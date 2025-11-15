Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi, sabato 15 novembre: Sinner infiamma le ATP Finals e la MotoGP chiude col circuito di Valencia

Dalle semifinali delle ATP Finals a Torino alla MotoGP di Valencia e al grande rugby dell’Autumn Nations Series: una giornata imperdibile tra Rai, Sky e le altre reti.

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, sabato 15 novembre: Sinner infiamma le ATP Finals e la MotoGP chiude col circuito di Valencia

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi, con appuntamenti in grado di soddisfare tutti i gusti: dalle semifinali delle ATP Finals con Sinner a Torino alla MotoGP di Valencia, passando per il grande rugby dell’Autumn Nations Series e il calcio internazionale tra qualificazioni e campionati.

Il grande tennis sulla Rai: Sinner-De Minaur illumina il pomeriggio

Su Rai 2, la mattina si apre alle 10:00 con la Coppa del Mondo – Levi. Slalom F (1a manche), un classico del calendario di sci alpino che mette in scena la tecnica pura dello slalom tra i pali di Levi. Nel pomeriggio, alle 14:00, spazio al grande tennis con ATP Finals Torino 2025 – Semifinali: Sinner-De Minaur, match che vale un posto in finale nel torneo dei Maestri.

Rai Sport propone una ricca maratona multisport: alle 13:00 la Coppa del Mondo – Levi. Slalom F (2a manche) decide la gara tra i rapid gates; alle 14:00 è tempo di rugby con Autumn Nations Series: Italia-Sudafrica, test di altissimo livello per gli Azzurri contro i campioni del mondo. La palla vola poi sui parquet: alle 18:00 in SuperLega va in scena Padova-Milano, mentre alle 20:30, per la Serie A1 femminile, riflettori su Milano-Novara.

Grande sport su Sky: ATP Finals, MotoGP e rugby da non perdere

Su Sky Sport Tennis, giornata interamente dedicata alle ATP Finals Torino 2025: alle 12:00 il Doppio (1a Semifinale), alle 14:30 il Singolo (1a Semifinale), poi dalle 18:00 il Doppio (2a Semifinale) e alle 20:30 il Singolo (2a Semifinale). Un percorso completo verso la finalissima tra i migliori del mondo.

Sky Sport 1 intreccia rugby, tennis e NBA: alle 13:40 Autumn Nations Series: Italia-Sudafrica, alle 16:10 Inghilterra-Nuova Zelanda, due classici ad altissima intensità; in serata focus anche sul tennis con le ATP Finals, alle 18:10 il Doppio (2a Semifinale) e alle 20:30 il Singolo (2a Semifinale); chiusura a stelle e strisce alle 23:00 con NBA: Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies.

Motori protagonisti su Sky Sport MotoGP: alle 15:00 il GP Comunitat Valenciana di MotoGP, ultimo atto della stagione sul circuito di Valencia, appuntamento sempre ricco di sorprese e strategie.

Calcio no stop su Sky Sport Calcio con la formula multischermo di Diretta Gol delle Qualificazioni Mondiali 2026: si parte alle 18:00 e si prosegue alle 20:45, per non perdere neanche un gol della serata internazionale.

Su Sky Sport Max riflettori sul grande calcio europeo e sulla Serie C: alle 15:00 Kazakhstan-Belgio per le Qualificazioni Mondiali 2026; alle 17:30 Rimini-Ascoli e alle 20:30 Sambenedettese-Ternana, due sfide dal sapore intenso del calcio italiano.

Basket protagonista su Sky Sport Basket: alle 19:30 Torneo Internacional De La Linea: Italia-Francia di Basket Femminile, occasione interessante per valutare la condizione delle azzurre; in seconda serata, alle 23:00, scintille NBA con Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies.

Palinsesto ricchissimo di rugby su Sky Sport Arena: alle 13:40 Italia-Sudafrica, alle 16:10 Inghilterra-Nuova Zelanda, alle 18:40 Galles-Giappone e alle 21:10 Irlanda-Australia, un tour globale tra test match di alto livello dell’Autumn Nations Series.

Spazio anche a un altro grande incrocio ovale su Sky Sport Mix: alle 21:10 Francia-Fiji, per completare la panoramica internazionale del weekend.

Altre proposte: MotoGP in chiaro e calcio internazionale su Sportitalia e Cielo

Su Sportitalia serata argentina con la Liga Profesional: alle 21:00 Godoy Cruz-Deportivo Riestra, poi a seguire, nella notte alle 01:30, Independiente-Rosario Central. Due incroci dal sapore sudamericano per chi ama il calcio d’Oltreoceano.

La MotoGP corre anche in chiaro su TV8: alle 15:00 appuntamento con il GP Comunitat Valenciana, occasione perfetta per vivere l’ultimo gran premio della stagione senza perdere un sorpasso.

Calcio internazionale su Cielo: alle 20:45 spazio alle Qualificazioni Mondiali 2026 con Svizzera-Svezia, sfida dal grande equilibrio che può indirizzare la classifica del girone.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

