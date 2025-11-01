Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta Dal big match di Serie A Cremonese-Juventus su Sky alle WTA Finals di Riyadh e alle semifinali di Parigi-Bercy, passando per i Test Match di rugby e il volley su Rai Sport

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Tra calcio italiano ed europeo, grande tennis tra Parigi e Riyadh e una ricca proposta di rugby e volley, ce n’è davvero per tutti i gusti: dalla Serie A con Cremonese-Juventus alle WTA Finals, fino ai Test Match come Irlanda-Nuova Zelanda.

Il grande volley sulla Rai: Bergamo-Conegliano chiude la serata

Alle 14:30 su Rai Sport il rugby di Serie A Elite propone Padova-Rovigo, una sfida di spessore che apre un pomeriggio ricco di appuntamenti ovali e non.

Alle 18 su Rai Sport spazio alla SuperLega maschile con Cuneo-Piacenza, anticipo di livello tra due piazze storiche del volley italiano.

Alle 20:30 su Rai Sport grande chiusura con la Serie A1 femminile: Bergamo-Conegliano, un classico del volley rosa che mette di fronte tradizione e ambizione.

Grande sport su Sky: Cremonese-Juventus e le semifinali di Parigi-Bercy

Su Sky Sport 1 giornata all’insegna del grande tennis con l’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: alle 7 1a Semifinale, alle 9 2a Semfinale, quindi ancora spazio alla 1a Semifinale alle 12:30 e alle 14:30, prima della 2a Semifinale alle 17. In serata, alle 20:45, riflettori sul calcio di Serie A con Cremonese-Juventus.

Sky Sport Max apre la mattina di tennis con il WTA 250 Jiangxi: alle 7 1a Semifinale e alle 9 2a Semifinale. Nel pomeriggio il calcio internazionale: alle 16 Nottingham Forest-Manchester United dalla Premier League, alle 18:30 la Bundesliga con Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. In prima serata, alle 21, ovale protagonista con il Test Match Irlanda-Nuova Zelanda.

Su Sky Sport Tennis doppio binario tra Cina e Arabia Saudita: alle 7 1a Semifinale e alle 9 2a Semifinale del WTA 250 Jiangxi; poi, dalle WTA Finals di Riyadh, alle 13:30 Round Robin Match 1 Doppio, alle 15:45 Cerimonia Inaugurale, alle 16 Round Robin Match 1 Singolare, alle 18 Round Robin Match 2 Singolare e alle 20:15 Round Robin Match 2 Doppio.

Il canale Sky Sport Calcio propone un ricco pomeriggio: alle 13 la Bundesliga 2 con Karlsruhe-Schalke, alle 16 la Premier League con Burnley-Arsenal, alle 18:30 ancora Premier con Tottenham-Chelsea, prima di tornare alla Serie A alle 20:45 con Cremonese-Juventus.

Su Sky Sport Arena rugby e Premier League: alle 16:10 il Test Match Inghilterra-Australia, alle 18:40 Scozia-Stati Uniti, quindi alle 21 dal massimo campionato inglese Liverpool-Aston Villa.

Basket protagonista su Sky Sport Basket: alle 18:15 la Serie A con Dinamo Sassari-Udine, alle 22 l’NBA con Milwaukee Bucks-Sacramento Kings, e nella notte alle 3 Dallas Mavericks-Detroit Pistons.

Sul mosaico Sky Sport Mix spazio alla Ligue 1: alle 21 in campo AJ Auxerre-Olympique Marsiglia.

Altre proposte: Serie A e Primavera su Dazn e Sportitalia

La giornata calcistica di DAZN parte alle 12:30 con la Serie B Avellino-Reggiana, prosegue alle 15 con un doppio appuntamento in B, Carrarese-Frosinone e Padova-Sudtirol, e con la Serie A Udinese-Atalanta. Alle 17:15 in B tocca a Virtus Entella-Empoli, alle 18 in A ecco Napoli-Como, alle 19:30 in B Palermo-Pescara, prima della grande serata di A alle 20:45 con Cremonese-Juventus.

Su Sportitalia spazio ai talenti del vivaio con la Primavera 1: alle 11 Napoli-Juventus, alle 13 Inter-Frosinone e alle 15 Fiorentina-Parma per un tris che anima l’intera fascia diurna.

