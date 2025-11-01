Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta

Dal big match di Serie A Cremonese-Juventus su Sky alle WTA Finals di Riyadh e alle semifinali di Parigi-Bercy, passando per i Test Match di rugby e il volley su Rai Sport

Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Tra calcio italiano ed europeo, grande tennis tra Parigi e Riyadh e una ricca proposta di rugby e volley, ce n’è davvero per tutti i gusti: dalla Serie A con Cremonese-Juventus alle WTA Finals, fino ai Test Match come Irlanda-Nuova Zelanda.

Il grande volley sulla Rai: Bergamo-Conegliano chiude la serata

Alle 14:30 su Rai Sport il rugby di Serie A Elite propone Padova-Rovigo, una sfida di spessore che apre un pomeriggio ricco di appuntamenti ovali e non.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Alle 18 su Rai Sport spazio alla SuperLega maschile con Cuneo-Piacenza, anticipo di livello tra due piazze storiche del volley italiano.

Alle 20:30 su Rai Sport grande chiusura con la Serie A1 femminile: Bergamo-Conegliano, un classico del volley rosa che mette di fronte tradizione e ambizione.

Grande sport su Sky: Cremonese-Juventus e le semifinali di Parigi-Bercy

Su Sky Sport 1 giornata all’insegna del grande tennis con l’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: alle 7 1a Semifinale, alle 9 2a Semfinale, quindi ancora spazio alla 1a Semifinale alle 12:30 e alle 14:30, prima della 2a Semifinale alle 17. In serata, alle 20:45, riflettori sul calcio di Serie A con Cremonese-Juventus.

Sky Sport Max apre la mattina di tennis con il WTA 250 Jiangxi: alle 7 1a Semifinale e alle 9 2a Semifinale. Nel pomeriggio il calcio internazionale: alle 16 Nottingham Forest-Manchester United dalla Premier League, alle 18:30 la Bundesliga con Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. In prima serata, alle 21, ovale protagonista con il Test Match Irlanda-Nuova Zelanda.

Su Sky Sport Tennis doppio binario tra Cina e Arabia Saudita: alle 7 1a Semifinale e alle 9 2a Semifinale del WTA 250 Jiangxi; poi, dalle WTA Finals di Riyadh, alle 13:30 Round Robin Match 1 Doppio, alle 15:45 Cerimonia Inaugurale, alle 16 Round Robin Match 1 Singolare, alle 18 Round Robin Match 2 Singolare e alle 20:15 Round Robin Match 2 Doppio.

Il canale Sky Sport Calcio propone un ricco pomeriggio: alle 13 la Bundesliga 2 con Karlsruhe-Schalke, alle 16 la Premier League con Burnley-Arsenal, alle 18:30 ancora Premier con Tottenham-Chelsea, prima di tornare alla Serie A alle 20:45 con Cremonese-Juventus.

Su Sky Sport Arena rugby e Premier League: alle 16:10 il Test Match Inghilterra-Australia, alle 18:40 Scozia-Stati Uniti, quindi alle 21 dal massimo campionato inglese Liverpool-Aston Villa.

Basket protagonista su Sky Sport Basket: alle 18:15 la Serie A con Dinamo Sassari-Udine, alle 22 l’NBA con Milwaukee Bucks-Sacramento Kings, e nella notte alle 3 Dallas Mavericks-Detroit Pistons.

Sul mosaico Sky Sport Mix spazio alla Ligue 1: alle 21 in campo AJ Auxerre-Olympique Marsiglia.

Altre proposte: Serie A e Primavera su Dazn e Sportitalia

La giornata calcistica di DAZN parte alle 12:30 con la Serie B Avellino-Reggiana, prosegue alle 15 con un doppio appuntamento in B, Carrarese-Frosinone e Padova-Sudtirol, e con la Serie A Udinese-Atalanta. Alle 17:15 in B tocca a Virtus Entella-Empoli, alle 18 in A ecco Napoli-Como, alle 19:30 in B Palermo-Pescara, prima della grande serata di A alle 20:45 con Cremonese-Juventus.

Su Sportitalia spazio ai talenti del vivaio con la Primavera 1: alle 11 Napoli-Juventus, alle 13 Inter-Frosinone e alle 15 Fiorentina-Parma per un tris che anima l’intera fascia diurna.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico

Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico

Dallo Slalom Gigante femminile di Soelden alla MotoGP in Malesia, passando per il GP...
Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1

Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1

Dal GP degli Stati Uniti di Formula 1 e dal GP d’Australia di MotoGP a Roma-Inter e ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV

Scoprite le migliori partite di sabato 1 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv

Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv

Dalla Coppa del Mondo di sci da Soelden su Rai Sport ed Eurosport al GP del Messico ...
Lo sport in TV oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Parigi Cobolli si gioca già tutto. Tanto calcio e basket internazionale

Lo sport in TV oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Parigi Cobolli si gioca già tutto. Tanto calcio e basket internazionale

I migliori eventi sportivi in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Bercy il tennist...
Lo sport in TV oggi, giovedì 30 ottobre 2025: nuovo ostacolo per Jannik Sinner, sul campo lo aspetta Cerundolo

Lo sport in TV oggi, giovedì 30 ottobre 2025: nuovo ostacolo per Jannik Sinner, sul campo lo aspetta Cerundolo

Gli eventi sportivi in onda oggi, giovedì 30 ottobre 2025: il grande basket di Eurol...
Lo sport in TV oggi, lunedì 20 ottobre 2025: super volley e una sfida dura per la Virtus (dopo il caso Vildoza)

Lo sport in TV oggi, lunedì 20 ottobre 2025: super volley e una sfida dura per la Virtus (dopo il caso Vildoza)

I migliori eventi sportivi in onda oggi, lunedì 20 ottobre 2025: oltre al calcio di ...
Parigi Bercy, oggi tocca a Jannik Sinner (che può tornare numero 1). Derby azzurro tra Sonego e Musetti

Parigi Bercy, oggi tocca a Jannik Sinner (che può tornare numero 1). Derby azzurro tra Sonego e Musetti

Lo sport in onda oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, in TV: Serie A, volley, basket NBA...

Gattinoni Travel

Idee di viaggio da vivere

Lisbona, New York, Oman, Costa Rica e tante altre destinazioni

LEGGI

Personaggi

Venus Williams

Venus Williams
Alvise Rigo

Alvise Rigo
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963