Lo sport in TV oggi, sabato 11 ottobre: Djokovic domina le semifinali ATP a Shanghai, e prosegue la serie A femminile I migliori eventi sportivi di sabato 11 ottobre: dalle Qualificazioni Mondiali con Estonia-Italia su Rai 1 alle semifinali dell’ATP 1000 Shanghai su Sky.

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Tra le proposte spiccano le Qualificazioni Mondiali con Estonia-Italia, le semifinali dell’ATP 1000 Shanghai e la classica di ciclismo Il Lombardia, senza dimenticare la Superbike a Estoril.

Grande calcio sulla Rai: Estonia-Italia illumina la prima serata

Alle 20:45 su Rai 1 le Qualificazioni Mondiali 2026: Estonia-Italia catalizzano l’attenzione della serata: una sfida tra nazionali che promette intensità e ritmo, perfetta per chiudere il sabato all’insegna del grande calcio.

Alle 10:25 su Rai Sport spazio al Il Lombardia, una delle grandi classiche del calendario del ciclismo, ideale per gli appassionati di corse di un giorno e fondisti.

Alle 14:00 Il Lombardia si sposta su Rai 2, per seguire un’altra finestra dedicata alla gara che anima le strade con i migliori specialisti delle classiche.

Alle 14:30 su Rai Sport il massimo campionato ovale propone Serie A Elite: Viadana-Mogliano Veneto, partita dal sapore intenso tra due club storici del movimento.

Alle 17:30 su Rai Sport c’è Serie A (Calcio Femminile): Fiorentina-Inter, un incrocio di alto profilo che mette di fronte due realtà ambiziose del massimo campionato.

Alle 20:30 su Rai Sport appuntamento con la grande pallavolo: Serie A1 (Pallavolo Femminile): Scandicci-Perugia, sfida che promette spettacolo tra attacchi pesanti e difese organizzate.

Grande sport su Sky: Spagna-Georgia e semifinali a Shanghai

Su Sky Sport 1 giornata ricchissima: alle 10:30 ATP 1000 Shanghai: 1a Semifinale e alle 13:00 ATP 1000 Shanghai: 2a Semifinale; a seguire, alle 15:00, i motori con la Superbike: GP Estoril. Nel tardo pomeriggio, alle 18:15, palla a due per Serie A (Basket): Varese-Olimpia Milano, prima della serata di qualificazioni alle 20:45 con Qualificazioni Mondiali 2026: Spagna-Georgia.

Su Sky Sport Mix mattinata tennistica alle 10:30 con ATP 1000 Shanghai: 1a Semifinale e alle 13:00 con ATP 1000 Shanghai: 2a Semifinale, quindi rugby alle 16:00 con United Rugby Championship: Ospreys-Zebre, per un pomeriggio di impatti, touche e mischie.

Su Sky Sport Tennis si vive la corsa al titolo di Shanghai: alle 10:30 ATP 1000 Shanghai: 1a Semifinale e alle 13:00 ATP 1000 Shanghai: 2a Semifinale, due incroci da non perdere per gli amanti dei grandi scambi sul cemento cinese.

Su Sky Sport MotoGP rombano i motori: alle 15:00 via alla Superbike: GP Estoril, tappa che esalta staccate e sorpassi in uno dei tracciati più tecnici del calendario.

Su Sky Sport Basket alle 18:15 la tradizione del campionato italiano con Serie A: Varese-Olimpia Milano, match dal grande fascino tra due piazze storiche.

Su Sky Sport Calcio pomeriggio e sera a tinte azzurre e internazionali: alle 14:30 Serie C: Juventus Next Gen-Campobasso, alle 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Norvegia-Israele e alle 20:45 il meglio in contemporanea con Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol.

Su Sky Sport Max alle 17:30 spazio alla terza serie con Serie C: L.R. Vicenza-Virtus Verona, derby veneto dal sapore intenso e grande tifo.

Su Sky Sport Arena mattinata al femminile con il WTA: alle 11:00 WTA 1000 Wuhan: 1a Semifinale e alle 12:30 WTA 1000 Wuhan: 2a Semifinale. Nel pomeriggio ovale alle 16:00 con United Rugby Championship: Benetton Treviso-Lions, poi alle 18:00 si torna al calcio con Qualificazioni Mondiali 2026: Ungheria-Armenia.

Altre proposte: Il Lombardia su Eurosport, Superbike su TV8 e calcio su Sportitalia

Alle 10:30 su Eurosport 2 va in scena il Il Lombardia, appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo che amano la tattica e i saliscendi delle classiche.

Alle 15:00 su TV8 appuntamento con le due ruote grazie alla Superbike: GP Estoril, una finestra perfetta per chi vuole vivere l’adrenalina delle derivate di serie.

Su Sportitalia spazio alla Liga Profesional: nella notte alle 03:15 Velez Sarfield-Rosario Central, mentre in chiusura di giornata alle 23:00 Banfield-Racing, due sfide che raccontano il weekend calcistico con toni e ritmi sudamericani.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV



