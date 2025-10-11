Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lo sport in TV oggi, sabato 11 ottobre: Djokovic domina le semifinali ATP a Shanghai, e prosegue la serie A femminile

I migliori eventi sportivi di sabato 11 ottobre: dalle Qualificazioni Mondiali con Estonia-Italia su Rai 1 alle semifinali dell’ATP 1000 Shanghai su Sky.

Lo sport in TV oggi, sabato 11 ottobre: Djokovic domina le semifinali ATP a Shanghai, e prosegue la serie A femminile

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Tra le proposte spiccano le Qualificazioni Mondiali con Estonia-Italia, le semifinali dell’ATP 1000 Shanghai e la classica di ciclismo Il Lombardia, senza dimenticare la Superbike a Estoril.

Grande calcio sulla Rai: Estonia-Italia illumina la prima serata

Alle 20:45 su Rai 1 le Qualificazioni Mondiali 2026: Estonia-Italia catalizzano l’attenzione della serata: una sfida tra nazionali che promette intensità e ritmo, perfetta per chiudere il sabato all’insegna del grande calcio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Alle 10:25 su Rai Sport spazio al Il Lombardia, una delle grandi classiche del calendario del ciclismo, ideale per gli appassionati di corse di un giorno e fondisti.

Alle 14:00 Il Lombardia si sposta su Rai 2, per seguire un’altra finestra dedicata alla gara che anima le strade con i migliori specialisti delle classiche.

Alle 14:30 su Rai Sport il massimo campionato ovale propone Serie A Elite: Viadana-Mogliano Veneto, partita dal sapore intenso tra due club storici del movimento.

Alle 17:30 su Rai Sport c’è Serie A (Calcio Femminile): Fiorentina-Inter, un incrocio di alto profilo che mette di fronte due realtà ambiziose del massimo campionato.

Alle 20:30 su Rai Sport appuntamento con la grande pallavolo: Serie A1 (Pallavolo Femminile): Scandicci-Perugia, sfida che promette spettacolo tra attacchi pesanti e difese organizzate.

Grande sport su Sky: Spagna-Georgia e semifinali a Shanghai

Su Sky Sport 1 giornata ricchissima: alle 10:30 ATP 1000 Shanghai: 1a Semifinale e alle 13:00 ATP 1000 Shanghai: 2a Semifinale; a seguire, alle 15:00, i motori con la Superbike: GP Estoril. Nel tardo pomeriggio, alle 18:15, palla a due per Serie A (Basket): Varese-Olimpia Milano, prima della serata di qualificazioni alle 20:45 con Qualificazioni Mondiali 2026: Spagna-Georgia.

Su Sky Sport Mix mattinata tennistica alle 10:30 con ATP 1000 Shanghai: 1a Semifinale e alle 13:00 con ATP 1000 Shanghai: 2a Semifinale, quindi rugby alle 16:00 con United Rugby Championship: Ospreys-Zebre, per un pomeriggio di impatti, touche e mischie.

Su Sky Sport Tennis si vive la corsa al titolo di Shanghai: alle 10:30 ATP 1000 Shanghai: 1a Semifinale e alle 13:00 ATP 1000 Shanghai: 2a Semifinale, due incroci da non perdere per gli amanti dei grandi scambi sul cemento cinese.

Su Sky Sport MotoGP rombano i motori: alle 15:00 via alla Superbike: GP Estoril, tappa che esalta staccate e sorpassi in uno dei tracciati più tecnici del calendario.

Su Sky Sport Basket alle 18:15 la tradizione del campionato italiano con Serie A: Varese-Olimpia Milano, match dal grande fascino tra due piazze storiche.

Su Sky Sport Calcio pomeriggio e sera a tinte azzurre e internazionali: alle 14:30 Serie C: Juventus Next Gen-Campobasso, alle 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Norvegia-Israele e alle 20:45 il meglio in contemporanea con Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol.

Su Sky Sport Max alle 17:30 spazio alla terza serie con Serie C: L.R. Vicenza-Virtus Verona, derby veneto dal sapore intenso e grande tifo.

Su Sky Sport Arena mattinata al femminile con il WTA: alle 11:00 WTA 1000 Wuhan: 1a Semifinale e alle 12:30 WTA 1000 Wuhan: 2a Semifinale. Nel pomeriggio ovale alle 16:00 con United Rugby Championship: Benetton Treviso-Lions, poi alle 18:00 si torna al calcio con Qualificazioni Mondiali 2026: Ungheria-Armenia.

Altre proposte: Il Lombardia su Eurosport, Superbike su TV8 e calcio su Sportitalia

Alle 10:30 su Eurosport 2 va in scena il Il Lombardia, appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo che amano la tattica e i saliscendi delle classiche.

Alle 15:00 su TV8 appuntamento con le due ruote grazie alla Superbike: GP Estoril, una finestra perfetta per chi vuole vivere l’adrenalina delle derivate di serie.

Su Sportitalia spazio alla Liga Profesional: nella notte alle 03:15 Velez Sarfield-Rosario Central, mentre in chiusura di giornata alle 23:00 Banfield-Racing, due sfide che raccontano il weekend calcistico con toni e ritmi sudamericani.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Lo sport in TV oggi, martedì 7 ottobre 2025: la Tre Valli Varesine domina la giornata con il tennis

Lo sport in TV oggi, martedì 7 ottobre 2025: la Tre Valli Varesine domina la giornata con il tennis

Scoprite i migliori eventi sportivi di martedì 7 ottobre 2025: dal WTA 1000 di Wuhan...
Lo sport in TV oggi, giovedì 9 ottobre 2025: gli Azzurri sfidano gli Stati Uniti, grandi scontri in coppa per le italiane

Lo sport in TV oggi, giovedì 9 ottobre 2025: gli Azzurri sfidano gli Stati Uniti, grandi scontri in coppa per le italiane

I migliori eventi sportivi disponibili in TV oggi, giovedì 9 ottobre 2025: la Nazion...
Lo sport in TV oggi, venerdì 10 ottobre 2025: l'Italia U21 affronta la Svezia per gli Europei 2027

Lo sport in TV oggi, venerdì 10 ottobre 2025: l'Italia U21 affronta la Svezia per gli Europei 2027

Gli eventi sportivi da non perdere oggi, venerdì 10 ottobre, in TV: dall’Italia U21 ...
Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio

Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio

Tanti appuntamenti sportivi per oggi, venerdì 3 ottobre 2025: Bologna sfida Valencia...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 8 ottobre 2025: Musetti a Shanghai e due italiane in coppa

Lo sport in TV oggi, mercoledì 8 ottobre 2025: Musetti a Shanghai e due italiane in coppa

I grandi appuntamenti sportivi da vedere in televisione: il tennista italiano agli o...
Il calcio in TV oggi, cosa vedere sabato 11 ottobre: l'Italia lotta per la qualificazione ai mondiali contro l'Estonia

Il calcio in TV oggi, cosa vedere sabato 11 ottobre: l'Italia lotta per la qualificazione ai mondiali contro l'Estonia

Qualificazioni Mondiali in primo piano: Estonia-Italia su Rai 1, Spagna-Georgia e Di...
Jannik Sinnet

Sinner–Altamaier in diretta Tv, Masters 1000 Shanghai: nuova data, dove vederla e orario. L'assalto ad Alcaraz

Reduce dal trionfo all’ATP 500 di Pechino, il tennista altoatesino debutterà al Mate...
Sinner-Griekspoor, match in Tv gratis dove vederlo

Sinner-Tallon Griekspoor oggi in diretta tv, Master 1000 Shanghai: dove vederla in chiaro, orario, la bordata di Jannik a Zverev

Dove seguire oggi - domenica 5 ottobre - il terzo turno del torneo di Shanghai: dal ...

Manifest Skin

Prendersi cura di sé

Il rituale della skincare e la consapevolezza della bellezza

LEGGI

Personaggi

Fabio Fognini

Fabio Fognini
Alvise Rigo

Alvise Rigo
Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti
Venus Williams

Venus Williams

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963