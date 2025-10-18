Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1 Dal GP degli Stati Uniti di Formula 1 e dal GP d’Australia di MotoGP a Roma-Inter e alla Supercoppa Italiana di volley su Rai 2. Questo sabato si accende con lo sport.

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi, con oltre cinquanta appuntamenti per tutti i gusti: dal fascino della Formula 1 – GP Stati Uniti e della MotoGP – GP Australia al grande calcio con Roma-Inter. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Il grande volley sulla Rai: Supercoppa Italiana Conegliano-Milano

Alle 17:30 su Rai 2 spazio alla Supercoppa Italiana di pallavolo femminile con Conegliano-Milano, una sfida che promette intensità e colpi di scena tra due realtà di vertice del movimento italiano.

Alle 16:30 su Rai Sport il rugby di Serie A Elite propone Mogliano Veneto-Rovigo, confronto che mette in campo tradizione e fisicità nel massimo campionato nazionale.

Grande sport su Sky: Roma-Inter e il GP degli Stati Uniti protagonisti

Su Sky Sport 1 giornata densissima: alle 02:00 Moto3 – GP Australia, alle 03:15 Moto2 – GP Australia e alle 05:00 e 06:00 MotoGP – GP Australia; a seguire alle 12:00 ATP 250 Almaty – 1a Semifinale, alle 14:00 Superbike – GP Spagna, alle 16:00 Premier League – Manchester City-Everton, alle 19:00 Formula 1 – GP Stati Uniti, alle 20:45 Serie A – Roma-Inter e alle 23:00 ancora Formula 1 – GP Stati Uniti.

Su Sky Sport Calcio pomeriggio e sera di grande Premier e Bundesliga prima della Serie A: alle 13:30 Nottingham F.-Chelsea, alle 16:00 Brighton-Newcastle, alle 18:30 FC Bayern Monaco-Borussia Dortmund e alle 20:45 Roma-Inter.

Su Sky Sport F1 doppio appuntamento con la massima serie dell’automobilismo: alle 19:00 e alle 23:00 GP Stati Uniti, per seguire ogni fase clou del weekend texano.

Su Sky Sport MotoGP notte e mattinata dedicate alle due ruote: alle 02:00 Moto3 – GP Australia, alle 03:15 Moto2 – GP Australia, alle 05:00 e 06:00 MotoGP – GP Australia; nel pomeriggio, alle 14:00, spazio alla Superbike – GP Spagna.

Su Sky Sport Tennis il menù è ricchissimo: alle 05:00 WTA 250 Osaka – Finale, alle 09:00 WTA 500 Ningbo – 1a Semifinale, alle 12:00 ATP 250 Almaty – 1a Semifinale, alle 14:30 ATP 250 Stoccolma – 1a Semifinale, alle 15:30 ATP 250 Bruxelles – 1a Semifinale e alle 17:30 ATP 250 Bruxelles – 2a Semifinale.

Su Sky Sport Max spazio al circuito ATP: alle 12:00 ATP 250 Almaty – 1a Semifinale e alle 15:00 ATP 250 Almaty – 2a Semifinale.

Su Sky Sport Mix tennis e calcio francese: alle 14:30 ATP 250 Stoccolma – 1a Semifinale, alle 18:00 ATP 250 Stoccolma – 2a Semifinale e alle 21:00 Marsiglia-Le Havre.

Su Sky Sport Arena giornata poliedrica tra tennis, Bundesliga, Premier e rugby: alle 09:00 WTA 500 Ningbo – 1a Semifinale, alle 11:30 WTA 500 Ningbo – 2a Semifinale, alle 15:30 Mainz-Bayer Leverkusen, alle 18:30 Fulham-Arsenal e alle 20:45 Zebre-Stormers per l’United Rugby Championship.

Altre proposte: MotoGP su TV8, calcio su Dazn e Primavera 1 su Sportitalia

Su Dazn il pomeriggio si apre alle 15:00 con una raffica di sfide: Lecce-Sassuolo, Pisa-Verona, Frosinone-Monza, Mantova-Sudtirol, Pescara-Carrarese e Reggiana-Bari; alle 17:15 tocca a Juve Stabia-Avellino, alle 18:00 ecco Torino-Napoli, alle 19:30 Spezia-Cesena e in chiusura, alle 20:45, il big match Roma-Inter.

Su Sportitalia spazio alla Primavera 1 e al grande calcio argentino: alle 01:30 Talleres-River Plate, alle 11:00 Inter-Napoli, alle 13:00 Monza-Juventus e alle 15:00 Bologna-Fiorentina.

Su TV8 doppio appuntamento motori: alle 13:00 MotoGP – GP Australia e alle 19:00 Formula 1 – GP Stati Uniti, per vivere le emozioni di due campionati iconici.

Su Eurosport pomeriggio a due ruote con il ciclismo: alle 14:00 Tour of Holland – 4a tappa, tappa adatta agli amanti della strategia e degli scatti finali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

