci: Italia-Cile e lo Slalom di Gurgl

Alle 10:30 su Rai 2 spazio alla Coppa del Mondo di sci alpino con la Gurgl. Slalom M (1a manche), appuntamento che inaugura la giornata tra i rapidissimi pali stretti.

Nel primo pomeriggio, alle 13:30 su Rai Sport, si decide tutto con la Gurgl. Slalom M (2a manche), la run conclusiva che assegna la vittoria.

Alle 18:00 su Rai Sport riflettori sul grande volley di SuperLega con Cisterna-Milano, sfida che promette equilibrio e scambi spettacolari.

Chiusura di serata alle 21:00 su Rai Sport con il rugby dell’Autumn Nations Series: Italia-Cile, prova utile per testare la condizione degli Azzurri contro un avversario sempre combattivo.

Grande sport su Sky: Napoli-Atalanta e il fascino del GP di Las Vegas

Sul canale Sky Sport 1 il palinsesto è da maratona: alle 05:00 il GP Las Vegas di Formula 1, poi Premier League con Burnley-Chelsea alle 13:30, Liverpool-Nottingham Forest alle 16:00 e Newcastle-Manchester City alle 18:30, fino alla Serie A con Napoli-Atalanta alle 20:45.

Su Sky Sport Calcio si parte dalla Zweite Liga con Paderborn-Hannover alle 13:00, quindi Premier League con Bournemouth-West Ham alle 16:00 e ancora Newcastle-Manchester City alle 18:30, prima della Serie A Napoli-Atalanta alle 20:45; in coda, spazio al calcio femminile con la Calcio National Women’s Soccer League 2025 Finale alle 02:00.

Sky Sport Mix alterna calcio europeo e rugby: alle 16:00 Bournemouth-West Ham dalla Premier, alle 18:30 Colonia-Eintracht per la Bundesliga e alle 21:10 l’Autumn Nations Series con Francia-Australia.

Giornata ricchissima su Sky Sport Arena: alle 13:00 la Bundesliga 2 con Paderborn-Hannover, alle 16:10 il test-match Galles-Nuova Zelanda, alle 18:40 Irlanda-Sudafrica e alle 21:10 ancora rugby con Italia-Cile.

Il racconto integrale del Circus su Sky Sport F1 con il GP Las Vegas alle 05:00.

Basket protagonista su Sky Sport Basket con Trento-Treviso alle 18:15 per la Serie A e, in notturna, NBA con Orlando-New York alle 23:00.

Al Sky Sport Tennis semifinale day dell’ATP Bergamo Challenger: 1a Semifinale alle 18:00 e 2a Semifinale alle 20:00.

Su Sky Sport Max tre appuntamenti di alto profilo tra Bundesliga, Serie C e Ligue 1: Bayern Monaco-Friburgo alle 15:30, Ravenna-Gubbio alle 17:30 e PSG-Le Havre alle 21:05.

L’appuntamento di Serie A Basket Trento-Treviso è proposto anche su Cielo alle 18:15.

Altre proposte: su Dazn la Serie A e B, su Sportitalia la Primavera, su Eurosport lo slalom

Calcio no-stop su Dazn: in Serie A alle 15:00 Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna, alle 18:00 Fiorentina-Juventus e alle 20:45 ancora Napoli-Atalanta; in Serie B alle 15:00 triplo appuntamento con Avellino-Empoli, Carrarese-Reggiana e Virtus Entella-Palermo, poi Padova-Venezia alle 17:15 e Bari-Frosinone alle 19:30.

Vetrina sui giovani su Sportitalia con il campionato Primavera 1: alle 11:00 Napoli-Frosinone, alle 13:00 Juventus-Roma e alle 15:00 Fiorentina-Milan; a mezzanotte spazio al campionato argentino con Velez Sarsfield-Argentinos Jrs..

Gli appassionati di sci trovano su Eurosport lo slalom di Gurgl: alle 10:30 la Gurgl. Slalom M (1a manche) e alle 13:30 la Gurgl. Slalom M (2a manche) della Coppa del Mondo.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

